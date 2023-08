Il fondo del Qatar investe 1 miliardo di dollari nella società dell’uomo più ricco d’Asia

, una divisione dicontrollata dal miliardario indiano Mukesh Ambani , riceverà un investimento di 82,7 miliardi di rupie (1 miliardo di dollari) dalla Qatar Investment Authority.

Secondo il comunicato pubblicato mercoledì da QIA, l’investimento sarà convertito in una partecipazione dello 0,99% in Reliance Retail Reliance Retail, non quotata, su una base completamente diluita, conferendo all’azienda indiana una valutazione di quasi 100 miliardi di dollari. “QIA è impegnata a sostenere aziende innovative con un elevato potenziale di crescita nel mercato retail in rapida crescita dell’India”, ha affermato in una nota Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud, ceo di Qatar Investment Authority.

Reliance Retail Ventures, i numeri della società

Reliance Retail Ventures afferma di gestire la più grande rete di vendita retail dell’India e alla fine di marzo contava 18.040 negozi in più di 7.000 città con una superficie commerciale totale di oltre 6 milioni di metri quadrati. La società ha registrato un fatturato di 2,6 mila miliardi di rupie (31,7 miliardi di dollari) per l’anno finanziario terminato a marzo, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

In una dichiarazione, il direttore di Reliance Retail, Isha Mukesh Ambani, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di beneficiare dell’esperienza globale di QIA e della forte esperienza nella creazione di valore mentre sviluppiamo ulteriormente Reliance Retail Ventures in un’istituzione di livello mondiale, guidando la trasformazione del settore del retail indiano”.

Il patrimonio di Mukesh Ambani

Alcuni media hanno ipotizzato che Mukesh Ambani intenda quotare Reliance Retail, ma la società non ha ancora fatto alcun annuncio in merito. All’inizio di questo mese, Ambani ha quotato la divisione finanziaria, Jio Financial Services, scindendola così dal gruppo.

Ambani si è classificato al secondo posto nella classifica dei 100 uomini più ricchi dell’India pubblicata da Forbes Asia nell’ottobre 2022. Presiede e gestisce Reliance Industries, che ha registrato un fatturato di 110 miliardi di dollari nell’anno finanziario 2022-23. Oltre al retail, il gruppo ha interessi nel petrolio e nel gas, nei prodotti petrolchimici e nelle telecomunicazioni.

