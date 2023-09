Dall’iPhone 15 Pro ai prodotti carbon neutral: le ultime novità presentate da Apple

ha svelato le ultime novità della sua gamma e, al contrario di ogni aspettativa, i melafonini saranno presto in vendita con un listino ridotto rispetto ai modelli della precedente generazione.

Durante l’evento Wonderlust, trasmesso ieri in diretta streaming direttamente dall’Apple Park di Cupertino, in California, il team ha annunciato l’iPhone 15 Pro: il nuovo smartphone top di gamma che sfoggia un design più leggero e robusto realizzato in titanio di grado aerospaziale, con profili smussati, una scocca con texture spazzolata e l’introduzione del nuovo tasto azione progettato per offrire all’utente un’esperienza d’uso ancora più unica.

Il nuovo Pro si veste di titanio

“È la linea di iPhone più Pro di sempre, con un innovativo design in titanio, il miglior sistema di fotocamere mai visto su un iPhone, il potenziale per nuovi flussi di lavoro rivoluzionari e il chip A17 Pro che inaugura un nuovo capitolo di prestazioni ed esperienze di gaming di un altro livello”, dichiara Greg Joswiak, senior vice president of Worldwide Marketing di Apple.

“iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max rappresentano il meglio del design Apple e di innovazioni, prime nel settore, e sono progettati per arricchire l’esperienza dei nostri utenti e aiutarli a liberare la loro creatività”.

Al suo interno troviamo il nuovo chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore, con una nuova Cpu fino al 10% più veloce e Gpu fino al 20% più scattante capaci di offrire una grafica fluida e un’esperienza più coinvolgente in particolare con il gaming e la realtà aumentata.

Notevole anche il sistema di fotocamere rinnovato: i nuovi iPhone 15 Pro, infatti, racchiudono l’equivalente di sette obiettivi professionali. La fotocamera principale da 48 megapixel supporta la nuova risoluzione super alta da 24 megapixel, che offre una migliore qualità di immagine in una dimensione di file ottimizzata per l’archiviazione e la condivisione.

Inoltre, la modalità Notte è stata migliorata grazie al Photonic Engine, che permette di ottenere scatti più nitidi e colori più vivaci mentre, solo sul modello iPhone 15 Pro Max, è presente un teleobiettivo 5x nonché lo zoom ottico più potente mai visto su un iPhone.

Infine, come anticipato da diversi rumors, Apple ha deciso di salutare definitivamente il connettore Lightning per accogliere il connettore Usb-C – oramai uno standard per la ricarica e il trasferimento dei dati – che, con la velocità dell’Usb 3, offre una velocità di trasferimento dati fino a 20 volte più veloce rispetto a prima.

Disponibili in quattro colori e capacità differenti fino a 1 terabyte, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max si potranno preordinare dal prossimo venerdì rispettivamente a 1.239 euro e 1.489 euro e saranno ufficialmente disponibili dal 22 settembre 2023.

Ma non è tutto poiché oltre agli AirPods Pro di seconda generazione ora dotati di connettore USB-C, tra le novità annunciate non mancano i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus, rivestiti da un vetro posteriore a infusione di colore con finitura opaca, un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio e un array di fotocamere potenziato che vede la presenza di un sensore principale da 48 megapixel capace di scattare foto a risoluzione super alta e un teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli.

Il debutto, in cinque colori differenti, è previsto in contemporanea ai modelli di fascia superiore a partire da 979 euro per iPhone 15 e da 1.129 euro per iPhone 15 Plus.

Lo smartwatch di Apple diventa carbon neutral

Durante il keynote inoltre, sono stati svelati i primi prodotti carbon neutral nella linea di Apple Watch: energia pulita e importanti cambiamenti progettuali hanno consentito una netta riduzione nelle emissioni originate dai prodotti, arrivando fino a oltre il 75% per ogni Apple Watch carbon neutral.

Sul tema è Lisa Jackson, vice president of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, ad affermare: “In azienda il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico va avanti da anni. La nostra attenzione all’utilizzo di energia pulita e alla progettazione di prodotti a basse emissioni di carbonio ha già favorito la riduzione delle emissioni come nessuna altra azienda nel settore. Abbiamo raggiunto un importante traguardo rendendo lo smartwatch più amato al mondo carbon neutral e non ci stancheremo di innovare per rispondere all’urgenza

attuale”.

Il nuovo Apple Watch Series 9 raggiunge quindi un traguardo ambientale e introduce diverse funzionalità. È più potente grazie al chip S9 SiP che, oltre a migliorarne le prestazioni, consente alla batteria di durare tutto il giorno fino a 18 ore, al nuovo gesto doppio tap, utile per controllare il dispositivo con una sola mano senza toccare il display, e a Siri on-device, che permette di processare le richieste che non prevedono la ricerca di informazioni su internet direttamente sul dispositivo fornendo risposte più affidabili e veloci.

Infine, è stato svelato Apple Watch Ultra 2 che, oltre a includere tutte le funzionalità già presenti nel modello di generazione precedente, porta con sé le ultime novità introdotte nei modelli della Series 9, capacità avanzate per coloro che praticano sport acquatici e un display rinnovato che consente di raggiungere una luminosità del 50% superiore rispetto alla prima generazione.

Per la prima volta quindi, coloro che acquisteranno un Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Se, potranno scegliere se ottenere una opzione carbon neutral a seconda delle combinazioni di casse e cinturini: ogni modello interessato, infatti, rispetta precisi criteri per azzerare la carbon footprint come l’uso al 100% di energia elettrica pulita per la fabbricazione, spedizioni alternative al trasporto aereo e packaging composto al 100% da fibre.

Riguardo i prezzi dei nuovi modelli, Apple Watch Ultra 2 si può già preordinare a 909 euro mentre Apple Watch Series 9 a partire da 459 euro; in merito ad Apple Watch SE, invece, la società ha pensato di offrire il dispositivo a un prezzo di partenza più accessibile pari a 289 euro.

