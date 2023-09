Le 10 società quotate di maggior valore al mondo: Apple ancora in vetta

Apple è la società di maggior valore

Se la danese società farmaceuticaha recentemente detronizzato il colosso del lusso, diventando la società europea con la più alta capitalizzazione di mercato , guardando a livello globale è indubbiamente il settore del tech a guidare le prime posizioni delle società con la più alta capitalizzazione di mercato. Piazzando addirittura sei aziende nella top ten, ossia quel gruppetto che ormai viene soprannominato big tech.

Guardando in testa alla classifica, è Apple con 2.960 miliardi di dollari ad aggiudicarsi il titolo di società con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo. Molto vicina quindi alla soglia dei 3mila miliardi di dollari, cifra record che solamente la stessa Apple ha raggiunto. Una curiosità: a inizio anno la società di Cupertino ha vissuto un periodo molto complesso a Wall Street. Basti pensare che il 3 gennaio 2023 la capitalizzazione di mercato di Apple era scesa sotto i 2mila miliardi di dollari per la prima volta in 19 mesi. Ma da allora le azioni Apple sono andate incontro a una crescita di oltre il 48%.

Scendendo al secondo posto troviamo Microsoft. La società fondata da Bill Gates (settimo uomo più ricco al mondo secondo Forbes) e diretta dal ceo Satya Nadella vanta infatti una capitalizzazione di mercato di 2.478 miliardi di dollari. Come nel caso di Apple, anche Microsoft è riuscita a risalire la china nel corso di quest’anno. Guadagnando da gennaio oltre il 35%. Peraltro, come nel caso di tutte le altre big tech, anche Microsoft ha preso parte all’ondata dei grandi licenziamenti del 2023, mettendo alla porta circa 11mila dipendenti. Una decisione ampiamente criticata anche in virtù dei sostanziosi investimenti nell’intelligenza artificiale, in particolare in ChatGpt.

A spezzare – anche solo momentaneamente – il dominio del tech ci pensa Saudi Aramco. Grazie infatti a una capitalizzazione di mercato pari a circa 2.200 dollari, la società controllata dal governo saudita conquista l’ultimo gradino del podio di questa particolare classifica. Precedendo così un altro colosso: Alphabet, la casa di Google che, proprio in settimana, ha festeggiato 25 anni dalla sua fondazione. Guardando alle prestazioni in Borsa, anche Saudi Aramco sta facendo registrare un ottima performance: da inizio anno ha infatti guadagnato poco più del 16%. Una curiosità: a maggio del 2022 la compagnia petrolifera aveva scavalcato Apple diventando la società quotata di maggior valore al mondo.

La top 10 delle società con la più alta capitalizzazione di mercato

Le cifre sono espresse in miliardi di dollari. Dati aggiornati al 6 settembre.

Apple: 2.960 Microsoft: 2.478 Saudi Aramco: 2.200 Alphabet: 1.716 Amazon: 1.416 Nvidia: 1.199 Tesla: 814,09 Berkshire Hathaway: 786,2 Meta: 772,3 Eli Lili and Company: 529,8

