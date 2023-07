Da Bill Gates a Jeff Bezos: chi sono le celebrità che si sono iscritte all’app Threads

Nel suo primo giorno di attività, il nuovo social networkdi Meta – una risposta a Twitter – ha già attirato importanti celebrità, da Oprah Winfrey e il governatore Gavin Newsom (D-Calif.) ai Kardasians e Tom Brady, anche se alcuni nomi sono rimasti fuori dall’applicazione.

Aspetti principali

Mark Zuckerberg , ceo di Meta, ha annunciato mercoledì mattina che Threads ha già raccolto 30 milioni di iscrizioni, meno di 24 ore dopo che gli utenti di Instagram hanno potuto iniziare ad aprire account.

, ceo di Meta, ha annunciato mercoledì mattina che Threads ha già raccolto 30 milioni di iscrizioni, meno di 24 ore dopo che gli utenti di Instagram hanno potuto iniziare ad aprire account. Tra le adesioni figurano nomi importanti come Winfrey , Kim, Kourtney e Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Newsom, Brady, Dalia Lama. E ancora Jennifer Lopez, Shakira, Gordon Ramsay, Michael Strahan ed Ellen DeGeneres.

, Kim, Kourtney e Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Newsom, Brady, Dalia Lama. E ancora Jennifer Lopez, Shakira, Gordon Ramsay, Michael Strahan ed Ellen DeGeneres. A Threads hanno aderito anche grandi marchi aziendali come Netflix , Nba, Wnba, Microsoft, McDonald’s, Hgtv, PlayStation, Wimbledon, Ford, Charles Schwab, Bbc e Def Jam Recording.

, Nba, Wnba, Microsoft, McDonald’s, Hgtv, PlayStation, Wimbledon, Ford, Charles Schwab, Bbc e Def Jam Recording. Quattro delle 15 persone più ricche del pianeta, secondo le stime di Forbes , si sono iscritte al servizio con account verificati, tra cui Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates e Michael Bloomberg. Tra i miliardari famosi anche Mark Cuban e Richard Branson.

, si sono iscritte al servizio con account verificati, tra cui Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates e Michael Bloomberg. Tra i miliardari famosi anche Mark Cuban e Richard Branson. La persona più ricca del mondo, Elon Musk , non si è iscritta a Threads e difficilmente lo farà, dato che possiede il principale concorrente del sito, Twitter.

, non si è iscritta a Threads e difficilmente lo farà, dato che possiede il principale concorrente del sito, Twitter. Tuttavia, dei 20 utenti più seguiti (esclusi gli account dei marchi) su Instagram, a cui Threads è collegato, solo sei – Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Kylie Jenner, Kim, Kourtney e Khloe Kardashian – hanno aderito, lasciando i tre utenti principali dell’app – Cristiano Ronaldo , Lionel Messi e Selena Gomez – ancora fuori da Threads, secondo la società di monitoraggio SocialBlade.

, Lionel Messi e Selena Gomez – ancora fuori da Threads, secondo la società di monitoraggio SocialBlade. Finora, Threads non è riuscito ad attirare nessuno dei 10 utenti più seguiti di Twitter, tra cui Ronaldo, Barack Obama, Taylor Swift e Narendra Modi.

I contro

Poiché l’applicazione è attiva da meno di 24 ore, la maggior parte di queste celebrità, politici e personaggi pubblici, hanno postato pochissimo. Resta da vedere se preferiranno l’app a Twitter e se continueranno a postare con costanza.

Citazioni importanti

“Sembra l’inizio di qualcosa di speciale, ma abbiamo molto lavoro da fare per costruire l’app”, ha dichiarato Zuckerberg in un post sul Threads di mercoledì mattina.

Sullo sfondo

Meta ha lanciato Threads dopo un annuncio a sorpresa mercoledì sera. Zuckerberg ha chiarito che l’app è un tentativo di conquistare il mercato di cui gode da tempo Twitter. “Penso che ci debba essere un’app per le conversazioni pubbliche con più di 1 miliardo di persone”, ha scritto in un post.

“Twitter ha avuto l’opportunità di farlo, ma non ci è riuscito. Speriamo di farcela”. Threads ha un formato simile a quello di Twitter, con alcune piccole differenze. Il lancio della piattaforma avviene in un periodo difficile per il social di Musk. Sotto la controversa guida del miliardario, la società è scesa a maggio a un valore di 15 miliardi di dollari, secondo Fidelity, circa un terzo dei 44 miliardi di dollari pagati per il suo acquisto.

Tra le decisioni controverse prese dall’inizio della nuova proprietà c’è l’introduzione di un limite temporaneo al numero di tweet che un utente può vedere in un giorno, una mossa che si è rivelata impopolare tra gli utenti. Da quando Musk ha preso il controllo della piattaforma, inoltre, Twitter ha subito gravi interruzioni e licenziamenti di massa.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Zuckerberg ha un valore di 104,3 miliardi di dollari, il che lo rende l’ottava persona più ricca del mondo. Sempre secondo le stime, Musk ha un valore di 247,9 miliardi di dollari, il che lo rende la persona più ricca del globo.

