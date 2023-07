Microsoft svela la nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Il titolo vola ai massimi in Borsa

A margine

Microsoft è una delle numerose società tech che sta registrando nuovi record azionari, grazie agli sviluppi e agli investimenti nell’intelligenza artificiale. Anche Nvidia, che produce chip utilizzati per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale, ha raggiunto il massimo storico martedì, quando ha chiuso in rialzo di oltre il 2% a 474,94 dollari per azione. Un record fatto registrare a distanza di poco meno di due mesi da quando la società ha raggiunto una capitalizzazione di mercati pari a mille miliardi di dollari, grazie proprio all’ottimismo intorno al ruolo decisivo dei chip dell’azienda per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale.

Il mese scorso, anche la società di software Oracle ha registrato un nuovo record azionario pari a 126,55 per azione – prima di scendere leggermente – sempre beneficiando degli sviluppi nell’intelligenza artificiale che hanno portato l’azienda a investire in Cohere, una startup di intelligenza artificiale generativa del valore di oltre 2 miliardi di dollari.

A cosa guardare

Microsoft non ha fissato una data di rilascio per il software AI in arrivo, che entrerà in un mercato ultra competitivo composto da attori di primordine come Google, Salesforce e altri colossi tecnologici.

Background

Microsoft Copilot è stato annunciato a marzo come integrazione di Microsoft 365 che aiuterebbe gli utenti in termini di produttività e competenze su app come Word, Excel, PowerPoint e altro ancora. Il ceo di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che l’implementazione dell’intelligenza artificiale “cambierebbe radicalmente il modo in cui lavoriamo e sbloccherebbe una nuova ondata di crescita della produttività”.

Dall’inizio dell’anno, le azioni di Microsoft sono aumentate di quasi 120 dollari per azione, riprendendosi dal crollo dei prezzi dello scorso anno – che ha intaccato anche altre società tech – e superando le migliori performance azionarie fatte registrare nel corso degli anni, come quelle fatte segnare alla fine del 2021.