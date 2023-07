Musk critica Threads: “L’algoritmo manipola le informazioni”. Intanto l’app di Zuckerberg raggiunge i 30 milioni di iscritti

Aspetti principali

La frase chiave

, proprietario di Twitter, continua a criticare Threads , la nuova piattaforma di Meta, rivale di Twitter. L’uomo più ricco del mondo accusa l’azienda die focalizzando l’attenzione sulle modalità attraverso cui Meta raccoglie i dati degli utenti. Questo scontro avviene sullo sfondotra i due giganti dei social media dopo il successo del lancio di Threads.

Giovedì, mentre il numero di utenti in rapida crescita di Threads continuava ad attirare l’attenzione, la ceo di Twitter Linda Yaccarino ha twittato: “Su Twitter, la voce di ognuno conta. Sia che siate qui per seguire lo svolgimento di una vicenda, per scoprire informazioni in tempo reale da tutto il mondo, per condividere le vostre opinioni o per conoscere gli altri, su Twitter potete essere reali. Siamo spesso imitati, ma la comunità di Twitter non potrà mai essere duplicata“.

La critica

Mentre affronta le critiche e gli attacchi di Musk, Meta non ha evitato di parlare di Twitter. In un’intervista a The Verge, il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha dichiarato: “Penso che ci sia molto più rumore intorno a Twitter rispetto a prima. Solo la volatilità e l’imprevedibilità di ciò che sembrava accadere lì sembrava poter rappresentare un’opportunità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.