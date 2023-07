“Tempi folli”: la reazione di Elon Musk al boom dei titoli tech sulla scia dell’intelligenza artificiale

Fatti principali

“Tempi folli”: Musk ha risposto a un tweet sottolineando all’aumento di 127 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato di Microsoft e Nvidia in un solo giorno, grazie all’ennesimo sviluppo positivo dell’IA. Microsoft ha infatti implementato nuove funzionalità di intelligenza artificiale nel suo software e nei suoi servizi cloud.

Sia Microsoft che Nvidia hanno chiuso la seduta di mercoledì a nuovi massimi storici. Il valore di mercato combinato è aumentato di 1.500 miliardi di dollari dal debutto di ChatGPT a novembre. (Nvidia è il produttore più importante dei chip che alimentano l'IA generativa).

a novembre. (Nvidia è il produttore più importante dei chip che alimentano l’IA generativa) . Musk passa spesso il suo tempo condividendo meme o interagendo su Twitter. Un’interazione notevole considerando che le azioni Tesla sono aumentate in modo simile negli ultimi mesi grazie in gran parte alle crescenti speranze sulla proprio capacità di approfittare della frenesia dell’IA.

Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 170% da inizio anno. Secondo gli analisti di Wedbush, l’azienda di veicoli elettrici di Musk ha beneficiato di un ampio rialzo del comparto tecnologia, della tenuta delle vendite di auto e dell’ottimismo attorno al suo segmento AI, che è la “chiave” per la sua crescita.

Sebbene Musk non abbia menzionato apertamente il rally di Tesla, ha smorzato i precedenti rialzi delle azioni, dichiarando nel maggio 2020 di ritenere che il prezzo delle azioni di Tesla fosse "troppo alto", causando un calo intraday del 10% per il titolo.

Background

ha innocuamente messo in dubbio lo stesso rally dei titoli tech che ha aiutato il suo patrimonio netto a quasi raddoppiare quest’anno. Ha evidenziato la natura senza precedenti dell’ultimo boom sulla scia dell’entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale.

Il caso d’uso di intelligenza artificiale più significativo di Tesla è nel suo programma di pilota automatico a guida autonoma. Ma le sue ambizioni di utilizzo si estendono anche a un robot umanoide progettato per completare “compiti non sicuri, ripetitivi o noiosi”. Musk ha lanciato la scorsa settimana la sua azienda focalizzata esclusivamente questa tecnologia, xAI. Tesla, Nvidia, Microsoft e le altre quattro maggiori società tech americane hanno guadagnato circa 4.100 miliardi di dollari di capitalizzazione in Borsa nei primi sei mesi del 2023.

La citazione

L’analista di Morgan Stanley, Adam Jonas, ha dichiarato il mese scorso che sebbene sia giusto classificare Tesla come un’azienda di intelligenza artificiale, ha un percorso meno chiaro per raccogliere profitti a breve termine rispetto alle aziende più coinvolte nell’IA generativa come Nvidia. “Anche se il mercato potrebbe voler sognare sul tema dell’intelligenza artificiale, ci prepariamo a svegliarci al suono di un clacson a tutto volume”, ha scritto Jonas.

La valutazione di Forbes

Con una fortuna di $ 260 miliardi Musk è di gran lunga la persona più ricca del mondo. Il suo patrimonio netto ha raggiunto il picco di $ 320 miliardi nel novembre 2021, quando le azioni Tesla sono state scambiate a un prezzo aggiustato allo split superiore a $ 400.

A cosa guardare

Tesla annuncerà i guadagni del secondo trimestre mercoledì pomeriggio. Le azioni hanno registrato un rialzo medio del 7,5% nei 10 giorni successivi agli ultimi 10 report sugli utili.

