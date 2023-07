Tesla, Geely e non solo: la settimana da record fa più ricchi i miliardari dell’elettrico

La settimana d’oro per i miliardari dell’elettrico

È stata una settimana elettrizzante per alcuni dei miliardari delle auto elettriche. In particolare,diha sorpreso i mercati con un enorme balzo delle azioni a seguito della notizia chesta facendo un investimento di 700 milioni di dollari. La casa automobilistica tedesca manca di una posizione forte nell’elettrico, soprattutto in Cina, uno dei suoi mercati più importanti, mentre Xpeng ha bisogno di più finanziamenti per sviluppare e consegnare nuovi modelli.

La notizia della partnership ha contribuito ad aumentare il valore delle azioni di Xpeng, che He ha cofondato nel 2014, del 61%, aggiungendo circa 1,6 miliardi di dollari al suo patrimonio netto, secondo stime di Forbes. La crescita di Xpeng ha suscitato un’ottimismo diffuso tra gli investitori riguardo alle aziende cinesi di veicoli elettrici, portando in rialzo anche alcune altre azioni di aziende dell’elettrico, inclusa Nio di William Li, che ha finalmente preso parte alla guerra dei prezzi iniziata da Tesla, quando ha tagliato i prezzi dei veicoli a giugno.

Il mercato è stato favorevole anche a Geely di Li Shufu, che ha investito pesantemente nell’EV per competere con Tesla e la concorrente BYD. Negli Stati Uniti, Elon Musk, la persona più ricca del mondo, ha visto il suo patrimonio netto aumentare di 4,2 miliardi di dollari questa settimana mentre Tesla continua a crescere dopo le previsioni pessimistiche degli investitori riguardo al suo ultimo rapporto trimestrale.

Nel frattempo, la crescita di Vicor ha contribuito a far crescere notevolmente il patrimonio netto del suo ceo, Patrizio Vinciarelli, grazie a una brillante relazione sugli utili che ha fatto schizzare il prezzo delle azioni dell’azienda del 58% in un solo giorno. I moduli di alimentazione di Vicor vengono utilizzati per attività che richiedono tensioni super elevate, come l’Ia e i sistemi emergenti a 48 volt nelle automobili.

LA CRESCITA DEI MILIARDARI

He Xiaopeng

Patrimonio netto: 4,1 miliardi di dollari

Crescita: 1,6 miliardi di dollari (+64%)

Paese: Cina | Fonte di ricchezza: Veicoli elettrici

Il cofondatore e presidente della casa automobilistica Xpeng deve quasi tutto il suo patrimonio netto a una partecipazione di circa il 25% nell’azienda. Dopo il crollo alla fine del 2022, in parte a causa di una guerra dei prezzi per veicoli elettrici avviata da Tesla, il prezzo delle azioni di Xpeng sta risalendo, con un aumento del 135% dall’inizio dell’anno, grazie agli sforzi di He per rilanciare le vendite della società con sede a Guangzhou.

Il prezzo delle azioni di Xpeng è aumentato più velocemente che mai questa settimana. Quasi il 30% solo mercoledì, quando Volkswagen ha annunciato di acquisire una partecipazione del 5% tramite un aumento di capitale di 700 milioni di dollari e un posto nel cda di Xpeng. L’annuncio ha fatto aumentare il patrimonio netto di He di oltre il 60%, portandolo a 4,1 miliardi di dollari questa settimana.

Patrizio Vinciarelli

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

Crescita: 800 milioni di dollari (+60%)

Paese: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Moduli di alimentazione

Il ceo del produttore di moduli di alimentazione Vicor è diventato quasi il 60% più ricco questa settimana grazie a una crescita notevole del prezzo delle azioni dell’azienda. Vicor è una delle numerose aziende che stanno sfruttando il boom dell’Ia: la sua tecnologia alimenta i chip ad alte prestazioni che soddisfano le elevate esigenze di potenza di calcolo e larghezza di banda dell’Ia.

Le azioni dell’azienda sono aumentate dopo una relazione sugli utili migliore del previsto, che ha rivelato un aumento del 52% degli utili per azione diluita rispetto al primo trimestre. In risposta alla relazione, la società di investimenti Craig-Hallum ha migliorato la sua prospettiva per Vicor da “hold” a “buy”. L’azienda prevede di lanciare quello che chiama il primo impianto ChiP (Converter-housed-in-Package) del mondo a settembre per aumentare notevolmente la sua produzione.

William Li

Patrimonio netto: 2,3 miliardi di dollari

Crescita: 600 milioni di dollari (+35%)

Paese: Cina | Fonte di ricchezza: Veicoli elettrici

Li, cofondatore e ceo del produttore cinese di auto elettriche Nio, possiede una partecipazione del 14% nell’azienda. Il prezzo delle azioni di Nio è aumentato del 39% nell’ultima settimana insieme a quello di diverse altre aziende cinesi di veicoli elettrici dopo l’annuncio del governo di sostenere iniziative per l’energia pulita, facendo salire il patrimonio netto di Li del 35%. All’inizio di questo mese, Li ha chiesto al governo degli Stati Uniti di concedere alle aziende cinesi di veicoli elettrici un accesso equo ai mercati statunitensi, con ostacoli tra cui dazi elevati sui veicoli provenienti dalla Cina e incertezza nell’accesso agli incentivi ai sensi dell’Inflation Reduction Act di Biden, incentrato sulla produzione interna.

Li Shufu

Patrimonio netto: 20,7 miliardi di dollari

Crescita: 1,2 miliardi di dollari (+6%)

Paese: Cina | Fonte di ricchezza: Automobili

Geely di Li Shufu, uno dei principali produttori di auto in Cina e proprietario di marchi come Volvo e Lotus, ha avuto una grande settimana. Le azioni della sua controllata pubblica, Geely Automobile Holdings, sono aumentate di quasi il 16%, contribuendo a far salire il prezzo di molte azioni a Hong Kong in seguito all’assicurazione di un’iniezione di stimoli economici da parte della leadership cinese. Il marchio di veicoli elettrici Zeekr di Geely sta vivendo un periodo di crescita, avendo raccolto 750 milioni di dollari in una fase di finanziamento a febbraio e forse preparandosi per un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti (Reuters ha riportato che aveva presentato la richiesta in modo confidenziale a dicembre).

Elon Musk

Patrimonio netto: 240,7 miliardi di dollari

Crescita: 4,2 miliardi di dollari (+2%)

Paese: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Musk è stato oggetto di molte critiche questa settimana (in particolare, per aver ribattezzato Twitter come “X”), ma la sua partecipazione del 20% in Tesla, di gran lunga il suo più grande asset, è ciò che determina la maggior parte delle fluttuazioni nel suo patrimonio netto. Il gigante dei veicoli elettrici con sede in Texas sta cominciando a riprendersi dopo una caduta del 10% del prezzo delle sue azioni la settimana scorsa – la più grande da aprile – che ha momentaneamente fatto perdere a Musk il primo posto nella classifica in tempo reale di Forbes delle persone più ricche del mondo a causa di un rapporto trimestrale che, sebbene abbia superato le stime sugli utili, ha rivelato margini più stretti, maggiori tagli ai prezzi e una flessione nella produzione.

Questa settimana, il prezzo delle azioni di Tesla è tornato a salire, aumentando del 2% e aggiungendo 4,2 miliardi di dollari alla fortuna della persona più ricca del pianeta. Di recente, Musk ha paragonato la forza dietro le fluttuazioni delle azioni di Tesla a un immaginario “ubriacone psicopatico” che detta i prezzi.

