SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider, i nuovi ibridi Ferrari per veri piloti

I motori

1030 cavalli, ala posteriore fissa, un motore endotermico V8 e tre elettrici. Sono solo alcune delle caratteristiche che danno vita ai due nuovi modelli Ferrari : la SF90 XX Stradale e la sua “gemella” SF90 XX Spider, presentate giovedì 29 giugno sul circuito di, in provincia di Modena. Le due vetture verranno prodotte in edizione limitata e fanno parte del Programma XX del Cavallino, volto a rendere un ristretto gruppo di clienti dei veri e propri piloti.

I due nuovi modelli XX sono basati sulla SF90 Stradale, da cui ereditano l’impostazione PHEV (plug in hybrid) composta da un motore endotermico V8 e tre motori elettrici. Questa configurazione permette alla SF90 XX Stradale di raggiungere la potenza di 1030 cavalli, 30 in più rispetto al modello precursore, e la velocità massima di 320 km/h.

Il motore endotermico V8 turbo può contare sulla potenza di 797 cavalli e, grazie alla rimozione dell’impianto d’aria secondario, su un peso di 3,5 kg inferiore rispetto a quello montato sulla SF90 Stradale. Quelli elettrici invece esprimono un massimo di 233 cavalli e sono alimentati da una batteria a ioni di litio, la quale garantisce un’autonomia di 25 km in modalità full-electric. Se il V8 è spento, i tre motori elettrici da soli permettono alla vettura di raggiungere la velocità massima di 135 km/h.

Il ritorno dell’ala fissa posteriore

Dal punto di vista aerodinamico, l’elemento caratterizzante delle SF90 XX è l’ala fissa posteriore, che fa il suo ritorno su una Ferrari stradale dopo quasi trent’anni, dai tempi della F50. Ricompare anche il cambio a doppia frizione e otto rapporti introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.

Design

La SF90 XX Stradale è stata disegnata dal Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni. Già detto dell’ala fissa, la parte posteriore è caratterizzata dalla coda a trimarano, mentre il frontale presenta una forma a freccia. In tutta la vettura spiccano gli elementi in fibra di carbonio e gli sfoghi d’aria quadrangolari e arrotondati, che diventano parte della livrea.

Per quanto riguarda gli interni invece, le porte, il tunnel e i tappeti sono stati semplificati sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista materico, privilegiando tessuti tecnici e fibra di carbonio, in un’ottica di riduzione del peso.

Il modello Spider

Dal medesimo concetto di prestazioni e di stile nasce anche la SF90 XX Spider, che giova delle stesse soluzioni aerodinamiche della “gemella”, a cui unisce uno studio specifico dei flussi d’aria in abitacolo a tetto aperto. Questo è dotato di pannelli di alluminio ed è apribile o richiudibile in soli 14 secondi.

La SF90 XX Stradale verrà prodotta in soli 799 esemplari, il modello Spider in 599. Il sistema di assistenza di Ferrari prevede gli interventi ordinari per i primi sette anni di vita.

