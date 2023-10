Cenare nella foresta, fare yoga vista Dolomiti e gustare i sapori d’autunno: 5 strutture di lusso per un weekend in montagna

L’arrivo dell’autunno ci fa pensare a una sola cosa: trascorrere un piacevole weekend in montagna, circondati dalla natura. Se poi a fare da cornice sono strutture di lusso dotate di ogni comfort o attività sportiva, tanto meglio.

Ne abbiamo selezionate alcune dove vivere esperienze in alta quota o semplicemente godersi il meritato riposo all’insegna di una ricca offerta benessere.

Adler Lodge Ritten: un rifugio nel bosco (Soprabolzano)

Un sentiero immerso nel bosco vi guiderà verso questa struttura situata sull’altipiano del Renon, a soli 30 minuti dal centro di Bolzano. Qui una volta arrivati la sensazione è di essere ‘ospiti’ della natura, che circonda incantevoli chalet sul lago e la struttura principale del resort, gestito dalla famiglia Sanoner ormai alla settima generazione.

Perché la natura sia qui la protagonista indiscussa lo dice il paesaggio: avvolti dal profumo di larici e abeti, tra spa immerse nel bosco e chalet da cartolina, dimenticarsi della frenesia della città è molto semplice. Anche osservare il foliage autunnale, poi, si rivela un’esperienza unica suggestiva grazie a una flora di castagni, larici, ciliegi e altre piante locali.

Il Lodge, completamente eco-sostenibile, è costituito da un corpo centrale di 3 piani: nel piano terra si trova l’area wellness, al secondo piano sono situate la reception con il grande camino centrale e un’area loung e infine al terzo piano la cucina a vista e il ristorante vetrato, per cenare sotto le stelle.

Il Lodge è stato ideato e progettato da Andreas e Klaus Sanoner insieme all’architetto Hugo Demetz e allo studio G22 Projects secondo il concept della “foresta”, con materiali naturali autoctoni (il legno dipinto di nero, ad esempio, è stato utilizzato per ridurre al massimo l’impatto nella natura del luogo). Tra le tante misure ecologiche adottate, inoltre, per contribuire a ridurre l’uso di plastica in tutte le strutture Adler sono disponibili fonti d’acqua potabile per riempire le borracce termiche disponibili in hotel.

Le attività all’aperto, così come quelle in struttura, qui non mancano: su una lavagna disposta nella hall centrale vengono quotidianamente aggiornate esperienze uniche per vivere appieno la vita di montagna. Come la visita alle Piramidi di Terra, fenomeno naturale che modella i terreni attraverso gli agenti atmosferici, le escursioni sul sentiero delle castagne, o la camminata verso il lago di Costalovara, passando per il lago di Mezzo, con il suo panorama sulle Dolomiti e sulla valle Isarco. Quando il clima lo permette, infine, ci si potrà divertire con ciaspole e slitta. Da menzionare anche la visita al vicino Museo delle api.

Nel periodo autunnale, in particolare, si potrà optare per esperienze come escursioni guidate e tour in e-bike con guide professionali, meditazione nel bosco, yoga e stretching, bagno dei suoni, castagne arrostite sul terrazzo o passeggiate alla scoperta dei colori autunnali del Renon. Infine, a novembre sono disponibili due proposte per chi ama il pilates e lo yoga: dal 13 al 19 novembre, pilates con Giulia Di Stefano e dal 26 novembre al 3 dicembre, Jivamukti Yoga con Jutta Mele – Maurer.

Ma passiamo all’offerta benessere: oltre a una sala relax panoramica, una piscina calda con acqua salata che dall’interno sfocia all’esterno e un bagno turco, l’Adler mette a disposizione una serie di trattamenti personalizzati, sviluppati all’insegna del bosco con profumi alpini ed erbe curative. Trattamenti olistici che comprendono massaggi contro tensione e stress, impacchi nutrienti o bagni naturali nel latte e miele. La vera chicca, però, è la Forest spa, un’area benessere immersa nel bosco, dove si trova una sauna finlandese, una biosauna aromatica e una saletta relax intersecata dai tronchi degli alberi.

Guidata dal Hannes Pignater, l’offerta culinaria punta infine su prodotti freschi del territorio, con piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna. Protagonisti sono ingredienti semplici, propri della cucina tirolese, l’uso di erbe, radici, tuberi e verdure dei produttori locali. La struttura produce inoltre internamente il miele, e la lista dei vini è ricca di etichette di piccole cantine a conduzione familiare dell’Alto Adige. Da quest’anno la struttura dispone infine di un nuovo orto-giardino su un’area di circa 4mila mq.

A 10 km da Bressanone, in provincia di Bolzano, si trova il 5 stelle My Arbor Plose Wellness Hotel, aperto nel 2018. Un nido sugli alberi, dove stabilire un contatto diretto con la natura, progettato dall’architetto Gerhard Tauber. Si tratta di 65 pilastri di acciaio alti circa 30 metri circondati da abeti. I suoi proprietari sono Markus e Renate Huber, che chiamano la loro ‘casa’, per cui hanno investito 25 milioni di euro, “il luogo dell’Io”.

Le 104 stanze, arredate con larice e abete rosso, sono suddivise in quattro categorie e affacciano tutte sulla Valle Isarco: le Nest di 38 mq sono 87, le Hangout di 82 mq sono 14, le Treetop di 100 mq sono due. Infine c’è la Presidential arbor che in 130 mq racchiude due stanze con bagno, una sauna e un terrazzo con una Jacuzzi.

Il legno è anche qui il protagonista assoluto: sia all’interno come elemento di arredo, e nelle installazioni scenografiche, sia fuori grazie a migliaia e migliaia di pini, cembri, larici e abeti.

La spa, disposta su due livelli, comprende otto cabine per i trattamenti, una piscina interna, una esterna, una sala fitness, quattro saune (forest, wood, bio e una dove si può indossare il costume) e il bagno turco che profuma di bosco.

La proposta culinaria, ai fornelli lo chef Matthias Hinteregger, spazia dai piatti tradizionali della cucina altoatesina a proposte tipicamente italiane. In centro a Bressanone si trova poi un secondo ristorante della famiglia proprietaria dell’hotel.

Al My Arbor si può fare colazione fino a pranzo e godere di una serie di rilassanti attività come: nuotare fino al tramonto, fare yoga e passeggiare, fare escursionismo, sciare oppure andare in bicicletta.

Circondato da fitti boschi, il Forestis si trova a 1.800 metri di altitudine sul versante meridionale dell’acqua sorgiva della Plose. Il suo pezzo forte? La vista panoramica sulle vette delle Dolomiti. Qui, la purezza dell’acqua sorgiva, la freschezza dell’aria di montagna e la zona climatica temperata, in cui i venti caldi provenienti dal Mediterraneo si mescolano alle fredde correnti settentrionali, influiscono positivamente sulla salute, aumentando lo stato di benessere.

La struttura ha una storia che risale al 1912, anno in cui alcuni medici vennero incaricati di condurre degli studi ambientali in quest’area. Le caratteristiche di questo luogo portarono infatti alla costruzione di un sanatorio polmonare ad opera dell’architetto Otto Wagner. Tuttavia, i tumulti della guerra non consentirono la realizzazione del progetto.

Nel 2000, Alois Hinteregger scovò l’antico edificio in legno e se ne innamorò: la famiglia Hinteregger, da generazioni nel settore alberghiero altoatesino, ha deciso quindi di impegnarsi nella valorizzazione del territorio e crearvi un hotel, i cui proprietari sono oggi Stefan (figlio di Alois) e la moglie Teresa Hinteregger.

La struttura si ispira agli elementi naturali che in passato portarono alla costruzione di un sanatorio polmonare: la pietra, il vetro, il legno. La spa del Forestis associa poi i quattro elementi naturali a quattro alberi: il pino mugo, l’abete rosso, il larice e il pino cembro.

La piscina interna e quella esterna uniscono l’elemento dell’acqua con quello della pietra, e l’acqua Plose riempie anche la piscina in pietra. Per quanto riguarda i trattamenti, invece, sono tutti personalizzati e si fondano sul principio dei quattro alberi, dei quattro legni terapeutici, delle quattro pietre curative e delle quattro frequenze degli alberi.

Da segnalare è il trattamento signature la “Cerimonia del Cerchio degli Alberi”: l’ospite sceglie l’albero più adatto tra quattro possibilità, e la tipologia di trattamento viene declinata in base all’albero selezionato. A ognuno di questi alberi corrispondono diversi tipi di legno terapeutico, pietre curative, frequenze acustiche e movimenti. Infine, anche le lezioni di Wyda e lo yoga dei Celti sono organizzate ogni giorno per gli ospiti.

La cucina infine porta la firma dell’executive chef Roland Lamprecht. Gli ingredienti arrivano direttamente dalla natura circostante e dagli agricoltori della zona in un mix tra antica tradizione culinaria altoatesina e creatività della cucina moderna. L’edificio storico ospita inoltre il bar con area lounge e terrazza panoramica.

Chalet Mirabell (Avelengo di Soprabolzano)

In Trentino Alto Adige si trova anche lo Chalet Mirabell, struttura immersa nel paesaggio naturale di Avelengo. Un lussuoso design hotel alla tirolese immerso tra ampi prati e la natura alpina. La struttura si trova una posizione privilegiata sopra Merano, che si rivela ideale per gli amanti dello sport ma anche del sano relax.

Per quanto riguarda l’offerta benessere ci sono la Premium Spa adults only oppure la Family Spa. Gli amanti dell’acqua potranno provare la Sunset Relax Pool (lunga 25m, solo per adulti), il laghetto naturale riscaldato, la vasca per le immersioni, l’idromassaggio, e sette saune tra cui la event sauna e un cinema a infrarossi.

Con il suo parco di 10mila mq, infine, l’hotel è ideale per chi vuole fare movimento nella natura.

La mattina verrete svegliati dalla fragranza di pane e dolci squisiti o del bauernspeck appena arrostito, mentre per pranzo si potranno scegliere altre specialità dalla cucina a vista “Mirabells Kuchl”. Il viaggio culinario della giornata termina poi con un menù gourmet à la carte da 5-6 portate.

Se invece volete vivere un’esperienza davvero speciale, si può cenare nella stalla dei Lama: fascino bohémien nel fienile rustico e delizie culinarie tipiche dell’Alto Adige. Infine, è possibile optare per la cena in riva al laghetto, esclusivamente nelle giornate estive.

La struttura ha pensato anche alle coppie appena sposate e alla loro luna di miele, con pacchetti lusso che comprendono un bagno nella spa privata, una gita in slitta trainata dai cavalli nel paesaggio innevato o un volo in elicottero sopra le Dolomiti.

Feuerstein Nature Family Resort (Val di Fleres)

In Val di Fleres, a 1.250 metri di altitudine e a pochi chilometri da Vipiteno e dal Passo del Brennero, sorge un family hotel 5 stelle: Feuerstein Nature Family Resort.

In questa struttura i bambini sono particolarmente seguiti grazie a un ottimo servizio di assistenza di 70 ore alla settimana e un programma Montessori (tra le attività proposte c’è un fienile dove poter giocare, un laboratorio del legno e altri laboratori creativi).

C’è poi un laghetto balneabile dove tuffarsi d’estate o la mini pista con tapis roulant per muovere i primi passi sugli sci, e la family spa con baby pool, scivolo e sauna a temperatura ridotta. A disposizione degli ospiti ci sono sia camere doppie, familiari e suite, sia gli chalet da 75 mq, mini ville con angolo cottura che possono ospitare fino a 6 persone.

Non si può dimenticare la Mountain spa di 3mila mq, centro benessere olistico con bagno turco, sauna al pino cembro e finlandese, e trattamenti con le risorse naturali alpine ovvero acqua, calore, legno e roccia. Ci sono poi due piscine, una interna e una esterna, e uno Yoga Loft panoramico.

La cucina offre sapori locali: ristorante Artifex, aperto a maggio 2019, rappresenta un’esperienza gourmet grazie alla chef Tina Marcelli.

Che si tratti di un tour a piedi o in bicicletta, in circa mezz’ora si arriva fino alla Gola Stanghe, scavata nel marmo. Per chi invece è un esperto sciatore c’è il vicino comprensorio sciistico Ladurns, insieme a quelli di Racines e di Monte Cavallo presso Vipiteno.

Senza dimenticare le passeggiate lungo Val di Fleres in mountain bike, le escursioni guidate in slitta alle baite circostanti e la pista di pattinaggio naturale nel resort.

