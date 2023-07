Il gruppo Gattinoni festeggia 40 anni di attività. E per il 2023 punta a 635 milioni di euro di fatturato

Articolo tratto dal numero di giugno 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Nel 2023 il gruppo Gattinoni festeggia 40 anni di attività. Sono stati decenni di grande trasformazione quelli che dal 1983, anno di nascita della prima agenzia di viaggi e incentive a Valmadrera, hanno portato Franco Gattinoni a presiedere una holding grazie alla sua visione imprenditoriale. Il gruppo è protagonista del turismo attraverso le divisioni business travel, eventi e travel.

“Stimiamo per il 2023 un volume d’affari globale di oltre 635 milioni di euro”, dice il presidente Gattinoni. “Si tratta di un obiettivo raggiungibile per una realtà che comprende un network di oltre 1.500 agenzie affiliate su tutto il territorio nazionale, di cui 120 di proprietà, e otto sedi operative in varie regioni. La chiave di questa crescita è riassumibile nella volontà di attuare investimenti in acquisizioni, tecnologia, risorse umane, prodotto. Oggi sono oltre 800 i dipendenti del gruppo, con un’ottantina di assunzioni solo nell’ultimo quadrimestre”.

Entrando nel dettaglio organizzativo, la divisione travel ingloba da un lato la parte prodotto, sviluppato internamente o contrattualizzato, dall’altro il network di agenzie di viaggi, di proprietà e affiliate. Le agenzie sviluppano un volume di accordi commerciali che nel 2022 è stato di 1 miliardo di euro, con obiettivo di raddoppio nel triennio. L’anno è iniziato molto bene per il gruppo, i cui dati del quadrimestre gennaio-aprile 2023, rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre-pandemia), hanno registrato +21% in termini di volumi e un +6% come passeggeri.

Un ruolo importante è ricoperto dalla divisione Mice (meeting incentive congressi ed eventi), che cura la realizzazione di eventi aziendali. “Dalla logistica alla creatività, dalla segreteria alla live communication, ogni evento è un unicum, personalizzato e quindi non ripetibile. “Le imprese sono sempre più interessate a ritrovarsi in presenza dopo la pausa forzata della pandemia, si tratti di filiali italiane di aziende internazionali o di piccole e medie imprese. Lanci di prodotto, premi alla forza vendite, team building, convention: sono tante le occasioni che richiedono professionisti in grado di creare coesione e momenti memorabili”.

La fidelizzazione deve poi poggiare su basi solide. E in questo caso non è solo la componente finanziaria a incidere, ma anche quella dei valori: “Il rispetto per le persone e l’attenzione alla sostenibilità sono il core business del gruppo”. A conferma di questa filosofia, nel 2023 Gattinoni travel ha lanciato una nuova linea di tour sostenibili (Norvegia, Islanda, Usa, Canada, Vietnam, Thailandia, Oman e Dubai), in cui le attività di spostamento e le conseguenti emissioni di CO2 vengono misurate e compensate.

I tour “zero emissioni” sono in partnership con Up2You, azienda B Corp autorizzata a gestire crediti di carbonio certificati Verra e Gold Standard, prima realtà in Europa a farlo utilizzando la tecnologia blockchain. Il team di Up2You ha calcolato l’impatto di questi tour per ogni passeggero e il gruppo Gattinoni ha scelto di neutralizzare le emissioni attraverso l’adesione a progetti green certificati.

