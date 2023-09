Parigi mette al bando il noleggio dei monopattini elettrici

15mila monopattini rimossi

È scattato oggi il bando ufficiale per il noleggio di tutti i monopattini elettrici a. La decisione è arrivata a seguito di una consultazione popolare organizzata lo scorso 2 aprile, in cui quasi ilcontro la circolazione di questo mezzo, colpevole di mettere in pericolo la vita di molti pedoni. L’allarme era scattato dopo la morte dell’italiana, travolta proprio a Parigi.

Sono passati due anni da quando Miriam Segato è stata investita da un monopattino con due persone a bordo. Da allora, la capitale francese aveva obbligato le società di sharing a limitare la velocità di questi veicoli elettrici a 10 km/h in 700 zone della città ad alta densità. Una mossa che non è servita però ad evitare altri incidenti. Gli episodi hanno spinto la sindaca di Parigi Anne Hidalgo a indire un referendum il cui risultato ha portato al bando dei monopattini elettrici.

La decisione di Parigi, tra le prime capitali europee ad aprirsi al mercato dei veicoli a due ruote e adesso la prima a vietarli, ha spinto gli operatori a riconvertirsi sulle biciclette. Tra questi c’è Dott, che già da metà luglio ha iniziato a ritirare la sua flotta di monopattini. Una mossa analoga a quella di Lime, che ad agosto ha cominciato a togliere dalla circolazione 5mila veicoli a due ruote. Tier, invece, ha deciso di rilocalizzare un terzo dei veicoli disponibili in altre città francesi dove non è ancora in vigore il bando.

I parcheggi riservati ai monopattini saranno utilizzati per la sosta di altri mezzi, come le biciclette, oppure trasformati in nuovi spazi verdi per i cittadini francesi. Continuerà la circolazione dei monopattini elettrici acquistati dai privati, mentre i 15mila monopattini in free floating saranno tutti rimossi.

E in Italia?

Come in molti paesi europei, in Italia i monopattini elettrici son considerati un mezzo di trasporto alternativo alle auto. Nel nostro paese, lo sviluppo della nuova micromobilità urbana ha portato però a un aumento dei casi di incidenti stradali legati ai veicoli a due ruote.

Nel 2021, in Italia, gli incidenti con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 2.101, con 9 vittime e 1.980 feriti, di cui 1.903 conducenti e 77 passeggeri. Si sono inoltre contati 1 morto e 127 feriti tra i pedoni investiti.

Numeri che hanno spinto alla creazione di un nuovo Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri a giugno di quest’anno e in attesa del voto finale in Parlamento, che contiene nuove regole per i monopattini elettrici (considerati mezzi di trasporto simili alle biciclette, quindi le norme che li regolano attualmente sono in gran parte le stesse).

Oltre all’obbligo di casco per tutti i conducenti, sarà necessaria l’installazione della targa e l’assicurazione per i veicoli a due ruote 100% elettrici. E ancora la limitazione della circolazione solo sulle strade urbane con limite di 50 km/h e l’obbligo per le società di installare meccanismi di blocco automatico all’uscita dei monopattini dalle aree consentite.

