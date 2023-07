Lezioni di finanza (e di vita) dai più grandi investitori miliardari americani

Come potete costruire una ricchezza sufficiente per raggiungere i livelli dell’elenco di Forbes sui 400 americani più ricchi? Otto dei più grandi investitori di tutti i tempi condividono le strategie e i consigli di vita che li hanno guidati.

Da oltre 105 anni Forbes racconta i talenti imprenditoriali più brillanti e i più grandi investitori mondiali. Nel 1969, la rivista Forbes ha tracciato per la prima volta un profilo di Warren Buffett, quando la sua Buffett Partnership, con sede a Omaha, aveva solo 12 anni, valeva già 100 milioni di dollari e aveva un rendimento annuo composto del 31%. Nell’articolo in questione, Buffett descriveva il mercato azionario come un “partner maniaco-depressivo”, insistendo affinché gli investitori non acquistassero o vendessero titoli alle sue condizioni, ma investissero solo quando i prezzi erano per loro accettabili, sulla base di ricerche di base. LEGGI ANCHE: Zuckerberg vs. Musk: chi sta vincendo la guerra a distanza?

Finora, nel 2023, il mercato oscillante misurato dall’indice S&P 500, ha guadagnato quasi il 16%, dopo un 2022 disastroso in cui è sceso del 19%. Il Nasdaq Composite, il comparto di borsa tecnologico, è salito del 31,7% nella prima metà del 2023, grazie soprattutto all’entusiasmo per l’avvento dell’intelligenza artificiale e alle società pioniere di questa tecnologia dirompente come Nvidia, Microsoft e Alphabet. Il Nasdaq Composite sta vivendo il suo miglior semestre dal 1983. L’anno scorso era sceso del 33%.

Cosa si prospetta per la seconda metà del 2023? Nonostante i rialzi dei tassi della Federal Reserve e la sua missione di frenare l’economia nel tentativo di ridurre l’inflazione, il Pil degli Stati Uniti è ancora forte, attestandosi al 2% nel primo trimestre, e la disoccupazione rimane relativamente bassa. Le principali banche nazionali hanno ottenuto buoni risultati durante i recenti stress test della Fed e le banche regionali sembrano essersi stabilizzate. Ma non è ancora chiaro come l’aumento dei requisiti patrimoniali, unito alle perdite di bilancio di centinaia di banche, influirà sul settore. Inoltre, non si sa quando la prossima notizia negativa sulle banche, alimentata dall’isteria dei social media, potrebbe scatenare una crisi.

È meglio lasciare ai trader professionisti definire le posizioni di portafoglio basandosi sulla lettura delle foglie di tè dell’economia in un determinato momento. Una strategia più intelligente consiste nell’adottare un approccio a lungo termine, sulla base dei consigli di coloro che vantano un curriculum di grandi successi. L’anno scorso Forbes ha introdotto un nuovo servizio mensile di consulenza sugli investimenti, Forbes Billionaire Investor, che non solo tiene traccia dei titoli preferiti dagli investitori più intelligenti e di successo del mondo, ma presenta anche interviste e profili approfonditi di questo gruppo d’élite. Mentre gli Stati Uniti festeggiano il loro 247° compleanno, Forbes ha curato una selezione di consigli di investimento e di vita basati sulle recenti interviste a otto grandi investitori.

David Rubenstein

PATRIMONIO NETTO: $3,1 MILIARDI | COFONDATORE E PRESIDENTE ESECUTIVO, CARLYLE GROUP

Matematica e gestione a livello microeconomico

“Ecco cosa hanno in comune i grandi [investitori]: provengono da famiglie di impiegati e della classe media. Hanno un buon livello di istruzione. Non hanno abbandonato le scuole superiori. Sono piuttosto portati per la matematica. Hanno un’enorme curiosità intellettuale. Amano leggere il più possibile, anche se non si tratta del settore in cui stanno investendo. Assorbono le informazioni come spugne. Amano prendere la decisione finale. Non amano delegare le decisioni e quando prendono una decisione sbagliata, se ne rendono conto e passano all’attività successiva”.

Consigli per investitori principianti

“La cosa più importante è leggere, sapere a cosa si va incontro e non pensare di essere un genio perché si è bravi a produrre widget. Siate realistici nelle vostre aspettative di rendimento. La cosa più importante da riconoscere è che l’errore più grande che la gente fa è vendere quando i mercati scendono e comprare quando i mercati salgono”.

Warren Buffett

PATRIMONIO NETTO: $112,5 MILIARDI | CEO E PRESIDENTE, BERKSHIRE HATHAWAY

Prospettive e minacce dell’intelligenza artificiale

Può fare cose incredibili. Bill Gates mi ha portato l’ultima versione, forse non l’ultima, ma una che pensava potessi gestire, e questa cosa faceva cose straordinarie, ma non poteva raccontare barzellette. Quando una cosa può fare ogni genere di cose, mi preoccupo un po’ perché so che non saremo in grado di disinventarla. Nella Seconda Guerra Mondiale abbiamo inventato, per ottime ragioni, la bomba atomica, ma è un bene per i prossimi 200 anni del mondo che sia stata sganciata? Einstein disse che la bomba atomica aveva cambiato tutto nel mondo, tranne il modo di pensare degli uomini. Direi lo stesso dell’intelligenza artificiale. Può cambiare tutto nel mondo, tranne il modo in cui gli uomini pensano e si comportano, e questo è un grande passo da compiere”.

Opportunità

“Il mondo sta cambiando, ma le novità non tolgono le opportunità. Quello che offre opportunità sono le altre persone che fanno cretinate e direi che nei 58 anni in cui abbiamo gestito Berkshire, c’è stato un grande aumento nel numero di persone che fanno cretinate e costoro fanno enormi cretinate. Il motivo per cui lo fanno, in una certa misura, è che possono ottenere denaro da altre persone in modo molto più facile rispetto a quando abbiamo iniziato noi, per cui si potevano fondare 10 o 15 compagnie assicurative di scarsa qualità negli ultimi 10 anni, e si poteva diventare ricchi se si era abili, indipendentemente dal successo o meno dell’attività”.

Fanatismo contro Stati Uniti

“Il problema che abbiamo ora, credo, è la faziosità. Sembra che si vada verso il fanatismo, e il fanatismo non funziona così bene. Quando si arriva al fanatismo, non si ascolta nemmeno l’altra parte, e il fanatismo può portare alle organizzazioni criminali, ma se potessi ancora scegliere un posto dove nascere nel mondo, vorrei nascere negli Stati Uniti e vorrei nascere oggi. È un mondo migliore di quello che abbiamo mai avuto. Dobbiamo pensare a soluzioni diverse per risolvere i problemi più importanti. Finora non sembra molto promettente, ma sono sicuro che anche quando Lincoln guardò a ciò che stava accadendo durante la Guerra Civile, non sembrava molto promettente. Le sfide sono enormi, ma credo che gli Stati Uniti siano in grado di fare cose importanti e non mi sorprenderebbe se lo facessimo di nuovo”.

Ron Baron

PATRIMONIO NETTO: $4.9 MILIARDI | PRESIDENTE E CEO, BARON FUNDS

Passare dagli investimenti orientati al valore a quelli orientati alla crescita

“Quando ho iniziato, si trattava di valutare il valore di un’azienda. Mi basavo su quello che pensavo valesse un’azienda e poi la compravo a sconto rispetto a quel valore. Ho comprato un mucchio di azioni in questo modo, la maggior parte delle quali ha funzionato bene, ma quelle che non hanno funzionato erano investimenti terribili e non riuscivo a liberarmene. Così ho detto: “Non mi sembra una buona idea”. L’idea migliore si è rivelata quella di investire in grandi aziende con un potenziale di crescita, con persone eccellenti alla guida e con un vantaggio competitivo. Mi sono concentrato sulla crescita delle vendite piuttosto che sulla crescita degli utili per azione”.

Consigli per me stesso a 20 anni

“Dovete amare quello che fate, lavorare sodo e proteggere la vostra reputazione sopra ogni altra cosa. Con questo intendo il modo in cui vi comportate quando nessuno vede quello che state facendo. Dovete chiedervi: ne sarei orgoglioso? Una delle persone che mi hanno aiutato all’inizio della mia carriera è stato Jay Pritzker, che una volta mi ha detto: “Ron, se hai bisogno di un contratto per scritto, stai facendo affari con la persona sbagliata”. Dovete vivere e morire in base alla vostra parola. Qualsiasi cosa diciate di voler fare, fatela. È stata una lezione molto importante: mantenere la parola data ed essere una persona che stringe mani”.

Il più grande successo negli investimenti

“Sarebbe Tesla (TSLA), che è quella da cui abbiamo guadagnato di più e quella che penso guadagnerà di più in futuro… Tra il 2014 e il 2016 abbiamo investito 380 milioni di dollari, che hanno generato miliardi di dollari di ricavi per i nostri clienti nel corso degli anni. Penso che nei prossimi dieci anni otterremo di nuovo un ritorno di cinque, sei o sette volte sul nostro investimento. Ora stiamo investendo pesantemente anche in SpaceX”.

Sam Zell

PATRIMONIO NETTO: $5,2 MILIARDI | FONDATORE, EQUITY GROUP INVESTMENTS

La supremazia del dollaro

“La mia preoccupazione principale è la perdita del dollaro come valuta di riserva. Credo che nessuno si renda conto dell’incredibile vantaggio per gli Stati Uniti, e per il nostro tenore di vita, di essere a tutti gli effetti la valuta di riserva. E possiamo stampare banconote. Ma come in ogni scenario, se ci si spinge troppo in là, se si svilisce la valuta fino al punto da far perdere la fiducia nella moneta di riserva, allora si avrà un impatto piuttosto significativo sul contesto economico generale”.

Decarbonizzazione

“L’amministrazione Biden si è insediata e ha fatto praticamente tutto il possibile per inibire la crescita dei combustibili fossili. Essa sta agendo in base a quello che ritengo sia un presupposto fallace: entro un periodo di tempo relativamente breve, come in California, entro il 2035 non ci saranno più auto a combustibile fossile. Non vedo proprio come si possa fare a meno dell’energia a base di carbonio in questo lasso di tempo. Non credo nemmeno che tale ipotesi sia vicina”.

L’importanza della liquidità

“La liquidità è sinonimo di valore. Per questo incoraggiamo tutte le nostre società a mantenere alti i livelli di liquidità. Perché alla fine, ogni periodo di crisi economica si è concluso con un liquidity event o una vera e propria sfida per la liquidità, e il modo in cui questo viene affrontato divide gli uomini dai ragazzini”.

Leon Cooperman

PATRIMONIO NETTO: $2,5 MILIARDI | FONDATORE, OMEGA ADVISORS

Perché investire nel valore

“Sono sempre stato orientato al valore. Mi piace ottenere per il mio denaro più di quanto pago. Ho osservato che la tecnologia è un’arma a doppio taglio. L’innovazione di qualcuno costituisce l’obsolescenza di un altro, e quindi non ho mai capito perché pagare multipli elevati per aziende che potrebbero avere una vita breve. Un esempio perfetto è Meta. Sembra che TikTok gli stia togliendo il mercato”.

Consigli per i ventenni

“Il consiglio più importante che posso dare ai giovani è che l’unico modo per avere successo è fare ciò che si ama e amare ciò che si fa. Io lavoro 80 ore a settimana, ma non l’ho mai considerato un lavoro. Mi piaceva quello che facevo”.

Mario Gabelli

PATRIMONIO NETTO: $1,6 MILIARDI | CEO, GAMCO INVESTORS

Un approccio pratico alla ricerca sugli investimenti

“In poche parole prendete un bilancio annuale e analizzatelo. E quindi guardate quello. Ma soprattutto, dal momento in cui seguite un settore, leggete tutte le riviste specializzate, andate a tutte le conferenze, visitate cinque, sei società… ottenete un meccanismo di feedback. Ad esempio, una volta una società, Snap-on Tools, ha creato Safety Clean. Così mi sono detto: “Senti, vado da un benzinaio locale e gli chiedo: cosa compri? Noi andremmo a fondo in un settore”.

Consigli per i ventenni

“Se siete nuovi investitori, avete 20 anni e siete cresciuti con Fortnite e vi piace ottenere guadagni a breve termine, pensate invece al lungo termine. Si tratta della nozione di capitalizzazione del valore in un periodo di tempo prolungato. Ho una griglia che utilizzo quando tengo conferenze universitarie su come diventare miliardari. Si tratta di prendere un caffè in meno e di investire i soldi spesi. Quindi un caffè in meno al giorno e risparmierete 35 dollari alla settimana, e se li fate crescere al 4, 6, 8, 10% nei prossimi 40 anni, dove andrete a finire? Quindi, se volete davvero aiutare voi stessi, bevetevi una birra in meno”.

Glenn Dubin

PATRIMONIO NETTO: $2,8 MILIARDI | FONDATORE, DUBIN & CO.

Cavalcate le tendenze, scommettete sui migliori

“Cerco una strategia, una regione, una categoria d’investimento dove il vento è alle spalle. Potrebbe trattarsi di un nuovo mercato, di un nuovo prodotto, di un cambiamento epocale nel ciclo di investimento. Poi si tratta di individuare i talenti, che siano gestori di portafoglio, trader, analisti o analisti quantitativi, ovviamente a seconda della strategia e dell’attività che state costruendo. Se mettete insieme queste due cose – qualcosa in cui avete il vento in poppa e individuate grandi talenti – le probabilità di successo aumentano significativamente”.

L’importanza dell’esperienza

“Molte persone che oggi gestiscono denaro lo hanno fatto solo in un contesto molto favorevole per le attività di rischio, un contesto di tassi di interesse bassi. Ora siamo in una fase di restrizione finanziaria. In un periodo di tempo relativamente breve abbiamo aumentato i tassi di interesse da zero al 5% e questo sta creando molte crepe nel sistema. Se non avete l’esperienza di gestire un ciclo di rialzo dei tassi di interesse, siete davvero svantaggiati”.

Thomas James

PATRIMONIO NETTO: $2,3 MILIARDI | PRESIDENTE ONORARIO, RAYMOND JAMES FINANCIAL

Cercate i bigliettai

“Voglio fare il bigliettaio del ponte a pedaggio e guadagnare ogni anno più soldi perché sempre più persone attraversano il ponte. Questo è il tipo di titolo azionario che voglio possedere. In questo momento sto comprando Verizon (VZ). Ha un buon rendimento [7%] e il suo prezzo si colloca all’estremità inferiore del range degli ultimi cinque anni (rapporto P/E di 7). Non sono preoccupato che fallisca”.

Dite di no alle tempistiche di mercato

“Se guardate a quasi tutti i periodi di dieci anni, le azioni salgono. Le persone sono incapaci di stabilire i minimi e i massimi. A me piace usare il metodo dollar-cost averaging e investire il denaro sul mercato per un certo numero di anni. Se venite nel mio ufficio con un sacco di soldi, vi dico che se volete investirli nei prossimi due anni, lo faremo trimestralmente per otto volte. Non si può battere il mercato a lungo termine”.

State lontani dalle dritte imperdibili

“Evitate il tipo di persona che viene da voi con un’idea di investimento perché il titolo sta andando bene, ma non riuscite a capire cosa stia realmente accadendo nell’azienda e vi sembra una gran boiata. Durante il mercato al ribasso del 1974, ho frequentato la migliore scuola di economia della storia, la scuola dei fallimenti. Se volete liberarvi della vostra arroganza, attraversate un periodo come quello. Bisogna rischiare, ma ci sono momenti in cui lo si fa e altri in cui non lo si fa. Nessun investitore al dettaglio vuole investire nel segmento inferiore di mercato, ma io voglio investire proprio in quel segmento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.