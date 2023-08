Zuckerberg frena sulla sfida con Musk: “Non fa sul serio, è ora di lasciar perdere”

I fatti chiave

Zuckerberg ha scritto su Threads – la risposta di Meta a X, l’ex Twitter – che “è ora di lasciar perdere” perché Musk non conferma una data. Ha aggiunto che il rivale ha dichiarato di avere bisogno di un intervento chirurgico e di mesi di riabilitazione prima di combattere e voleva fare un giro di prova nel cortile di Zuckerberg.

Poco dopo Musk ha pubblicato su X uno screenshot di un presunto scambio di messaggi in cui lui sembrava suggerire una prova generale e Zuckerberg gli diceva di allenarsi per conto suo e fargli sapere quando sarà pronto a lottare, aggiungendo di non volere “continuare a pompare qualcosa che non accadrà mai ”.

”. I due magnati della tecnologia si scambiano messaggi sul potenziale combattimento, tramite le loro piattaforme, da fine giugno. Per ora la sfida non si è concretizzata, nonostante entrambi abbiano pubblicato immagini di allenamenti con lottatori della Ufc e il presidente della stessa organizzazione, Dana White, si sia offerto di mettere in piedi l’incontro.

Venerdì Musk ha affermato di avere parlato con il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, con cui avrebbe concordato “uno scenario epico” per il combattimento. Il miliardario ha anche detto che la sua fondazione benefica e quella di Zuckerberg avrebbero organizzato la sfida, ma poche ore dopo Zuckerberg ha dichiarato che la gente dovrebbe “partire dal presupposto che non c’è alcun accordo su quanto detto da Musk”.

La frase

Da settimaneedparlano di un combattimento in una gabbia. Zuckerberg, però, sembra avere posto fine al discorso, affermando che è pronto “a lasciar perdere” perché Musk “non fa sul serio” e non sceglie una data per la sfida.

“Mi concentrerò sul competere con persone che prendono lo sport seriamente”, ha affermato Zuckerberg.

I calcoli di Forbes

Secondo Forbes, Musk, cofondatore di Tesla e SpaceX e da poco proprietario di Twitter, è la persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 225,3 miliardi di dollari. Zuckerberg, diventato famoso per avere fondato Facebook e ora a capo della sua società madre, Meta, ha una fortuna di 106,9 miliardi, che lo colloca all’ottavo posto nella classifica dei più ricchi.

Il contesto

La rivalità tra Musk e Zuckerberg si è accesa lo scorso anno, dopo che il primo ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari ed è diventato uno dei principali protagonisti del settore dei social media, da tempo dominato dalle piattaforme di Zuckerberg, come Facebook e Instagram.

A luglio Zuckerberg ha sfidato Musk con il lancio di Threads, diretta rivale di X e prima piattaforma parsa in grado di rimpiazzare l’ex Twitter. Il legale di Musk ha minacciato di fare causa a Meta per avere rubato, a suo dire, idee soggette a proprietà intellettuale e per avere reclutato ex membri dello staff di Twitter. Tutte accuse che Meta ha negato. Zuckerberg ha fatto sapere che la nuova app, nelle prime sette ore dal lancio, ha avuto 10 milioni di iscritti. Il loro grado di coinvolgimento, però, è rapidamente sceso, con un calo del 70% degli utenti attivi ad appena due settimane dal debutto.

