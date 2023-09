Come funziona il piano di welfare di Epipoli per il benessere (anche mentale) dei dipendenti

L’azienda si sostituisce al potere pubblico e istituzionale e si attiva per alleviare gli effetti critici della crisi economica con un’iniziativa decisamente concreta: un bonus a tutti i dipendenti del valore di 1.400 euro che potrà essere utilizzato anche dai familiari e per servizi di menthal care. Epipoli, azienda che opera in Europa nell’alternative payment enabler for retailing, avvia così il piano di welfare aziendale E-People per il biennio 2023-24, una vera e propria misura di contrasto al carovita e alla crescita dell’inflazione, in favore del benessere dei dipendenti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’azienda ha intrapreso in ambito Esg concentrandosi in particolare sul ‘goal’ capitale umano. In quest’ottica Epipoli ha partecipato al Bando Conciliamo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è risultata assegnataria di un importante finanziamento destinato alla realizzazione di iniziative a supporto delle persone e delle famiglie. Da qui nasce il primo programma di welfare aziendale che mette a disposizione dei dipendenti un credito welfare che potrà spendere sulla piattaforma dedicata.“Il valore umano è al centro dei programmi di engagement aziendale di Epipoli”, commenta Gaetano Giannetto, presidente e fondatore, “siamo consapevoli che ad oggi questi bonus rappresentano un asset importante per le persone e le proprie famiglie, per affrontare con maggiore serenità il carovita e la crescente inflazione. Il bonus per il 2024 sarà definito nei prossimi mesi”.

Epipoli ha anche lanciato MyGiftCardPlusGreen, la carta digitale che permette di regalare servizi e prodotti dei marchi eco-frinedly, che propongono stili di vita più sostenibili. Per offrire un contributo concreto ai polmoni del nostro pianeta e ridurre le emissioni di CO2, per le prime 500 MyGiftCardPlus Green acquistate, Epipoli pianterà altrettanti alberi in diversi paesi del mondo, grazie alla collaborazione con Treedom, il primo sito web che permette di piantare alberi a distanza. La carta è disponibile su Mygiftcard.it e, dopo l’acquisto, si attiva tramite un codice da inserire su https://green.mygiftcardplus.it/ che consente di accedere alla piattaforma, ricaricare il proprio wallet digitale e scegliere fra le Gift Card di aziende orientate al green.

Treedom è una B Corp italiana che dal 2010 ha piantato oltre 3 milioni di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Il metodo di lavoro integra gli alberi in sistemi agroforestali gestiti direttamente dalla comunità locali e permette di portare benefici sia all’ambiente che alle persone. L’attenzione alla sostenibilità è sempre più al centro dei comportamenti di acquisto delle nuove generazioni, come conferma la Global Consumer Insight Survey di PwC: il 68,6% delle New Generation (60,8% Millennial vs 72,7% Gen Z) è preoccupato circa il futuro dell’ambiente mentre il 67,7% (58,4% Millennial vs 72,7% Gen Z) crede che le aziende possano fare molto per migliorare l’ecosistema.

“Molteplici i vantaggi per chi usufruisce della card”, spiega Giannetto, “fare un acquisto per sé o per regalo, dando contemporaneamente il proprio contributo alla tutela dell’ecosistema, con un gesto che fa la differenza. MyGiftCardPlus Green è infatti una carta digitale, smart e di facile utilizzo, che consente l’accesso ad un catalogo di Gift Card attentamente selezionate per il contributo che danno a un futuro più sostenibile, tra le quali Enjoy, Trenitalia, Flixbus, Itabus, 3Bee, Treedom, Equotube e molti altri ancora. Le aziende impegnate attivamente per un futuro più sostenibile, possono richiedere questa carta per attività di engagement verso i propri clienti, attivando anche concorsi, operazioni a premi o instant win”. Il network Epipoli include 400 Partner in oltre 70.000 punti vendita in Europa, rappresentando l’anello di congiunzione tra il mondo digitale e quello dei punti vendita fisici.

