Chi sono le 15 calciatrici più pagate ai Mondiali di calcio femminile 2023

Mentre gli Stati Uniti cercano uno storico three-peat (che si verifica quando si ottiene per tre volte consecutive il massimo risultato), ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda sarà Stati Uniti contro il resto del mondo. Finanziariamente, però, non c’è competizione: tra le prime 15 calciatrici più pagate al mondo 11 sono americane.

La Nazionale femminile degli Stati Uniti domina il calcio internazionale per decenni, e dopo essersi laureate campionesse del mondo per due volte consecutive, anche quest’anno rimangono le favorite per estendere a tre la striscia di successi. Tra l’altro, anche dal punto di vista finanziario, gli Usa rimangono imbattibili: sono infatti 11 le atlete americane che occupano le prime 15 posizioni della classifica delle calciatrici più pagate presenti ai Mondiali d’Australia e Nuova Zelanda.

In testa alla lista troviamo le veterane della nazionale americana: Alex Morgan e Megan Rapinoe. Entrambe, infatti, hanno guadagnato rispettivamente più di 7 milioni di dollari nell’ultimo anno (al lordo delle tasse e delle commissioni degli agenti), secondo le stime di Forbes. Questa cifra comprende sia i guadagni ottenuti sul campo, garantiti da parte della Federazione Calcistica degli Stati Uniti e dai loro contratti con i club della National Women’s Soccer League, sia i guadagni al di fuori del campo, derivanti da sponsorizzazioni, apparizioni, licenze, oggetti che portano per esempio i loro nomi, e altre attività commerciali.

Usa, accordo storico sugli stipendi

Le calciatrici statunitensi vantano notevoli vantaggi rispetto alle rivali straniere, grazie alla firma, nel maggio del 2022, di un accordo collettivo storico con la Federazione Calcistica degli Stati Uniti. Il quale ha parificato la paga con la nazionale maschile per quanto riguarda le fee di partecipazione, i bonus per le prestazioni e le entrate commerciali. Le due squadre , inoltre, mettono in comune anche il montepremi dei Mondiali di Calcio. Il che è significativo, dato che la squadra femminile riceverà una quota dei 6,5 milioni di dollari ottenuta dalla nazionale maschile per aver raggiunto gli ottavi di finale in Qatar nel dicembre, più dei 6 milioni di dollari che le donne hanno ottenuto dalle due vittorie della Coppa nel 2015 e nel 2019.

Considerando anche i loro stipendi nei club, la maggior parte delle colonne portanti della squadra americana guadagna circa 800.000 dollari sul campo, a seconda di quante presenze abbiano avuto in nazionale (escludendo eventuali bonus per le prestazioni di quest’estate). In molti altri paesi, anche le stelle più famose faticano a raggiungere la metà di questa cifra.

Grazie in parte al massiccio successo della squadra negli ultimi 30 anni, i brand sono stati più inclini a sostenere il calcio femminile negli Stati Uniti rispetto ad altri mercati, compresi i paesi europei dove lo sport è predominante nella versione maschile. Forbes stima che sei calciatrici americane presenti ai Mondiali di quest’anno guadagnino almeno 1 milione di dollari al di fuori del campo. In confronto, in tutte le altre rose delle squadre partecipanti al torneo, c’è solo una giocatrice a quel livello: Alexia Putellas della Spagna, con 3,2 milioni di dollari guadagnati al di fuori del campo e 4 milioni di dollari in totale.

Il confronto impari con il calcio maschile

Naturalmente, tutti questi numeri sembrano modesti se confrontati con le cifre stratosferiche del calcio maschile. La lista Forbes del 2023 degli atleti più pagati al mondo aveva al vertice tre calciatori: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, ognuno dei quali ha guadagnato almeno 120 milioni di dollari nell’anno fino a maggio. Le 15 donne presenti nella classifica della Coppa del Mondo del 2023 guadagnano insieme meno di un terzo di queste cifre. “Nike sta pagando questi atleti d’elite come paga gli stagisti,” dice con disprezzo un agente.

E anche se il montepremi per i Mondiali femminili sia aumentato a 110 milioni di dollari – quasi quadruplicato rispetto ai 30 milioni del 2019, con almeno la metà riservata alle calciatrici anziché alle federazioni – rimane comunque un quarto del fondo maschile. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato questa settimana che non poteva garantire che ogni calciatrice avrebbe ricevuto la sua quota (l’organizzazione aveva dichiarato il mese scorso che tutte le calciatrice del torneo avrebbero ricevuto almeno 30.000 dollari, fino ad arrivare a 270.000 dollari per le atlete della squadra vincitrice). Questo mese, le calciatrici dell’Australia, paese ospitante del torneo, hanno evidenziato questa disparità. E, nel frattempo, Canada, Inghilterra, Giamaica, Nigeria e Sud Africa hanno lottato con le rispettive federazioni nazionali per una migliore remunerazione.

Gli sponsor dietro al calcio femminile

Ma il calcio femminile sta guadagnando slancio. La Fifa spera – forse con un ottimismo eccessivo – di eliminare il divario salariale di genere nei Mondiali di calcio entro il torneo femminile del 2027. Intanto le vendite dei biglietti e gli ascolti televisivi stanno crescendo. Questa settimana, lo sponsor della nazionale americana, Visa, ha rinnovato il suo impegno a destinare il 50% dei suoi investimenti alla squadra femminile e ad altre iniziative di calcio femminile, e le calciatrici stanno trovando opportunità di sponsorizzazione con nuovi brand e in nuove categorie.

La società di ricerca, SponsorUnited, ha rilevato l’anno scorso che la lega nazionale femminile di calcio americana (la NWSL) ha visto una crescita di oltre il 150% in termini di brand che acquistano sponsorizzazioni o spazi pubblicitari dal 2019, più di quattro volte il tasso riscontrato nella controparte maschile della lega, la Major League Soccer (MLS).

Durante una competizione come questa, una calciatrice potrebbe incrementare i suoi guadagni di marketing di centinaia di migliaia di dollari, e forse anche di un milione, secondo quanto riferito da un insider del settore a Forbes.

Nonostante le differenze tra il calcio maschile e femminile, la retribuzione delle calciatrici è migliorata notevolmente dal 1999, quando la nazionale americana ha conquistato la Coppa del Mondo, attirando l’attenzione della nazione ma affrontando poi un crollo delle opportunità. La prima lega professionale di calcio femminile negli Stati Uniti sarebbe stata lanciata solo quasi due anni dopo – durò solo tre stagioni – e, con alcune eccezioni occasionali per superstar, come Mia Hamm, le offerte di sponsorizzazioni spesso svanivano quando i Mondiali o le Olimpiadi erano lontane.

“Ovviamente le cose sono cambiate radicalmente in termini di piattaforma che ha la squadra attuale, la lega in cui giocano,” afferma l’agente di Wasserman Dan Levy, che ha rappresentato Hamm e ora lavora con Morgan e Rapinoe. “Ora ci sono molte più opportunità per le donne che praticano lo sport che amano”.

Le 15 calciatrici più pagate presenti ai Mondiali di Calcio 2023

1 | Alex Morgan

Guadagni totali: 7.1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6.3 milioni

Nazionalità: Usa

2 | Megan Rapinoe

Guadagni totali: 7 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6.3 milioni

Nazionalità: Usa

3 | Alexia Putellas

Guadagni totali: 4 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 3.2 milioni

Nazionalità: Spagna

4 | Trinity Rodman

Guadagni totali: 2.3 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1.5 milioni

Nazionalità: Usa

5 | Crystal Dunn

Guadagni totali: 2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1.3 milioni

Nazionalità: Usa

6 | Julie Ertz

Guadagni totali: 2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1.3 milioni

Nazionalità: Usa

7 | Sophia Smith

Guadagni totali: 2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0,8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 1.2 milioni

Nazionalità: Usa

8 | Lindsey Horan

Guadagni totali: 1.5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.9 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.6 milioni

Nazionalità: Usa

9 | Rose Lavelle

Guadagni totali: 1.4 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.6 milioni

Nazionalità: Usa

10 | Sofia Huerta

Guadagni totali: 1.3 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.5 milioni

Nazionalità: Usa

11 | Ada Hegerberg

Guadagni totali: 1.2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.6 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.6 milioni

Nazionalità: Norvegia

12 | Chloe Kelly

Guadagni totali: 1.2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.4 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.8 milioni

Nazionalità: Inghilterra

13 | Sam Kerr

Guadagni totali: 1.2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.6 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.6 milioni

Nazionalità: Australia

14 | Kelley O’Hara

Guadagni totali: 1.2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.7 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.5 milioni

Nazionalità: Usa

15 | Alyssa Naeher

Guadagni totali: 1.1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0.8 milioni

Guadagni fuori dal campo: 0.3 milioni

Nazionalità: Usa

