Kim Kardashian è più ricca di 500 milioni di dollari dopo il nuovo finanziamento al suo brand Skims

(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty)

Il patrimonio di Kim Kardashian

È stata una giornata daper. La sua linea di abbigliamento modellante ha rivelato mercoledì di aver raccolto un nuovo finanziamento di 270 milioni, spingendo la sua valutazione a 4 miliardi di dollari, abbastanza per aggiungere circaalla fortuna di Kardashian.

Il suo patrimonio netto ora ammonta a 1,7 miliardi, secondo i calcoli di Forbes, rispetto agli 1,2 miliardi registrati prima che gli investitori, tra cui il gestore patrimoniale Wellington Management e la società di venture capital Greenoaks Capital, iniettassero nuovi capitali nel brand Skims, portandolo a una valutazione più alta.

L’azienda, nota per i suoi body, reggiseni e abbigliamento da casa, è stata valutata l’ultima volta dagli investitori 3,2 miliardi di dollari in un round di finanziamento condotto all’inizio del 2022. Forbes stima che Kardashian possieda almeno un terzo dell’azienda.

Il rallentamento del mercato non frena il brand Skims

Molte startup di alto livello stanno raccogliendo fondi a valutazioni inferiori rispetto a prima, o trattenendo del tutto la ricerca di nuovo capitale, a causa del rallentamento dei mercati privati. Non Skims, che ha continuato ad espandersi in abbigliamento, loungewear e costumi da bagno.

“È cresciuto rapidamente e ne siamo così orgogliosi”, ha detto Kardashian al New York Times in un’intervista. “Abbiamo avuto un ottimo flusso di lanci di prodotti”.

Skims afferma di essere redditizio e prevede di raggiungere 750 milioni di vendite quest’anno, secondo il Times, rispetto ai 500 milioni nel 2022. Kardashian ha co-fondato l’azienda nel 2019 con i partner Jens Grede, che funge da ceo, ed Emma Grede, chief product officer.

Il business di Kim oltre Skims

Skims ora rappresenta circa i tre quarti del patrimonio netto di Kardashian. Quando Forbes l’ha inserita per la prima volta come miliardaria ad aprile 2021, la quota maggiore della sua ricchezza proveniva da KKW Beauty, la linea di cosmetici che ha lanciato nel 2017.

Il gigante francese del trucco Coty ha acquistato il 20% di KKW Beauty all’inizio del 2021 per 200 milioni, ma Kardashian ha presto chiuso il marchio e lo ha rimesso in vita come una linea di prodotti per la cura della pelle chiamata SKKN by Kim (anche se i prodotti KKW Beauty potrebbero essere sul punto di tornare sugli scaffali). Skims, nel frattempo, è cresciuto costantemente, raccogliendo fondi per una valutazione di 1,6 miliardi ad aprile 2021, prima di raddoppiare il valore a 3,2 miliardi all’inizio del 2022.

Oltre alle sue linee di abbigliamento modellante e ai cosmetici, Kardashian ha inoltre fatto il suo ingresso nel private equity con il lancio del fondo SKKY Partners, insieme a un ex dirigente di Carlyle Group. Si dice che l’azienda stia raccogliendo un fondo da 1 miliardo di dollari da investire in società di consumo e media.

Alcuni dei milioni di Kim Kardashian derivano anche da sponsorizzazioni e TV, nonché da un vasto portafoglio di immobili. Possiede almeno mezza dozzina di proprietà, tra cui la villa di Hidden Hills, in California, che ha condiviso con l’ex marito, Kanye West. L’anno scorso ha speso 70 milioni di dollari per una casa sulla spiaggia di Malibu affacciata sull’Oceano Pacifico. “Questa casa rappresenta il duro lavoro che ho svolto”, ha detto la miliardaria mentre visitava la proprietà in un episodio della serie The Kardashians. “È come godersi i frutti del mio operato.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.