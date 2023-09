Four Seasons lancia le sue prime esperienze nautiche di lusso: nel 2025 il primo viaggio ai Caraibi

Dopo Four Seasons Private Jet Experience e Four Seasons At Home Collection, il gruppo ha presentato una novità che ha a che fare l’esperienza nautica lusso. Il progetto si chiama, ed è stato sviluppato in collaborazione con

Il viaggio inaugurale di Four Seasons Yachts è previsto per la fine del 2025. Intanto, a Fincantieri è stata già affidata la costruzione di un secondo yacht Four Seasons, in consegna alla fine di novembre 2026: l’ordine di questa seconda nave supera i 400 milioni di euro.

“Four Seasons Yachts rappresenta un nuovo capitolo della crescita della nostra azienda, che continua a capitalizzare nuove opportunità per differenziare il brand attraverso esperienze di lusso immersive“, afferma Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons.

L’impresa vede coinvolti in questa straordinaria esperienza nautica anche Nadim Ashi e Philip Levine, imprenditori leader del settore e audaci visionari.

Il primo viaggio sarà alla scoperta dei Caraibi e del Mediterraneo

La stagione inaugurale 2025/26 segnerà l’inizio di una serie di itinerari straordinari, inizialmente nei Caraibi. Lo yacht poi si trasferirà nel Mediterraneo per crociere in località iconiche della navigazione, dalla Riviera francese e italiana alle coste dell’Adriatico e alle isole greche. Il viaggio medio durerà 7 giorni, consentendo viaggi back-to-back di 21 giorni con diversi spostamenti giornalieri. Il programma del primo anno prevede 33 Paesi, 137 destinazioni uniche, 76 serate e/o pernottamenti.

Per far fronte alla limitata disponibilità in fase inaugurale, l’accesso prioritario alle prenotazioni di viaggi in yacht sarà su invito, inizialmente per gli ospiti di Four Seasons e per i travel partner. Ma per gli appassionati di viaggi di lusso interessati a Four Seasons Yachts, sarà disponibile anche una lista d’attesa online.

Come saranno gli interni degli esclusivi yacht

Il primo Four Seasons Yacht si distingue per le sue 95 suite, dotate di ampie terrazze con dimensioni tra i 9,3 metri quadrati della suite deluxe, fino a quasi 457 metri quadrati della Funnel Suite, la più grande disponibile. Lo yacht sarà dotato esclusivamente di suite.

La suite risulta simile a una villa, sviluppata su ben quattro livelli, e offrirà oltre 898 metri quadrati di spazio abitativo complessivo tra interno ed esterno, compresa una piscina privata e una spa privata.

La Funnel Suite offrirà una vista a 280 gradi grazie alla sua vetrata, unica nel suo genere. Il costo di questa vera e propria opera ingegneristica in vetro si aggira sui 4,5 milioni di dollari, e rappresenta un’innovazione nel suo genere, dalla struttura di supporto in acciaio alle prestazioni termiche del doppio vetro.

Un’altra grande novità è rappresentata dalla marina privata a bordo dello yacht che permette agli ospiti di accedere facilmente a un mondo di avventure acquatiche, con attrezzature all’avanguardia, tradizionalmente riservate agli yacht di proprietà privata.

Le attività all’aperto

All’aperto, gli appassionati di sport acquatici avranno l’opportunità di praticare in esclusiva vela, snorkeling e windsurf. Mentre all’interno, si trovano una zona lounge con un bar e aree con vista panoramica. Inoltre, saranno disponibili servizi di trasferimenti privati e tour costieri, oltre a due lander da spiaggia, parte dell’esperienza distintiva della marina della nave.

Per coloro che desiderano godersi il sole a bordo piscina, il ponte a poppa ospiterà una piscina di 20 metri, una delle più grandi disponibili. Questa piscina di acqua salata è progettata in modo da poter essere rapidamente svuotata e il fondo può essere sollevato e trasformato in una zona multiuso per spettacoli, sfilate di moda, matrimoni e altri eventi. Questo design di sollevamento idraulico si ispira al classico yacht Christina O, famoso per le sue numerose caratteristiche innovative.

Four Seasons attualmente gestisce 126 hotel e resort e 53 residenze private in 47 Paesi, comprendendo più di 50 progetti attualmente in corso di realizzazione.

