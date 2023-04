Il ritorno degli oligarchi russi: chi sono i dieci miliardari più ricchi del Paese

La classifica Forbes dei più ricchi della Russia

sono tornati e hanno per lo più recuperato le perdite subite in seguito all’invasione dell’Ucraina. È quanto emerso dalla classifica dei miliardari di Forbes del 2023. Quest’anno la Russia conta, rispetto agli 83 dello scorso anno, con un patrimonio netto complessivo di 474 miliardi di dollari in crescita di 154 miliardi di dollari rispetto al 2022.

Quando Forbes ha pubblicato la classifica del 2022, il mercato russo era congelato e le previsioni degli analisti erano pessime. Un anno dopo, le aziende, nonostante le sanzioni, sono tornate a vedere aumentare gli incassi. Dei 105 miliardari russi contati da Forbes, 25 di loro sono rientrati in classifica dopo l’esclusione del 2022. Nel 2021, i miliardari russi erano 117, con un patrimonio collettivo di 584 miliardi di dollari.

Il magnate dei fertilizzanti Andrey Melnichenko, con un valore stimato di 25,2 miliardi di dollari, è il più ricco della Russia. Ha visto aumentare il suo patrimonio rispetto agli 11,1 miliardi dell’anno scorso, grazie al suo gigante dei fertilizzanti EuroChem e all’impennata dei prezzi dei fertilizzanti a seguito della guerra.

Altri hanno recuperato le loro fortune: il magnate del petrolio Vagit Alekperov (+10 miliardi di dollari), il magnate dell’acciaio Alexey Mordashov (+7,7 miliardi di dollari) e il magnate del nichel Vladimir Potanin (+6,4 miliardi di dollari).

La top ten

Di seguito la top ten dei dieci miliardari cinesi più ricchi.

Tutte le cifre sono in dollari.

1. Andrey Melnichenko

Patrimonio netto: 25,2 miliardi

Attività: produttore di fertilizzanti e carbone

Residenza: Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti

L’industriale Andrey Melnichenko è il fondatore dell’azienda produttrice di fertilizzanti Eurochem e della società di energia da carbone Suek. Figlio di un fisico sovietico, Melnichenko ha abbandonato l’università al momento del crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 per avviare una catena di sportelli di cambio valuta. Due anni dopo ha fondato la Mdm Bank, che è diventata una delle banche private di maggior successo in Russia. Le aziende di Melnichenko, che danno lavoro a più di 100.000 persone, hanno investito circa 23 miliardi di dollari nella produzione di fertilizzanti e carbone negli ultimi 15 anni. Melnichenko è stato sanzionato dall’Ue e dal Regno Unito nel marzo 2022 e dagli Stati Uniti nell’agosto 2022; ha definito le sanzioni “assurde e senza senso” e le sta contestando. Nel 2022 ha trasferito le sue azioni di Eurochem e Suek in un trust di cui sostiene di non poter beneficiare mentre è sotto sanzioni. Forbes considera ancora i beni come suoi.

2. Vladimir Potanin

Patrimonio netto: 23,7 miliardi

Attività: industria metallurgica

Residenza: Mosca, Russia

Vladimir Potanin ha acquisito una partecipazione in Norilsk Nickel durante la privatizzazione della Russia nel 1995; oggi possiede poco più di un terzo della società. Potanin è stato vice primo ministro sotto Boris Eltsin e mantiene legami con il presidente Vladimir Putin. Potanin ha speso 2,5 miliardi di dollari per sviluppare Rosa Khutor, una stazione sciistica, un parco per lo snowboard e un centro per lo sci freestyle per le Olimpiadi del 2014, di cui detiene ancora una quota. Nella primavera del 2022 ha acquistato Rosbank dalla Societe Generale, che ha interrotto le attività in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, e il 35% della Tinkoff Bank dal suo fondatore Oleg Tinkov. Potanin e la sua Rosbank sono stati sanzionati dagli Stati Uniti nel dicembre 2022.

Potanin e la sua ex moglie continuano a contendersi i beni in tribunale nel Regno Unito, in quello che potrebbe essere uno dei più grandi accordi di divorzio della storia.

3. Vladimir Lisin

Patrimonio netto: 22,1 miliardi

Attività: acciaio e trasporti

Residenza: Mosca, Russia

Vladimir Lisin è il presidente del Gruppo Nlmk, leader nella produzione di prodotti in acciaio. Lisin ha iniziato come montatore elettrico in una miniera di carbone in Siberia e poi ha lavorato come operaio siderurgico nella Russia centrale. In seguito ha gestito le fabbriche del Trans-World Group, un gruppo di commercianti di materie prime con partecipazioni in fonderie di alluminio. Trans-World è stata in seguito indagata per frode bancaria. Nel 1995, Lisin sarebbe stato interrogato dalla polizia russa in relazione alla morte di un politico locale; ha negato di aver commesso illeciti. Lisin possiede anche l’operatore ferroviario First Cargo e alcune compagnie portuali e di navigazione.

4. Leonid Mikhelson

Patrimonio netto: 21,6 miliardi

Attività: gas e industria chimica

Residenza: Mosca, Russia

Leonid Mikhelson è il fondatore e presidente della società produttrice di gas naturale Novatek.

Nel 2017 ha acquistato una quota del 17% della società petrolchimica Sibur da Kirill Shamalov, ex genero di Putin, portando la sua partecipazione al 48%. Nel 2021 Sibur si è fusa con il Gruppo Taif, con gran parte delle operazioni nella Repubblica del Tatarstan; tra i proprietari di Taif ci sono i figli del primo presidente del Tatarstan. Mikhelson ha speso più di 470 milioni di dollari per trasformare una centrale elettrica di fronte al Cremlino in uno spettacolare spazio artistico Ges-2, inaugurato alla fine del 2021.

Nell’aprile 2022 è stato sanzionato da Regno Unito e Stati Uniti; ha trasferito Ges-2 e il 2,3% delle azioni di Novatek alla figlia Victoria.

5. Alexey Mordashov

Patrimonio netto: 20,5 miliardi

Attività: acciaio e investimenti

Residenza: Mosca, Russia

Alexey Mordashov è l’azionista di maggioranza dell’azienda siderurgica Severstal, che ha diretto come amministratore delegato per 19 anni prima di dimettersi nel 2015. Colpito dalle sanzioni nel 2022, ha immediatamente trasferito la proprietà delle sue attività chiave, tra cui azioni della società di intrattenimento Tui e del gruppo minerario Nordgold. Secondo Mordashov, Severstal, di cui detiene ancora una quota del 77%, ha perso più di 400 milioni di dollari nel 2022 a causa delle sanzioni occidentali. Nel 2014 Severstal ha venduto due impianti siderurgici negli Stati Uniti, ritirandosi dal mercato in un momento di crescenti tensioni tra la Russia e l’Occidente, e si è concentrata sulle attività nazionali. Figlio di operai, Mordashov è diventato direttore finanziario di un’acciaieria.

6. Vagit Alekperov

Patrimonio netto: 20,5 miliardi

Attività: petrolio

Residenza: Mosca, Russia

Vagit Alekperov, ex operaio in una piattaforma petrolifera del Mar Caspio, è diventato vice ministro per la supervisione dell’industria petrolifera dell’Unione Sovietica. Nel 1991 ha preso tre grandi giacimenti petroliferi controllati dal ministero e ha creato la Lukoil, oggi la più grande compagnia petrolifera indipendente della Russia.

Lukoil, di cui possiede circa il 30%, è stata colpita dalle sanzioni statunitensi nel settembre 2014.

Alekperov si è dimesso da presidente di Lukoil nell’aprile del 2022, pochi giorni dopo essere stato sanzionato dal Regno Unito.

7. Gennady Timchenko

Patrimonio netto: 18,5 miliardi

Attività: petrolio e gas

Residenza: Mosca, Russia

Gennady Timchenko ha partecipazioni in diverse aziende russe, tra cui la società produttrice di gas Novatek e il produttore petrolchimico Sibur Holding. Timchenko gestiva una società statale di esportazione di petrolio e ne è diventato uno dei maggiori azionisti quando è stata privatizzata. Uno dei personaggi più potenti della Russia, ha stretto amicizia con Putin negli anni ’90 a San Pietroburgo, quando insieme ai fratelli Rotenberg ha fondato un club di judo chiamato Yavara-Neva. Timchenko è stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2014 e dall’Ue e dal Regno Unito nel 2022. Rimane presidente della lega nazionale russa di hockey Khl ed è presidente dell’Ska Saint-Petersburg Hockey Club.

8. Alisher Usmanov

Patrimonio netto: 14,4 miliardi

Attività: acciaio, telecomunicazioni e investimenti

Residenza: Tashkent, Uzbekistan

Investitore di Facebook e magnate della metallurgia, Alisher Usmanov è stato colpito dalle sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Usmanov, nato in Uzbekistan e legato al presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, si è trasferito a Tashkent nel 2022. La sua partecipazione più importante è quella nel gigante del minerale di ferro e dell’acciaio Metalloinvest. Possiede anche partecipazioni in Xiaomi e in altre società di telecomunicazioni, minerarie e di media. Ha fatto la sua prima fortuna producendo sacchetti di plastica, un bene così scarso nell’ex Unione Sovietica che la gente li lavava e li riutilizzava. Usmanov ha diretto Gazprom Investholding, una filiale del conglomerato statale Gazprom, dal 2000 al 2014. Ex schermidore, Usmanov è stato presidente della Federazione internazionale di scherma fino al 2022.

9. Mikhail Fridman

Patrimonio netto: 12,7 miliardi

Attività: petrolio, settore bancario e telecomunicazioni

Residenza: Londra, Regno Unito

Mikhail Fridman, cofondatore di Alfa Bank, la più grande banca non statale russa, è stato colpito da sanzioni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Poco dopo, Fridman (che ha anche la cittadinanza israeliana) si è dimesso dalla sua holding lussemburghese, LetterOne, e ha ridotto la sua partecipazione azionaria. Le proprietà di Fridman a Londra, compresa la tenuta di Athlone House, di epoca vittoriana, del valore di 100 milioni di dollari, dove ha vissuto per lo più, sono state congelate dal Regno Unito. Originario dell’Ucraina, Fridman e i suoi compagni di università German Khan e Alexei Kuzmichev hanno fondato la società di trading di materie prime Alfa-Eco nel 1989. Grazie alle conoscenze del Cremlino, nel 2003 Fridman e i suoi soci sono riusciti a creare una joint venture con British Petroleum, Tnk-Bp. Nel 2013 ha ottenuto 5,1 miliardi di dollari quando il trio e i suoi partner hanno venduto le loro partecipazioni nella Tnk-Bp per 14 miliardi di dollari.

10. Viatcheslav Kantor

Patrimonio netto: 11,3 miliardi

Attività: fertilizzanti e settore immobiliare

Residenza: Herzliya, Israele

Viatcheslav Kantor è un grande azionista di Acron, uno dei maggiori produttori russi di fertilizzanti, quotato in borsa. Kantor si è laureato all’Istituto di aviazione di Mosca e ha fondato una società di commercio di computer alla fine degli anni Ottanta. In seguito ha ricevuto un incarico per la valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto chimico Azot di Novgorod. Questo impianto è stato poi rinominato Acron e privatizzato nel 1993. Kantor si è dimesso dalla carica di presidente del Congresso ebraico europeo nel 2022, dopo 15 anni di permanenza nel ruolo. Kantor è cittadino russo, britannico e israeliano.

