L’uomo di fiducia di Warren Buffett entra nella società della famiglia Vacchi

, azienda attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche per l’imballaggio con sede a Ozzano, in provincia di Bologna, ha annunciato una novità per quanto riguarda il socio di minoranza.

Come si legge nel comunicato diffuso dalla società di proprietà della famiglia Vacchi, “Bdt & Msd Partners, una banca commerciale creata per soddisfare le esigenze specifiche dei proprietari di aziende e degli investitori strategici a lungo termine, ha stipulato un accordo vincolante per effettuare un investimento di minoranza nell’azienda attraverso i suoi fondi affiliati”. Bdt & Msd Partners acquisirà la posizione da Bc Partners, un importante fondo di investimento internazionale. “La famiglia Vacchi rimane il principale azionista di Ima”, si legge. Le cifre ufficiali non sono ancora emerse ma secondo le stime riportate anche dal Financial Times, per il 45 per cento della società Bdt & Partners potrebbe aver deciso di investire circa 6,5 miliardi di dollari. In questo modo Bc Partners potrebbe vedere raddoppiato il suo investimento del 2020.

Il co-ceo di Bdt & Msd è Byron Trott, uomo di fiducia del miliardario Warren Buffett. “Guidata dalla famiglia Vacchi negli ultimi sei decenni”, ha commentato Trott, “Ima si è distinta come leader nell’industria globale delle macchine per la lavorazione e l’imballaggio. Questo investimento è emblematico della nostra strategia principale di fornire capitale a lungo termine e allineato ai proprietari di aziende familiari e fondatori per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi”.

I numeri di Ima

Fondata nel 1961, l’offerta di Ima include macchine automatiche per la lavorazione e l’imballaggio di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè, altri prodotti alimentari e soluzioni per la mobilità elettrica, nonché soluzioni per l’automazione di processi industriali. L’azienda è presente in oltre 80 paesi e opera in 53 stabilimenti di produzione. Ima ha a disposizione circa 60.000 macchine e detiene attualmente oltre 3.000 tra brevetti e domande di brevetto. Nel 2022, l’azienda ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro.

“Questo investimento di Bdt & Msd Partners permetterà a Ima di intraprendere una nuova fase di crescita e ci posizionerà per giocare un ruolo di leadership nella transizione verso materiali di imballaggio sostenibili”, ha dichiarato Alberto Vacchi, presidente e ceo di Ima. “Crediamo che la prospettiva a lungo termine di Bdt & Msd e la loro profonda esperienza nel supporto alle imprese familiari li rendano il partner ideale per aiutarci a raggiungere questi obiettivi e accelerare la crescita globale, inclusa quella nel mercato statunitense”.

Ci si aspetta che la transazione si concluda entro la fine del 2023. “La transazione”, conclude il comunicato, “è stata guidata dal team di gestione di Ima e da Poggi & Associati come principale consulente finanziario. Mediobanca e BofA Securities hanno agito anche come consulenti finanziari dell’azienda. JPMorgan Chase & Co. ha fornito consulenza finanziaria a Bc Partners. White & Case e Frm hanno agito, rispettivamente, come consulenti legali e fiscali per il Gruppo IMA e Chiomenti come consulente legale per Bdt & Msd Partners. Kirkland & Ellis hanno agito come consulenti legali per BC Partners”.

