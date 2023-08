L’ultima trovata di Elon Musk: lancia sul mercato cinese una cuccia per gatti a marchio Tesla

Un gatto in una Tesla? Sì, ma di cartone.ha sorpreso i consumatori cinesi e ha messo in vendita sul suo shop una cuccia per gatti – che trae ispirazione dal Cybertruck – al prezzo di 13 dollari.

L’oggetto ha già catturato l’attenzione degli appassionati del marchio, che vogliono accaparrarsi i più particolari pezzi di merchandising legati alla casa automobilistica fondata da Elon Musk. Il lettino semi-aperto con la stampa ‘Tesla Life’ destinato ai felini è realizzato con uno spesso cartone ondulato. “La voglio”, scrivono gli appassionati Tesla sulle pagine Facebook dedicate all’azienda dell’uomo più ricco al mondo. Alcuni però sottolineano: “È solo un cartone con il marchio Tesla”.

Sui social un utente cinese ha condiviso alcune immagini del prodotto e del proprio gatto che si riposava all’interno. Probabilmente il lancio dell’articolo sul mercato cinese va interpretato come un test per sondare la reazione dei consumatori di fronte a prodotti così particolari.

Gli altri accessori Tesla

La sezione dello shop cinese chiamata ‘Tesla & chill’ ha diversi prodotti che poco hanno a che fare con la cura dei veicoli: dalle auto per i bambini all’abbigliamento, per arrivare alle coperte. Per esempio, il Cybertruck per bambini (dal costo di 1.662 dollari), che può essere anche protetto dal suo telo (76 dollari). Ci sono poi anche profumi, tavole da surf e timbri a fuoco.

Come riporta Business Insider, Tesla ha venduto tequila da 250 dollari in una bottiglia a forma di fulmine dopo che Musk ha twittato “Teslaquila”. La società inoltre ha venduto pantaloncini corti di raso rosso marchiati sul retro con la scritta ‘S3XY’, come provocazione ai venditori allo scoperto di Tesla. Sul sito di Tesla, prima che diventasse soldout era disponibile un fischietto per cani a forma di Cybertruck, venduto per 1.000 Dogecoin. Un altro elemento molto apprezzato dai fan è il supercharger da scrivania (27,60 dollari) che permette di caricare lo smartphone come si trattasse di una vettura Tesla.

