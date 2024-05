Il miliardario Mukesh Ambani entra nel business delle telecomunicazioni in Africa

Radisys, società controllata dal miliardario indiano Mukesh Ambani, si espanderà in Africa. E fornirà infrastrutture di rete 5G, applicazioni e smartphone a prezzi accessibili alla Next-Gen Infrastructure Company (NGIC), con sede in Ghana.

Ambani entra nelle tlc in Africa

Radisys, controllata di Jio Platforms di Ambani, collaborerà con il governo del Ghana, Ascend Digital, K-Net, Nokia, Tech Mahindra e gli operatori di telefonia mobile At Ghana e Telecel Ghana per aiutare NGIC a costruire la prima infrastruttura di rete 5G in tutto il Ghana. L’obiettivo sarà fornire internet mobile a prezzi accessibili, come ha fatto Jio in India. NGIC, che si è assicurata una licenza 5G, prevede di lanciare i servizi a livello nazionale entro i prossimi sei mesi, per poi espandersi in altri Paesi africani.

“Portando l’accesso wireless fisso accanto ai servizi cellulari 4G e 5G per contribuire alla crescita economica e all’inclusione digitale, Radisys aiuterà Ascend e NGIC a costruire un’infrastruttura a banda larga condivisa dirompente e conveniente in tutto il Ghana”, ha dichiarato in una nota Arun Bhikshesvaran, ceo di Radisys.

“Ispirati dall’infrastruttura digitale in India”

Quest’anno, NGIC prevede di offrire smartphone 5G a prezzi accessibili attraverso i suoi partner per migliorare la vita delle persone in Ghana e fornire servizi digitali nel campo dell’istruzione, della sanità e dei pagamenti.

“La creazione di NGIC come piattaforma neutrale e condivisa, accessibile a tutti gli operatori di rete mobile e alle società di torri, contribuirà a espandere rapidamente i servizi 5G in tutto il Paese”, ha dichiarato in un comunicato Ursula Owusu-Ekuful, ministro delle comunicazioni e della digitalizzazione del Ghana. “Siamo ispirati dall’infrastruttura digitale e dall’utilizzo dei dati mobili a basso costo dell’India e desideriamo replicarla in Ghana”.

Reliance Jio Infocomm

Reliance Jio Infocomm, l’operatore di telefonia mobile di Ambani in India, è stata la forza trainante della rapida crescita degli utenti di Internet in India grazie ai suoi smartphone a prezzi accessibili, alle piattaforme digitali e ai contenuti e alle applicazioni localizzate. Reliance Jio, il più grande operatore cellulare del Paese, ha chiuso lo scorso anno con oltre 470 milioni di abbonati.

Con un patrimonio netto di 92 miliardi di dollari, Ambani ha raggiunto il primo posto nella classifica dei 100 più ricchi dell’India pubblicata da Forbes Asia lo scorso ottobre. Oltre alle telecomunicazioni, Reliance Industries ha interessi nel settore del petrolio e del gas, nella petrolchimica, nella vendita al dettaglio e in altri settori.

LEGGI ANCHE: Bernard Arnault il più ricco del mondo, poi Musk e Bezos. La nuova classifica Forbes dei miliardari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .