Cresce il mercato degli influencer in Italia: nel 2022 giro d’affari di 308 milioni di euro

La differenza tra le piattaforme

Come mai molti giovani di oggi hanno il mito degli influencer? Se si osserva il report 2023 di, società di strategia e comunicazione digitale, la risposta appare ovvia. Secondo lo studio infatti, il mercato dei creator dei social network in Italia è in continuo aumento: nel 2022 ha registrato una crescita del 10% rispetto all’anno precedente, per un giro d’affari pari a 308 milioni di euro, e nel 2023 potrebbe vivere un ulteriore rialzo del 13%, raggiungendo un valore di

Prima di montare una videocamera e cominciare a registrare contenuti è necessario però analizzare questi numeri. Perchè non tutti gli influencer guadagnano grandi cifre e non tutte le piattaforme sono redditizie. Il “listino” del mercato dell’influencer marketing redatto da DeRev per il 2022 evidenzia infatti un crollo delle retribuzioni di Facebook (-13,6% rispetto all’anno precedente) e un ribasso, a sorpresa, di quelle di TikTok (-2%). Instagram si conferma ancora social di riferimento per i content creator, con i compensi che sono aumentati dell’8,6%. Twitter invece non è neanche presente nel listino: l’arrivo di Elon Musk infatti ha fatto fuggire gli inserzionisti dalla piattaforma, azzerando così i budget destinati alle collaborazioni.

I trend opposti di Instagram e TikTok

È interessante notare come Instagram e TikTok si comportino in modo complementare: se sul social di Meta crescono di più i compensi degli influencer con un pubblico che arriva fino 300mila follower (+14,4%) rispetto a quelli dei creator che superano il milione di seguaci, su quello di ByteDance il trend è esattamente opposto, con gli influencer più seguiti che hanno visto aumentare gli introiti del 10,5% a discapito di quelli con meno follower.

“Su Instagram gli utenti si sono stancati di celebrity lontanissime e prediligono creator che gli parlano in modo autentico di temi sostanziali e coincidenti con i loro reali interessi”, commenta Roberto Esposito, ceo di DeRev. “Su TikTok invece l’algoritmo, ancora acerbo, consente a molti di ampliare la community facilmente e di emergere, con il risultato che i brand considerano affidabili soltanto i creator con un numero di follower alto e consolidato”.

I settori

Per quanto riguarda i settori, il mercato degli influencer risulta ancora guidato dal Fashion & Beauty, seguito nel 2023 dal 25% degli utenti. Hanno un ottimo riscontro anche il Gaming (12,9%) e il Travel & Lifestyle (12,5%), mentre registra una contrazione il settore Health & Fitness, passato dal 13% al 6,8% delle preferenze degli utenti. La crescita più consistente è quella dello Sport, dal 4% al 12%.

LinkedIn e realtà virtuale

Per il futuro è da tenere d’occhio, secondo DeRev, la rinascita di LinkedIn, che sta investendo molto per far emergere una community di economy creator sulla piattaforma, e l’esplosione dei virtual influencer, dovuta all’intelligenza artificiale e allo sviluppo del metaverso.

