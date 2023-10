La classifica delle 10 donne più ricche d’America

Le persone più ricche degli Stati Uniti sono ancora, per la maggior parte, uomini. Ma nella classifica dei 400 americani più ricchi secondo Forbes ci sono più donne rispetto all’anno scorso ed è aumentata la loro ricchezza complessiva.

In totale, 60 donne hanno trovato posto nella lista Forbes 400 di quest’anno, rispetto alle 58 del 2022. Il loro valore complessivo è di 621 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 535 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Alice Walton torna al primo posto

La donna più ricca d’America è l’erede di Walmart Alice Walton, che ha riconquistato il primo posto dopo averlo perso l’anno scorso a favore di Julia Koch, che ha ereditato una quota del 42% del conglomerato industriale Koch Industries dal defunto marito David Koch (morto nel 2019).

Walton, che è stata la donna più ricca della nazione per sette anni prima del 2022, ha aggiunto 10,8 miliardi di dollari alla sua fortuna dall’anno scorso dopo un aumento del 26% delle azioni Walmart. Figlia del cofondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992), ha un valore stimato di 66,5 miliardi di dollari. Koch, che si è arricchita di 3,8 miliardi di dollari, è ora la seconda donna più ricca del paese, con un valore stimato di 59,8 miliardi di dollari.

Al terzo posto tra le donne c’è Jacqueline Mars, che ha un patrimonio netto stimato di 38,9 miliardi di dollari grazie alla quota di un terzo che ha ereditato in Mars, Inc., l’amato marchio di caramelle e prodotti per animali domestici dietro M&M’s, Snickers e il cibo per animali Iams.

Le new entry della classifica Forbes 400

Tre donne sono entrate a far parte dei 400 quest’anno: Elisabeth DeLuca, Annette Lerner e Eren Ozmen. DeLuca, la più ricca tra i nuovi arrivati (con un valore stimato di 8,2 miliardi di dollari), ha ereditato il 50% di Subway dal marito, il cofondatore Fred DeLuca (morto nel 2015).

Ad agosto, la società di private equity Roark Capital ha accettato di rilevare la catena di panini in un’operazione che, secondo le stime, vale più di 9 miliardi di dollari. Lerner ha ereditato la sua fortuna, stimata in 6,5 miliardi di dollari, dal defunto marito Ted Lerner, magnate immobiliare ed ex proprietario della squadra di baseball Washington Nationals, scomparso a febbraio.

Ozmen, invece, ha costruito una fortuna nell’industria aerospaziale. Sierra Space, la società che ha co-fondato con il marito Fatih (anch’egli nuovo membro di Forbes 400) nel 2021, sta costruendo un aeroplano spaziale e ha collaborato con Blue Origin di Jeff Bezos per studiare la sostituzione della Stazione Spaziale Internazionale.

Ozmen, un’immigrata turca che vendeva baklava e puliva uffici per pagarsi gli studi di economia, è una delle 12 donne che si sono fatte da sole a entrare nella lista, rispetto alle dieci dell’anno scorso. La più ricca che ha creato la propria fortuna rimane Diane Hendricks (19,3 miliardi di dollari), proprietaria dell’azienda di forniture per tetti ABC Supply.

Tra le altre donne che si sono fatte da sole figurano la cofondatrice di Love’s Travel Stops & Country Stores Judy Love (10,2 miliardi di dollari), la cofondatrice di Panda Express Peggy Cherng (3,1 miliardi di dollari) e l’ex ceo di eBay e Hewlett-Packard, nonché attuale ambasciatrice degli Stati Uniti in Kenya, Meg Whitman (3 miliardi di dollari).

La top ten delle donne più ricche

10. Melinda French Gates

Patrimonio netto: 10,3 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Microsoft

Una delle donne più potenti nel campo della filantropia, co-presiede la Bill and Melinda Gates Foundation, che ha avviato con l’ex marito Bill Gates. Dopo il divorzio nel 2021, ha ottenuto azioni di diverse società quotate in borsa, per un valore di almeno 2,4 miliardi di dollari all’epoca.

9. Christy Walton

Patrimonio netto: 11,8 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Walmart

Vedova di John Walton, figlio del cofondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992), ha ereditato una quota del retailer quando John è morto in un incidente aereo nel 2005. È stata uno dei principali finanziatori del Lincoln Project, una super-Pac anti-Trump che ha diffuso annunci negli Stati in cui si combatte, durante la campagna elettorale del 2020.

8. Laurene Powell Jobs

Patrimonio netto: 13,4 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Apple, Disney

Jobs ha ereditato la maggior parte della sua fortuna dal defunto marito, il cofondatore di Apple Steve Jobs (morto nel 2011). Le azioni dell’azienda rappresentano ancora una grossa fetta del patrimonio netto, ma possiede anche partecipazioni in Disney, Monumental Sports & Entertainment e una quota di The Atlantic.

7. Diane Hendricks

Patrimonio netto: 19,3 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Forniture edili

La donna più ricca d’America che si è fatta da sola, ha fondato l’azienda di forniture per tetti ABC Supply nel 1982 con il defunto marito Ken Hendricks (morto nel 2007). I ricavi sono aumentati di quasi il 26% lo scorso anno, raggiungendo i 14,7 miliardi di dollari. Hendricks è anche nota per essere una delle maggiori finanziatrici delle campagne repubblicane, tra cui l’ex presidente Donald Trump e il senatore Ron Johnson.

6. Abigail Johnson

Patrimonio netto: 25,5 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Fidelity

La Johnson ha iniziato a lavorare presso il gigante finanziario Fidelity durante le estati, quando ancora frequentava l’università Hobart and William Smith, all’inizio degli anni Ottanta. Dal 2014 è ad dell’azienda, fondata dal nonno nel 1946 e gestita dal padre per quasi quattro decenni.

5. Miriam Adelson

Patrimonio netto: 32,8 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Casinò

Medico che si è concentrato sul trattamento di pazienti con dipendenze, Adelson possiede più della metà dell’operatore di casinò Las Vegas Sands, fondato dal defunto marito Sheldon Adelson (morto nel 2021).

4. MacKenzie Scott

Patrimonio netto: 37,1 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Amazon

La Scott ha ricevuto il 4% delle azioni di Amazon come parte del suo accordo di divorzio da Jeff Bezos nel 2019, ma da allora si è data da fare per distribuire la sua fortuna. Finora ha donato più di 14 miliardi di dollari in beneficenza.

3. Jacqueline Mars

Patrimonio netto: 38,9 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Caramelle, cibo per animali

Erede dell’impero privato delle caramelle Mars e nipote del suo fondatore, possiede circa un terzo della Mars, Inc. che produce di tutto, dalle barrette Twix al riso Ben’s Original al cibo per cani Pedigree. Appassionata di cavalli, possiede una fattoria nella Virginia rurale che ha allenato diversi esemplari per le Olimpiadi.

2. Julia Koch & family

Patrimonio netto: 59,8 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Industrie Koch

La Koch e la sua famiglia hanno ereditato il 42% delle Koch Industries dal defunto marito David (morto nel 2019). L’azienda, gestita dal cognato Charles, possiede di tutto, dalla vetreria Guardian Industries alla Georgia-Pacific, produttrice di asciugamani di carta Brawny e di tazze Dixie.

1. Alice Walton

Patrimonio netto: 66,4 miliardi di dollari | Fonte della ricchezza: Walmart

Quest’anno la Walton ha rivendicato il titolo di donna più ricca d’America, strappandolo a Julia Koch. La sua ricchezza deriva dalla partecipazione della sua famiglia al 46% di Walmart, il più grande rivenditore al mondo, co-fondato dal padre Sam Walton (morto nel 1992).

