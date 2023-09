Gustare Londra in 24 ore: 5 location per assaporarne l’anima lussuosa e cosmopolita

“Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire” diceva il critico letterario, poeta, saggista inglese Samuel Johnson nel 1700. E nonostante il passare dei secoli questa immutabile verità pare valida oggi come allora.

La Londra di King Charles è infatti dinamica come non mai, coni suoi 7,5 milioni di abitanti e i 20 milioni di visitatori annui da tutto il mondo. La sua magia sta nell’aver saputo mantenere immutate le proprie tradizioni e i propri momenti rituali, facendoli al contempo evolvere. Nella capitale britannica che cambia sempre senza snaturarsi mai è normale che si faccia brunch con la cucina californiana tanto quanto provare all’aperitivo un abbinamento con i dim sum.

Tra una colazione da Harrods, un bicchiere di champagne in un hotel a cinque stelle e il miglior Martini cocktail del mondo, ecco le esperienze da fare in città per viverne a pieno l’anima lussuosa e cosmopolita, in un itinerario goloso da seguire da mattina a notte fonda.

Prada Caffè – Harrods

Tra le grandi novità di questa stagione ecco il caffè firmato Prada presso il celebre negozio Harrods. Il locale si presenta con toni pastello e geometrie perfette, rendendo subito chiari i tratti distintivi della maison, riconoscibile in ogni singolo dettaglio, dall’arredamento e il menu alle stoviglie e all’atmosfera.

L’offerta gastronomica copre l’intera giornata, dalla colazione fino ai cocktail serali, e offre un’interpretazione sottile e moderna della tradizione italiana, dai cappuccini ai risotti, passando per mozzarella di bufala, piatti a base di granchio, spritz e negroni.

Ma il vero ruolo di protagonista lo fa senza dubbio la pasticceria, grazie alle ormai iconiche monoporzioni griffate, esposte sullo scenografico bancone in marmo.

Tribe – Canary Wharf

Tribe Tribe

Per un brunch o per un pranzo non c’è niente di meglio che esplorare la modernissima zona di Canary Wharf, direttamente affacciata sull’acqua di quelli che erano i vecchi docks cittadini. Oggi qui sorgono uffici e hotel di design come il Tribe, che spicca per gli interni realizzati dal team di progettazione di Ennismore, scelto per la capacità di conciliare bellezza e funzionalità.

Al piano terra troviamo il ristorante “Feels Like June” destinazione gastronomica aperta tutto il giorno di ispirazione californiana, che propone piatti innovativi e colorati, con sapori vivaci tipici della cultura healthy dello stato americano: dalla quinoa al salmone passando per i tacos, qui si mette grande attenzione alla materia prima e alle cotture, senza rinunciare alla freschezza e con un occhio particolare per la proposta veg.

The Landmark London

The Landmark London The Landmark London

In tutto il Regno Unito resta sempre viva la tradizione del Afternoon Tea, quindi perché non spezzare il pomeriggio con un passaggio presso il bellissimo hotel The Landmark London, a Marylebone. Questo cinque stelle grande un intero isolato conquista fin dall’ingresso, dove gli ospiti vengono accolti da imponenti palme che incorniciano il Winter Garden Restaurant.

Una volta all’interno delle sue mura, i visitatori rimangono meravigliati dal famoso atrio di vetro alto otto piani che è stato al centro dell’hotel sin dalla sua apertura. Salendo una delle grandi scalinate fino al primo piano, troviamo l’elegante champagne bar di recentissima ristrutturazione curata da Alex Kravetz Design.

Qui si viene a partire dalle 17 del pomeriggio per godere di un bicchiere di champagne pomeridiano in accompagnamento a piccoli piatti a base di pesce, caviale o squisite ostriche della vicina Scozia. Da provare il ceviche di capesante con leche de tigre, carote e frutto della passione, nonché le tartine di granchio bianco di Brixham con avocado e pomodoro sopra una focaccina tostata.

Le scelte di caviale spaziano da Golden Oscietra, Oscietra e Platinum, entrambi perfetti nell’abbinamento con un bicchiere di Taittinger Nocturne, ma ci si può divertire a esplorare la cantina di bollicine in questo ambiente di lusso aperto e luminoso che fa subito sentire l’ospite a casa.

China Tang – Mayfair

Uno dei più bei segreti di Mayfair è il ristorante e cocktail bar China Tang, che si trova presso il Dorchester. Reputato tra i migliori indirizzi dove mangiare cucina cantonese autentica al di fuori dalla Cina, il locale è situato all’interno dell’iconico albergo di lusso, e ha costruito la sua reputazione servendo una selezione di piatti asiatici presentati con stile ed eleganza, e accompagnati dai cocktail di Giulio Amodio e del suo team, che uniscono note orientali al savoir-faire italiano.

Dall’ingresso sobrio in stile art déco su Park Lane, gli ospiti scendono in un mondo sotterraneo ispirato al romanticismo della Shanghai prebellica, dove eccentrici oggetti d’arte brillano in ogni angolo e lussuosi divanetti e pannelli decorati fiancheggiano le pareti. Il Bar del China Tang, un gioiello in stile anni ’30.

Dai menu Dim Sum (da non perdere quello di capasanta e caviale, così come il bao di tartufo e funghi shiitak) fino all’anatra alla pechinese laccata, questo indirizzo è perfetto per scoprire l’anima cosmopolita di Londra, e per godere di un grande cocktail in abbinamento al meglio della cucina del Paese, che sia a base di whisky giapponese come l’Ichi Highball (a base di Suntory) o di gin italiano con la delicatezza degli agrumi calabresi e dell’acqua di mare di Seatrus, direttamente ispirato alla Calabria.

Connaught Bar – Connaught

Connaught Bar Connaught Bar Connaught Bar Connaught Bar

Senza temere di commettere errore potremmo definirlo il bar più vincente di Londra, e forse del mondo. Da quando ha aperto i battenti nel 2008 infatti, questo gioiello incastonato all’interno dello splendido, omonimo hotel si è anno dopo anno imposto nelle grandi classifiche internazionali, fino ad esser incoronato miglior bar del mondo per 50 Best Bar sia nel 2020 che nel 2021.

Il segreto di questa inarrestabile storia di successo risiede in un team super affiatato, a trazione italiana, in cui spiccano i nomi del director of mixology Ago Perrone, del vicedirettore della Mixology Giorgio Bargiani, e responsabile del bar Maura Milia, cha hanno saputo creare un’ambiente unico e un servizio completamente taylor made sulle esigenze del cliente.

Non solo infatti qui si lavora costantemente sulla ricerca dei prodotti migliori, degli ingredienti più freschi, e delle tecniche e concetti più innovativi, ma si riesce anche a trasmettere tutta questa passione e competenza al cliente.

Provate un Martini per credere, creato su misura al tavolo intorno al vostro gusto, oppure lasciatevi guidare attraverso le infinite suggestioni e provocazioni gustative presenti nel menù, da cocktail serviti in bicchiere scuro per “disconnettere” la vista dal palato, alla rivisitazione di grandi classici come il Bloody Mary o il Garibaldi. Oltre ai cocktail diventati ormai iconici, da non perdere la nuova cocktail list intitolata “Synergia”, dove spiccano drink come il Kindred Joy (venduto anche in bottiglia) e il Daydreaming.

Un ottimo motivo per ritornare a bere in questa istituzione anche durante il vostro prossimo viaggio, in un bar che non stanca mai e soprattutto non smette di innovare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

