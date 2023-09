Così questa blockchain company italiana permette di costruire nei terreni virtuali del metaverso

Il, nuovo segmento di mercato basato sulla compravendita di terreni virtuali nel metaverso , è un fenomeno in grande crescita. Secondo una ricerca di Expert Market Research, nei prossimi anni il mercato si svilupperà ulteriormente, tanto da raggiungere un valore dientro il 2028.

Per stabilire una presenza significativa nel comparto, Coderblock, blockchain company italiana su cui ha investito anche Deloitte, ha annunciato il lancio di Builder, uno strumento che permette di costruire il proprio mondo virtuale nel metaverso attraverso un ricco catalogo di edifici e props 3D, oltre alla possibilità di caricare ulteriori modelli 3D esterni.

“Il team di Coderblock ha raggiunto un fondamentale traguardo: offrire un metaverso per gli utenti e creato da loro stessi. Con il lancio del Builder e delle nuove features, infatti, diventeremo più competitivi e stabiliremo una presenza ancora più significativa sul mercato”, spiega il presidente di Coderblock Danilo Costa.

Come funziona Builder?

Coderblock ha venduto in pochi giorni 1500 terreni virtuali. Per tutti i possessori delle land, l’azienda consentirà con il nuovo strumento di personalizzare le proprietà sul proprio territorio Nft costruendo strade, edifici, uffici, cinema, centri commerciali, parchi, grazie a un catalogo di oltre 1000 oggetti 3D.

In questo modo, tutti i proprietari dei terreni di Coderblock potranno personalizzare la propria land attraverso tutti gli elementi a disposizione come dei veri designer.

Per i più esperti, ci sarà la possibilità di trasferire nel metaverso componenti 3D esterne, mentre i principianti avranno a disposizione 200 ambientazioni già pronte all’uso, con le quali poter realizzare qualsiasi tipo di esperienza virtuale con l’affiancamento del team.

“Rendendo la tecnologia scalabile, ora siamo in grado di offrire anche nuove opportunità di lead generation e di match making tra utenti e aziende all’interno del 3D internet. Al fine di favorire tutto ciò, anche in tempi celeri e soprattutto per essere d’ausilio verso chi si ritrova per la prima volta ad approcciarsi con il mondo Web3, abbiamo realizzato anche un catalogo ad hoc di environment pre-costruiti, e sempre brandizzabili, in base alle esigenze e ai gusti dei nostri utenti”, prosegue Costa.

Le altre novità di Coderblock

Il lancio del Builder spalanca le porte ad altre funzionalità di Coderblock, come nuove esperienze in game, grazie a un restyling grafico e funzionale dell’Hud, degli environment e degli avatar sempre più realistici, oltre a un gameplay rinnovato e ancora più immersivo.

Ma non solo. La blockchain company italiana integrerà nel proprio metaverso un algoritmo per l’intelligenza artificiale che faciliterà la personalizzazione delle land e sarà in grado di suggerire all’utente strategie di marketing più utili ai suoi scopi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.