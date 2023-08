Dalla Nfl al calcio: Tom Brady investe nel Birmingham e diventa socio di minoranza

Photo by Jon Kopaloff -Getty Images

non riesce a stare lontano dai campi da gioco. Dopo aver annunciato il suo ritiro a febbraio, l’ex quarterback, sette volte vincitore del Super Bowl, ha deciso di fiondarsi su un altro sport: il calcio. Questa volta, però, nella veste di imprenditore e di manager. Diventando, club che milita in Championship, la seconda divisione del campionato inglese.

Nel dettaglio, come previsto dall’accordo stipulato con Knighthead Capital Management – fondo americano che controlla il club dallo scorso luglio -, Brady assumerà anche il ruolo di presidente del nuovo consiglio consultivo. Questa veste gli permetterà di collaborare con il dipartimento di scienze dello sport per fornire consulenza su salute, alimentazione, benessere e programmi di recupero, lavorando al contempo a stretto contatto con il consiglio e il team di gestione per le iniziative di marketing globale e l’identificazione di nuove opportunità di partnership commerciali.

“È un vero onore”

“Il Birmingham è un club iconico, con una storia e una passione straordinaria. Esserne parte è un vero onore per me”, ha dichiarato Brady nella nota ufficiale del club. “Ho fatto parte di squadre incredibili nella mia carriera e non vedo l’ora di applicare la mia prospettiva per creare lo stesso successo qui a Birmingham”, ha aggiunto l’ex quarterback, presente nella lista degli sportivi più pagati al mondo di Forbes.

Soddisfatto anche Tom Wagner, presidente del consiglio della società: “Tom sta investendo e fornirà il suo tempo e la sua vasta esperienza. In qualità di presidente del consiglio consultivo, avrà un impatto diretto sul club. Le squadre maschili, femminili e dell’accademia beneficeranno della sua conoscenza. L’obiettivo per cui Tom si è impegnato è rendere il Birmingham leader nella nutrizione, salute, benessere e recupero nel mondo del calcio”.

Come evidenziato dal club, Brady aveva già fatto il suo ingresso nella galassia del fondo Knighthead, entrando a far parte, nel 2022, di una squadra della Major League di pickleball. Inoltre, a marzo la sua azienda di abbigliamento, Brady, è stata annunciata come partner ufficiale di abbigliamento della squadra di corse World Endurance Championship di Knighthead, Hertz Team Jota, che ha gareggiato alla 24 Ore di Le Mans a giugno.

I guadagni e gli investimenti di Tom Brady

Secondo Forbes, Brady nell’ultimo anno ha guadagnato 45,2 milioni di dollari, cifra che gli è valsa l’ultima posizione disponibile nella classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo. In veste di imprenditore, oltre ad aver lanciato il suo marchio di abbigliamento, ha co-fondato Autograph, una società di Nft che ha raccolto 170 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B annunciato nel gennaio 2022, e 199 Productions (per sviluppare documentari, film e programmi tv).

Dalle star agli imprenditori: il calcio parla ‘americano’

Quello di Brady è solo uno degli investimenti nel calcio europeo da parte di star americane dello sport e non solo. Ne è un esempio il campione dell’Nba Lebron James, azionista del Liverpool – con una quota del 2% – e del Milan. Non solo James possiede quote nel fondo Main Street Advisors, ma la sua società SpringHill – fondata con l’amico Maverick Carter – è di proprietà di Red Bird.

Un altro esempio è rappresentato dal rapper Jay-Z, che sarebbe pronto ad acquistare il Tottenham. Ma non è tutto. Guardando solo al nostro campionato, quattro delle sette proprietà straniere sono statunitensi. Numeri che aumentano guardando al migliore campionato d’Europa, la Premier League.

