La classifica dei migliori datori di lavoro al mondo: Ferrari è al quinto posto

valutate da 170.000 lavoratori di oltre 50 Paesi, con lo scopo di determinare quali eccellono in termini di impatto e immagine aziendale, sviluppo dei talenti, parità di genere e responsabilità sociale. Nella classica World’s Best Employers 2023 , stilata da Forbes, spiccano i nomi dellei cui capi prestano molta attenzione ai lavoratori.

World’s Best Employers, 13 le italiane

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare la disponibilità a raccomandare il proprio datore di lavoro ad amici e parenti e di valutare altri datori di lavoro nei rispettivi settori che si sono distinti positivamente o negativamente.

Per identificare le aziende che offrono lavoro interessante e un ambiente positivo, Forbes si è associata alla società di ricerca di mercato Statista per creare la settima classifica annuale dei World’s Best Employers.

Le risposte sono state codificate in un sistema di punteggio, e le 700 aziende con i punteggi più alti hanno guadagnato un posto nell’elenco finale, che alla fine comprendeva 43 paesi. Il numero di aziende premiate variava in base alla popolazione del paese e alle aziende idonee.

La top ten

A comandare la classifica c’è ancora Samsung, colosso coreano del tech. Sul podio salgono si conferma anche Microsoft, mentre Alphabet guadagna il terzo posto. Nella top 5 anche un’azienda italiana: Ferrari, che sale dall’undicesimo posto del 2022 al quinto posto dell’edizione del 2023. Rispetto all’edizione 2022, escono dalla top ten Delta Air Lines, Southwest Airlines e Dell Technologies. Cala la presenza italiana nella classifica: l’anno scorso erano presenti 22 aziende mentre quest’anno sono 12.

Samsung (Corea del Sud) – Conglomerato: 270.372 dipendenti Microsoft (Stati Uniti) – IT, Internet, Software e servizi: 221.000 dipendenti Alphabet (Stati Uniti) – IT, Internet, Software e servizi: 190.234 dipendenti Apple (Stati Uniti) – Semiconduttori, elettronica, tecnologia: 164.000 dipendenti Ferrari (Italia) – Automotive: 4.919 dipendenti IBM (Stati Uniti) – Semiconduttori, elettronica, tecnologia: 288.300 dipendenti Adobe (Stati Uniti) – IT, Internet, Software e servizi: 29.000 dipendenti Costco Wholesale (Stati Uniti) – Vendita al dettaglio e all’ingrosso: 314.000 dipendenti Bmw Group (Germania) – Automotive: 149.975 dipendenti Cisco Systems (Stati Uniti) – Semiconduttori, elettronica, tecnologia: 83.300 dipendenti

Le italiane nella graduatoria

Sono tredici in totale le italiane che hanno ottenuto un posizionamento in graduatoria. Presenti aziende di diversi settori: moda, media, assicurazioni, edilizia, automotive e energia.

5. Ferrari

42. Enel

49. Prada

101. Pirelli

246. A2A

262. Mapei

303. Calzedonia

322. Leonardo

512. Fincantieri

526. Eurospin

562. Generali Group

568. Artsana

587. Mediaset

