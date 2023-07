Talenti innovativi in festa: le foto dell’evento Forbes Under 30 al Principe di Savoia

Tanti ospiti all’evento Under 30 di Forbes

Forbes ha celebrato i 100 ragazzi under 30 selezionati per quest’anno. Ragazzi sotto i 30 anni che si sono distinti nel 2023 per aver sviluppato idee e progetti rivoluzionari in grado di influenzare positivamente l’economia del paese. L’evento si è tenuto all’Hotel Principe di Savoia di Milano che, per l’occasione, si è riempita di led ed effetti speciali grazie al contributo di, la società fondata proprio da uno di questi Under30, Luca Toscano

La serata è stata moderata da Daniel Settembre, managing editor Forbes Italia, che ha ringraziato tutti i presenti e ha chiamato sul palco alcune testimonianze a iniziare proprio da Luca Toscano che ha contribuito all’organizzazione della serata con la sua società di effetti speciali.

Dopo un intermezzo comico grazie ai “disturbatori” Emanuele Stivala e Fabio Tocco, fondatori della pagina Instagram Che fatica la vita da Bomber, è salito sul palco Simone Barlaam, il Michael Phelps del nuoto paralimpico di soli 23 anni ma con un palmares da veterano con ben 4 medaglie olimpiche, 13 ori Mondiali, 8 Europei oltre a innumerevoli World Record che ha raccontato la sua esperienza e come è riuscito a superare gli ostacoli con la forza di volontà e la perseveranza.

Spazio anche alle aziende che hanno sostenuto il progetto Forbes Under 30: sono saliti sul palco Gabriele Ronchini, ceo di Digital Magics, Ester Tamasi direttore VisitMalta Italia e Roberto Sfoglietta, co-fondatore di Ventive per spiegare l’importanza di questa iniziativa per le loro aziende.

Parola agli under 30

Tornando agli Under 30 ci sono stati gli interventi di: Martina Strazzer, ragazza di soli 20 anni, che grazie alle sue intuizioni e all’amplificazione dei social media, in particolare TikTok, ha fondato, in piena pandemia Amabile, un brand di gioielli; Salvatore Cannata imprenditore giovanissimo di Cannata Sicilian Bakery che ha trasformato l’azienda di famiglia da semplice panificio a brand riconosciuto in tutta Italia per i suoi prodotti; Francesco Brocca, co-fondatore di Cnc Media una società che ha l’obiettivo di informare i giovani in maniera differente rispetto ai media tradizionali.

Al termine del talk il sassofonista Stefano Baraldi, in arte Steve Sax, ha dato inizi al party con dj set, ricco buffet, cocktails preparati dai bartender di Camparino e per finire cannoli siciliani I Compari. Anche gli Under 30 selezionati da Forbes per il 2023 sono diventati parte di una community consolidata di giovani imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che, con le proprie forze, hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti facendoli diventare realtà.

Marco Abdelaziz - Brand Director @Sun Tzu Maria Imbesi - Investment Manager @DigitalMagic Massimiliano Casellato- Head of Real Estate @H2C Spa Massimiliano Casellato- Head of Real Estate @H2C Spa1 @Che fatica la vita da bomber Salvatore Cannata - Imprenditore @Cannatan Sicilian Bakery Emanuele Bianconi - CEO @SQUP Martina Strazzer - Imprenditrice @Amabile Samuel Lonero - Founder @SQUP Riccardo Carnevale - Co-Founder & CEO @Startcom Samuel Lonero - Founder @SQUP Lorenzo Fiorito - Founder @Dataz Benedetta Balestri - Co-Founder @One Shot Agency Benedetta Balestri - Co-Founder @One Shot Agency1 Emin Haziri - Chef @Cannavacciuolo Torino Marco Lanzoni - CEO @Elogy srl Marco Lanzoni - CEO @Elogy srl Matteo Saltarello - COO @TAC Giulia Piscina - Conduttrice/Giornalista Simone Barlaam - Atleta Simone Barlaam - Atleta

Alessandro Algeri - CEO, Tiziano Maran - Product Manager, Carolina Ferracin - Scientific Marketing Manager, Lisa Tortello - Executive Manager, @Cultipharm Srl Alessandro Guerciotti - Titolare, Micaela Guerciotti - Responsabile marketing @Guerciotti Andrea Pirillo - Content Creator @Hollirip, Filippo Lombardi - CEO @Kreios. jpg Antonino Barbera - Founder @ProfessionAI Emanuele Bianconi, Samuel Lonero- CEO @SQUP Ester Tamasi - Direttore @VisitMalta Italia Giulia Piscina - Conduttrice:Giornalista, Fabio Invidia, Valerio Gallorini Indira Fabbro - President @HPG Laura sposato - CEO @Joule Riccardo Carnevale - Co-Founder & CEO @Startcom Roberta Buteata, Gabriele Colucci, Pietro Amendola, Benedetta Maggioni @BFC media Salvatore Cannata - Imprenditore @Cannatan Sicilian Bakery Salvatore Cannata - Imprenditore @Cannatan Sicilian Bakery1

