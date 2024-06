Warren Buffett ha appena donato altri 5,3 miliardi di dollari in beneficenza

Un’altra estate, l’ennesima enorme donazione da parte di Warren Buffett. In quella che è diventata ormai una tradizione annuale, Buffett ha annunciato che donerà azioni di Berkshire Hathaway per un valore di circa 5,3 miliardi di dollari a cinque enti di beneficenza.

Buffett, donazione da 5,3 miliardi di dollari

Il più grande beneficiario, come da tradizione, è la Gates Foundation, che è destinata a ricevere azioni Berkshire per un valore di oltre 4 miliardi di dollari, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di giovedì di 407,95 dollari per azione. La donazione arriva nonostante molte turbolenze nell’organizzazione di beneficenza da 75 miliardi di dollari lanciata nel 2000 da Bill Gates e Melinda French Gates.

French Gates ha lasciato la fondazione all’inizio di questo mese per mettersi in proprio. Ha divorziato da Bill Gates nel 2021. La fondazione, che si concentra nella lotta alla povertà, sulle iniziative sanitarie nei paesi in via di sviluppo e sull’istruzione e sulla mobilità economica in America, ha annunciato il cambio di nome in Gates Foundation. (Buffett, amministratore di lunga data dell’ente di beneficenza, si è dimesso nel 2021.)

Come parte delle donazioni, altri 400 milioni di dollari di azioni di Berkshire Hathaway sono destinati alla Susan Thompson Buffett Foundation, creata da Buffett con la sua defunta moglie e che si concentra su sanità e istruzione. Buffett ha anche continuato la sua tradizione di donare centinaia di milioni a tre enti di beneficenza fondati anche dai suoi tre figli. Le azioni del valore di circa 285 milioni di dollari andranno a ciascuna della Fondazione Howard G. Buffett, della Fondazione Sherwood e della Fondazione NoVo.

Buffett e l’impegno di donare tutto il patrimonio

C’è molto altro. Buffett prevede di continuare a donare ingenti somme alla Fondazione Gates, alla quale ha già donato più di 43 miliardi di dollari, nel resto della sua vita. Quando il 93enne morirà, intende trasferire più del 99% della sua ricchezza rimanente in un ente di beneficenza supervisionato dai suoi tre figli, un accordo scritto in una lettera di novembre e chiarito ulteriormente in un’intervista al Wall Street Journal.

“Mi sento molto bene riguardo al valore dei miei tre figli”, ha detto Buffett al Journal. “Ho fiducia al 100% su come porteranno avanti le cose”.

Nel 2006 Buffett si era impegnato a donare quasi tutta la sua fortuna nel corso della sua vita o subito dopo la sua morte. Nel 2010 ha cofondato The Giving Pledge con Gates e French Gates per incoraggiare altri miliardari a donare allo stesso modo almeno la metà della loro ricchezza. .

Le donazioni stimate di Buffett nel corso della sua vita superano i 56 miliardi di dollari, secondo la lista dei maggiori donatori americani stilata da Forbes. Questo lo rende probabilmente il più grande filantropo di sempre.

Forbes stima che il patrimonio netto di Buffett sia pari a 129 miliardi di dollari dopo le donazioni di venerdì, facendolo scendere nella classifica dei più ricchi del mondo dall’ottava alla decimo posizione. Possiede circa il 14% delle azioni di Berkshire Hathaway, il conglomerato che ha trasformato negli ultimi sei decenni in una delle aziende di maggior valore al mondo.

