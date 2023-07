Zuckerberg vs. Musk: chi sta vincendo la guerra a distanza?

La battaglia che dura da anni tra– e che potrebbe diventare fisica – è andata avanti anche questa settimana.

L’ad di Meta ha inferto un duro colpo a Musk mercoledì, quando ha lanciato un concorrente diretto di Twitter, chiamato Threads, con un annuncio a sorpresa accompagnato dal primo tweet di Zuckerberg in un decennio: il meme dell’uomo ragno spesso usato per scherzare su due cose molto simili.

Zuckerberg sfida Twitter

Musk però non è rimasto a guardare. Il 5 luglio, il giorno del lancio della nuova app, un avvocato di Twitter ha minacciato un’azione legale contro Meta, accusando l’azienda di aver abusato di “segreti commerciali e altre proprietà intellettuali” appartenenti alla piattaforma.

L’esperienza d’uso di Threads si differenzia da quella di Twitter per diversi aspetti, tra cui l’eliminazione degli hashtag e della timeline cronologica, ma ci sono anche delle somiglianze. Musk ha definito Threads come una metaforica “tenia”.

Tuttavia, Threads sembra essere partito alla grande, registrando più di 30 milioni di iscrizioni in 24 ore, con le iscrizioni di alcuni miliardari, pop star e politici. L’ottimismo degli analisti sul lancio dell’app ha contribuito a far salire il patrimonio netto di Zuckerberg, per lo più detenuto in azioni Meta, di 1,2 miliardi di dollari questa settimana.

La crescita dei due miliardari

Zuckerberg è l’ottava persona più ricca del mondo, secondo il tracker in tempo reale di Forbes. Musk, che la scorsa settimana si è ripreso il posto di persona più ricca del pianeta, ha avuto una settimana ancora migliore del suo concorrente.

Le azioni del suo produttore di veicoli elettrici Tesla sono salite del 5%, il che si è tradotto in un aumento di 8,2 miliardi di dollari del suo patrimonio netto. Alla chiusura del mercato di venerdì, Musk vale 246 miliardi di dollari, mentre Zuckerberg 103 miliardi.

Nonostante i diversi scontri pubblici, entrambi gli imprenditori sono cresciuti molto quest’anno. Il patrimonio di Zuckerberg è cresciuta in percentuale maggiore, mentre Musk ha aggiunto più ricchezza in termini di dollari.

Dall’inizio del 2023, la fortuna di Zuckerberg è aumentata del 137%, passando da 43,8 a 103 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, il patrimonio netto di Musk è aumentato del 68%, passando da 146,5 a 246 miliardi di dollari. Le loro principali partecipazioni azionarie, Meta e Tesla, sono il secondo e il terzo titolo più performante dell’S&P 500 nella prima metà del 2023, con un aumento rispettivamente del 141% e del 123%.

Le opinioni divergono sul fatto che lo scontro fisico avverrà. Per Dana White, presidente dell’Ultimate Fighting Championship, è già stato pianificato; per il biografo di Musk Walter Isaacson, invece, l’incontro in gabbia non si farà. Tuttavia, a prescindere da Twitter e dal patrimonio netto, ci sono diversi aspetti da considerare.

Zuckerberg è diventato miliardario per la prima volta nel 2008, solo quattro anni dopo aver fondato Facebook . All’epoca, a 23 anni, era il più giovane miliardario, debuttando al n. 321 della lista Forbes 400, con un patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari . Musk ha debuttato invece nella lista dei miliardari di Forbes quattro anni dopo, con un valore di 2 miliardi di dollari e al n. 634.

. All’epoca, a 23 anni, era il più giovane miliardario, debuttando al n. 321 della lista Forbes 400, con un patrimonio netto di . Musk ha debuttato invece nella lista dei miliardari di Forbes quattro anni dopo, con un valore di e al n. 634. Zuckerberg figura nell’elenco dei donatori più generosi d’America stilato da Forbes per il 2023, mentre Musk non è presente. Quest’ultimo ha regalato azioni di Tesla l’anno scorso, ma non è chiaro se siano state effettivamente distribuite in beneficenza.

Zuckerberg ha un vasto portafoglio immobiliare del valore stimato di 300 milioni di dollari , tra cui circa 1.500 acri di terreno e un’ex piantagione di zucchero alle Hawaii. Musk invece si è impegnato a vendere quasi tutte le sue proprietà immobiliari due anni fa.

, tra cui circa 1.500 acri di terreno e un’ex piantagione di zucchero alle Hawaii. Musk invece si è impegnato a vendere quasi tutte le sue proprietà immobiliari due anni fa. Musk ha guidato altre aziende (Tesla, Twitter, SpaceX e Neuralink), facendo temere critici e investitori che lo hanno accusato di essersi distratto troppo. Zuckerberg ha concentrato tutta la sua attenzione su Facebook, trasformato in Meta, che ha notoriamente lanciato dal suo dormitorio di Harvard quasi due decenni fa.

Musk possiede una quota maggiore della principale azienda che lo ha reso ricco, con il 20% delle azioni Tesla, mentre il collega possiede poco meno del 15% di Meta.

Musk è immigrato negli Stati Uniti dal Sudafrica via Canada e si è laureato all’Università della Pennsylvania nel 1997. Zuckerberg, figlio di un dentista, è cresciuto nella contea di Westchester a New York. Ha abbandonato Harvard durante il secondo anno.

Il fondatore di Meta ha tre figli con la moglie Priscilla Chan (tutti hanno nomi di imperatori romani). Musk ha almeno nove figli vivi con tre donne, tra cui tre gemelli e due coppie di gemelli, uno dei quali si chiama X. Di recente, l’imprenditore ha espresso preoccupazione per il collasso demografico.

I patrimoni netti di Musk e Zuckerberg

Ecco come si sono comportati i patrimoni netti di Musk e Zuckerberg nella settimana che va dalla chiusura del mercato di venerdì 30 giugno alla chiusura di venerdì 7 luglio:

Elon Musk

Patrimonio netto: 246 miliardi di dollari, in aumento di 8,2 miliardi

Paese: Stati Uniti

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Musk è di nuovo la persona più ricca del mondo, dopo essere stato al secondo posto per sei mesi. Il suo patrimonio netto è aumentato di 8,2 miliardi di dollari questa settimana, grazie al balzo del 5% delle azioni Tesla.

Durante il fine settimana, il marchio di veicoli elettrici più venduto al mondo ha annunciato un record trimestrale di consegne di quasi 500mile berline e crossover, aiutato da tagli di prezzo – battendo le aspettative degli analisti e arricchendo Musk, che possiede circa un quinto della società.

Mark Zuckerberg

Patrimonio netto: 103 miliardi di dollari, in aumento di 1,2 miliardi

Paese: Stati Uniti

Fonte di ricchezza: Meta

Il lancio del concorrente di Twitter, Threads, è stato seguito da numerosi aggiornamenti da parte degli analisti e ha portato a un rialzo delle azioni di Meta questa settimana. Dopo oltre un anno di assenza dalla top ten dei più ricchi al mondo, Zuckerberg è rientrato in quella classifica alla fine del mese scorso.

Il nuovo prodotto di Meta e la strategia di riduzione dei costi, tra cui 21mila licenziamenti dalla fine del 2022, in quello che Zuckerberg ha definito un “anno di efficienza”, hanno contribuito a far schizzare il prezzo delle azioni da un minimo del novembre 2022.

