La Nasa veste Prada: il brand italiano disegnerà le tute della Nasa per la missione lunare Artemis III

È la prima partnership fra un’azienda spaziale commerciale e un marchio italiano del lusso. A sottoscriverla sono Axiom Space, ideatore della futura prima stazione orbitale commerciale, e Prada. Il marchio milanese disegnerà le tute della Nasa destinate alla missione lunare Artemis III, la cui realizzazione è stata affidata ad Axiom nel settembre 2022, in base a un contratto da 228 milioni di dollari.

La missione, che partirà probabilmente tra il 2025 e il 2026, porterà al primo sbarco sulla Luna con equipaggio dai tempi di Apollo 17 (dicembre 1972), e sarà anche la prima a portare una donna sul nostro satellite. Axiom Space gestisce missioni end-to-end verso la Stazione Spaziale Internazionale, di cui sta sviluppando la futura evoluzione: la Axiom Station, una destinazione commerciale permanente nell’orbita terrestre, per sostenere il progresso anche al di fuori del nostro pianeta.

L’accordo Prada-Axiom Space

“Siamo entusiasti di collaborare con Prada alla tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit”, ha dichiarato Michael Suffredini, ceo di Axiom Space. “Il know-how di Prada in fatto di materie prime, tecniche di produzione e design ci consentirà di applicare tecnologie avanzate per garantire il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, tenendo in considerazione anche quei fattori umani tanto necessari quanto tuttora assenti nelle tute spaziali tradizionali”.

Durante la progettazione, i team di Prada e di Axiom Space lavoreranno fianco a fianco per sviluppare soluzioni innovative in termini di materiali e di design, in grado di fornire protezione e di rispondere alle sfide dell’ambiente lunare.

“Una celebrazione della creatività e dell’innovazione”

“Dalla costante visione avanguardista di Prada è scaturito un inedito desiderio di avventura verso nuovi orizzonti: lo spazio”, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, direttore marketing del gruppo Prada, che comprende brand quali Miu Miu, Church’s, Car Shoe, la Pasticceria Marchesi e Luna Rossa. “È un onore per noi far parte di questa missione con Axiom Space. Nella tuta spaziale per l’era Artemis confluiranno i decenni di sperimentazione, studio di tecnologie all’avanguardia e know-how nel campo del design raccolti fin dagli anni Novanta, quando Luna Rossa partecipò all’America’s Cup. È una celebrazione della creatività e dell’innovazione nel progresso della civiltà”.

Le nuove tute della Nasa

La tuta AxEMU, si legge in un comunicato di Axiom, metterà gli astronauti nelle migliori condizioni per esplorare lo spazio, offrendo al contempo alla Nasa sistemi commercialmente sviluppati di cui l’essere umano ha bisogno per accedere, vivere e lavorare sulla Luna e intorno a essa.

Le tute sono un’evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit della Nasa e sono pensate per garantire una maggiore flessibilità e protezione in un ambiente ostile, oltre a essere dotate di strumenti per l’esplorazione e le attività scientifiche. Grazie alle tecnologie applicate e al design innovativo, consentiranno inoltre di ampliare il raggio delle esplorazioni lunari.