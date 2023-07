Musk supera Obama: è suo l’account più seguito su Twitter. Ecco la top 5

ha superato l’ex presidentecome persona più seguita su Twitter quest’anno, mesi dopo aver acquistato la società e averla utilizzata per addentrarsi maggiormente nella sfera politica.

Fatti principali

Musk ha spodestato Obama dal primo posto alla fine di marzo, meno di due mesi dopo che, secondo quanto riferito, aveva ordinato agli ingegneri di creare un algoritmo per potenziare i propri post in modo che più utenti li vedessero. Un meccanismo che ha inondato la timeline dei vari post di Musk.

Giovedì, Musk aveva 145,5 milioni di follower, rispetto ai 132,2 milioni di Obama.

Dopo Musk e Obama, Justin Bieber (112 milioni), Cristiano Ronaldo (108 milioni) e Rihanna (108 milioni) sono nella top 5.

Background

Musk, che si descrive come un “assolutista della libertà di parola”, ha ripristinato una serie di account sospesi per incitamento all’odio, tra cui Trump, il sito di notizie satiriche cristiane conservatrici, Babylon Bee e il neonazista Andrew Anglin. Di conseguenza, l’incitamento all’odio sulla piattaforma è aumentato, secondo un report di dicembre del Center for Countering Digital Hate che ha rilevato insulti contro uomini gay, neri americani e post antisemiti tutti aumentati dopo che Musk ha acquistato la società.

Le mosse sono arrivate quando Musk ha virato sempre più a destra nell’orientamento politico. Ha esortato i suoi follower a votare per i repubblicani nelle elezioni di medio termine, ha pubblicamente litigato con il presidente Joe Biden e ha ospitato l’annuncio della campagna presidenziale del GOP del governatore della Florida Ron DeSantis su Twitter Spaces.

A cosa guardare

Secondo quanto riferito da Axios, il presidente Donald Trump (n. 9 nella lista con 86,7 milioni di follower) sta valutando la possibilità di tornare sulla piattaforma dopo che il suo accordo di esclusività con il suo sito di social media, Truth Social, è terminato all’inizio di questo mese. Twitter ha vietato il suo account dopo i disordini della capitale del 6 gennaio, citando la preoccupazione che i suoi tweet possano incitare a ulteriori violenze.

