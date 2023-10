“Siamo tutti sullo stesso ramo”: Cristian Trio dona alla città di Milano l’opera di Pao

Lo stabile di via Amoretti 12, situato nel quartiere milanese di, cambia veste con l’opera dello street artist Pao . Si tratta di un murales alto circa 18 metri, che rappresenta un albero fiorito abitato da uccelli, simbolo di rinascita e di rigenerazione urbana.

Il progetto si chiama Siamo tutti sullo stesso ramo ed è stato voluto dal giovane imprenditore Cristian Trio, nell’ottica della filosofia del “give back”. “Quarto Oggiaro è un quartiere intriso di storia e diversità umana, da cui ho tratto l’ispirazione per raffigurare un albero adornato da fantasiosi uccelli, simbolo della comunità che qui coabita. Mi auguro che questa opera contribuisca a rendere la vita quotidiana dei residenti più allegra e piacevole” dichiara Pao.

“L’opera realizzata dall’artista Pao si inserisce in un contesto di riqualificazione del quartiere di Quarto Oggiaro che prosegue da diversi anni grazie all’attivismo di associazioni e cittadini desiderosi del cambiamento”, ha affermato Fabio Galesi, vicepresidente e assessore al verde del Municipio 8.

Cristian Trio: i progetti di rigenerazione

Trio, fondatore del brand immobiliare Dyanema, ha intrapreso già una serie di progetti a beneficio di Milano, in continuità con la sua attività nel real estate: il Muro invisibile di via De Gasperi e la Polisportiva Garegnano. “Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel processo di riqualifica e sviluppo che Milano ha messo in moto da tempo per portare riscatto e bellezza anche nelle zone più periferiche” commenta Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8.

Via Amoretti si trova proprio alle “porte” di Quarto Oggiaro e simbolicamente accoglie chi arriva nella città. L’opera vuole essere un messaggio di unione, armonia, speranza in linea con la filosofia di Trio, legata al ridare valore e restituire quanto gli è stato dato da Milano. “Ho voluto coinvolgere in questa mia idea un personaggio davvero eccezionale, di cui ammiro l’operato ormai da anni e che stimo molto: Paolo Bordino, meglio conosciuto come Pao, uno degli street artist più rappresentativi del panorama italiano”, commenta Trio.

