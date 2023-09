Dai nuovi occhiali smart al visore di realtà mista: tutte le ultime novità di Meta

In occasione della prima giornata dell’evento Meta Connect 2023, Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta, ha condiviso le ultime novità proposte dalla società nel campo della realtà mista e dei futuri occhiali AR.

Un visore per entrare in un’altra dimensione

Atteso da tempo e finalmente svelato, Meta Quest 3 è il nuovo visore di realtà mista dotato di una potenza di elaborazione grafica raddoppiata rispetto al modello di generazione precedente nonché il primo dispositivo a sfruttare la piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 sviluppata in collaborazione con Qualcomm Technologies.

Al suo interno 8GB di RAM, due fotocamere RGB, altoparlanti stereo integrati con audio spaziale e un Infinite Display 4K+ che garantisce 25 pixel per grado e 1218 pixel per pollice costituendo la migliore risoluzione di tutta la gamma, in aggiunta, le lenti pancake restituiscono un profilo ottico più sottile e un aumento della nitidezza del 25% rispetto a Meta Quest 2 con un’importante riduzione degli artefatti dovuti alla luce diffusa.

Dai videogiochi fino all’intrattenimento

Dai momenti di divertimento con i videogiochi preferiti all’intrattenimento fino alle sessioni di workout, il nuovo visore di Meta offre diverse modalità innovative per svolgere diverse attività. In grado di mappare automaticamente gli ambienti compresi mobili, oggetti e pareti per farli interagire con il mondo virtuale, permette di guardare una partita dell’Nba da bordo campo o accedere ad un’altra dimensione nel pieno comfort del proprio salotto.

Ed è progettato anche per gli utenti principianti, infatti, dopo aver indossato il visore è possibile sperimentare la realtà mista con la visione pass-through a colori del mondo circostante per vivere un’esperienza facilitata: basta toccare due volte il lato del visore per passare senza interruzioni da un’esperienza completamente immersiva a un ambiente ibrido.

Dal prossimo anno inoltre, debutteranno gli oggetti interattivi ovvero elementi digitali dotati di senso dello spazio che prendono vita. Si potrà appendere un quadro su una parete o aggiungere un bollettino meteorologico sulla scrivania: indossando il visore, questi oggetti interattivi appariranno negli stessi luoghi in cui li abbiamo posizionati durante l’ultimo utilizzo, proprio come accade con degli oggetti reali.

Essendo retrocompatibile con Meta Quest 2, sin dal primo rilascio sarà possibile accedere a una libreria di oltre 500 giochi ed esperienze, ed entro la fine del 2023 è prevista la disponibilità di oltre 100 titoli nuovi ed aggiornati.

Gli occhiali smart progettati per i creator

Tra le novità annunciate c’è anche la collezione degli occhiali smart Ray-Ban Meta di nuova generazione. Che sia un concerto o una ricorrenza importante, i nuovi modelli liberano le mani da ingombranti fotocamere e permettono di scattare una foto o catturare un video dal proprio punto di vista consentendo di immortalarlo ma soprattutto viverlo a pieno senza distrazioni.

Altoparlanti con bassi più estesi, e audio direzionale

Riprogettati in base ai feedback degli utenti, gli occhiali intelligenti di Ray-Ban Meta montano altoparlanti con bassi più estesi, un volume massimo più alto e audio direzionale ottimizzato per migliorare chiamate, musica e podcast anche in ambienti rumorosi. Inoltre, integrano una fotocamera ultragrandangolare per scattare foto fino a 12 megapixel e catturare video in Full HD fino a 60 secondi condivisibili con Meta View, in un solo clic, sulle app preferite.

Ad alimentarli, invece, c’è la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 che garantisce un’elaborazione di foto e video di qualità superiore e una potenza di calcolo aumentata e la batteria integrata, grazie alla custodia di ricarica, offre un’autonomia massima di 36 ore.

L’integrazione Meta AI

Da non dimenticare, invece, l’integrazione e ottimizzazione Meta AI – al momento disponibile solo negli Stati Uniti – per un’esperienza senza mani e in movimento: basterà pronunciare “Hey Meta” per ottenere informazioni e controllare gli occhiali usando solamente la voce.

Novità importante per i creator inoltre, è la possibilità di trasmettere in diretta su Instagram o Facebook ciò che vedono in tempo reale e di leggere o ascoltare i commenti della loro community mentre vivono il momento.

Novità senza dubbio interessanti: ma quanto tempo bisognerà attendere per ricevere queste novità? Non molto. Il visore Meta Quest 3, già preordinabile da 549,99 euro, arriverà il 10 ottobre 2023 mentre la nuova generazione di occhiali smart Ray-Ban Meta, già preordinabili nei design Wayfarer e Headliner da 329 euro, saranno acquistabili online e nei negozi dal prossimo 17 ottobre.

