5 cocktail bar estivi da provare tra i vigneti della Toscana

Inizia l’estate e la magia verdeggiante delle vigne in primavera, cede il passo al grande caldo con i chicchi che crescono sulle viti in procinto di diventare uve da vendemmia con l’arrivo dell’autunno. Ma paradossalmente i prossimi mesi, quelli della stagione calda, sono una terra di mezzo, dove stare all’aperto sotto il sole si fa difficile, e per le esperienze più legate alla vinificazione è forse ancora troppo presto.

Cosa fare allora? La risposta è semplicissima: moltissimi grandi resort e hotel oggi sono pure oasi di lusso immerse nella calma e nel verde, e oltre a cantine e ristoranti offrono cocktail bar di livello, dove sempre di più la miscelazione è a base di distillati e liquori locali, di verdura dell’orto, e di vino e derivati. Siamo andati in Toscana, per indicarvene cinque da provare nella stagione calda, per sorseggiare un cocktail a cinque stelle a bordo piscina o al tramonto tra le morbide colline del Granducato.

5 cocktail bar da provare in Toscana

Rosewood Castiglion del Bosco

Nel cuore della Val d’Orcia, Patrimonio dell’Umanità Unesco, si trova il Rosewood Castiglion del Bosco, un’antica tenuta che si estende per oltre 2000 ettari. Questo hotel, recentemente premiato con le 3 Chiavi dalla guida Hotel Michelin, offre un’esperienza di lusso assoluto tra ville private, suite eleganti in un borgo ristrutturato. Il bar dell’hotel è il luogo ideale per godersi un cocktail raffinato dopo una giornata trascorsa tra le vigne o nella cantina di Brunello di Montalcino.

Il bar del Rosewood Castiglion del Bosco guidato da Raffaele Orlando come Bar Manager e Mattia Patruno nel ruolo di Head Bartender ha creato un menù basandosi su ingredienti locali e di qualità per offrire una selezione di cocktail originali che prendano origine dalle verdure coltivate direttamente nell’orto che rifornisce anche il ristorante stellato attiguo. Anche nella bottigliera troviamo chicche locali, da non perdere assolutamente il loro Negroni 100% toscano, tra i migliori della regione e forse d’Italia, e la rivisirazione del Cardinale, un cocktail classico a lungo dimenticato ma che ora pare vivere una seconda giovinezza.

Borgo San Felice

Situato nel cuore del Chianti, Borgo San Felice è un affascinante borgo medievale trasformato in un hotel di lusso. Circondato da vigneti, uliveti e cipressi, offre un’esperienza autentica della campagna toscana. Il Bar Gli Archi propone dei signature che sono rivisitazioni in chiave locale e con ingredienti freschi dei più amati della cultura americana, dal Margarita al Bloody Mary passando per l’ormai irrinunciabile Espresso Martini. Ampia anche la scelta di distillato. Con una vista spettacolare sui vigneti, è il luogo ideale per rilassarsi e godere di un drink al tramonto. L’atmosfera tranquilla e il servizio impeccabile rendono l’esperienza memorabile.

Castelfalfi

Castelfalfi, un antico bastione trasformato in un raffinato hotel di lusso, è immerso tra uliveti secolari e vigneti che si estendono all’orizzonte. La visione contemporanea di questo luogo si fonde armoniosamente con il paesaggio toscano, offrendo un’oasi di lusso e sostenibilità. Il bar dell’hotel è perfetto per gustare cocktail all’aperto, ammirando la bellezza della campagna circostante. il Bar Ecrù, guidato da Tiziano Frontini, offre il meglio di se infatti quando il sole tramonta.

L’offerta varia tra classici e signature, ma grande plauso va anche alla proposta analcolica, leggera e gustosa senza scivolare in note dolci. Una piccola grande attenzione per una location che accoglie tanti sportivi che qui vengono per giocare a golf, o tanti turisti internazionali che possono avere restrizioni legate al consumo di alcool



Castello di Casole – A Belmond Hotel

Il Castello di Casole, una delle più grandi tenute private d’Italia, è un luogo di suggestione e storia, con radici che affondano nell’Età del Bronzo. Nel corso dei secoli, il castello ha ospitato monarchi, star del cinema e figure politiche di spicco. Oggi, dopo un accurato restauro, è un grande hotel che offre tra i vari servizi anche i drink del Bar Visconti, dedicato al celebre regista che qui era di casa. Questo cocktail bar propone una miscelazione molto legate al territorio, utilizzando prodotti di piccoli liquorifici regionali come la Distilleria Elettrico per creare cocktail classici diversi dal solito.

Tra le specialità, spiccano la versione signature del Negroni, chiamata Negronida, e il Martini al basilico freschissimo coltivato direttamente nella proprietà. Da anni dietro al bancone troviamo il bar manager Alessio Onida, ma con l’arrivo nel team del nuovo F&B manager Tommaso Ondegia, che approda in provincia di Siena in nuova veste dopo aver conquistato ogni premio all’Atrium Bar di Firenze, la curiosotà è molta, e questo è senza dubbio uno dei posti da provare questa stagione.

Il Falconiere Cortona

Situato nella splendida Cortona, Il Falconiere è un incantevole rifugio con una vista mozzafiato sulla Val D’Orcia. All’interno della Limonaia si trova il Corbezzolo Lounge Bar, che offre un servizio attento e piatti sfiziosi per chi desidera qualcosa da stuzzicare. Con una vasta offerta di cocktail da assaporare all’aperto, questo bar è perfetto per godersi le ore più affascinanti della giornata. Che sia in piscina, in giardino o in terrazza, gli ospiti possono abbandonarsi all’emozione del panorama sorseggiando drink raffinati. Dietro al bancone troviamo Daniela Ottonello e Antonio Buttarazzi.

Daniela è nota per il suo special, l’Etrusco: uno shrub di vino bianco con cannella, agrumi e chiodi di garofano, brut Baracchi e un top di ginger beer. Antonio, invece, è rinomato per il suo Basil Dream: basilico fresco pestato, limone, oleo saccharum, agrumi, gin e sciroppo di zucchero. Da provare anche il Gin Mediterraneo invecchiato nelle botti dell’azienda vinicola stessa che precdentemente contenevano Syrah. Un piccolo divertimento che dona struttura al gin, ma soprattutto rende unica la connessione con il luogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .