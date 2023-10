I social a pagamento: Facebook, Instagram e TikTok pronte a lanciare abbonamenti senza pubblicità 

sta lavorando a piani di abbonamento senza pubblicità in Europa. La società statunitense che controllasembra non essere l’unica a valutare questa possibilità: anchepotrebbe muoversi nella stessa direzione.

I residenti Ue potrebbero dover pagare fino a 17 dollari al mese per utilizzare le piattaforme Meta senza annunci. Il Wall Street Journal ha riferito che l’azienda sarebbe intenzionata a proporre sottoscrizioni dai 10 ai 17 dollari al mese per ogni account Facebook e Instagram. Il prezzo potrebbe poi aumentare ancora per i dispositivi mobili, a causa delle commissioni addebitate dagli app store di Apple e Google sui pagamenti in app.

Non è ancora il momento, però, di annunciare la fine dell’era delle piattaforme gratuite. Basterà rinunciare alla propria privacy e accettare gli annunci personalizzati per continuare a fruire delle versioni gratuite delle app.

Che cosa c’è dietro

All’inizio di quest’anno l’Unione europea ha inflitto a Meta una multa da 390 milioni di euro per aver violato la privacy di alcuni utenti attraverso gli annunci personalizzati su Facebook e Instagram. Secondo Reuters, la proposta potrebbe essere una risposta alle nuove normative Ue che vietano gli annunci personalizzati senza il consenso dell’utente. E questo è un duro colpo per l’azienda, considerando che circa il 25% delle entrate pubblicitarie di Meta provengono da inserzionisti europei.

“Meta crede nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati”, ha commentato un portavoce dell’azienda. “Tuttavia, continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere”.

Anche TikTok pensa all’abbonamento

Anche TikTok sta esplorando la possibilità di lanciare un abbonamento mensile senza pubblicità. Secondo quanto riportato da Android Authority e confermato da TechCrunch, il nuovo abbonamento sarebbe in fase di test in un solo mercato di lingua inglese, fuori dagli Stati Uniti. La sottoscrizione dovrebbe costare 4,99 dollari. ByteDance, società madre di TikTok, non ha dato alcun chiarimento sulla possibilità che i test arrivino anche in altre nazioni.

L’idea di social a pagamento non è nuova. Molte piattaforme, come Snapchat e X, hanno introdotto opzioni premium per eliminare o limitare la pubblicità. Il servizio X Premium (che prima si chiamava Twitter Blue) non elimina del tutto le pubblicità, ma gli abbonati visualizzano il 50% in meno di annunci.

