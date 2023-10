Torna in Italia TikTok Awards, il premio che celebra le migliori campagne sulla piattaforma

TikTok torna con i TikTok Awards, il primo riconoscimento per Europa e Israele che premia le agenzie e i brand più all’avanguardia nel proporre campagne creative sulla piattaforma di intrattenimento con significativi impatti sul business. Una vetrina per i brand che interpretano al meglio la mission di TikTok: ispirare creatività attraverso l’intrattenimento.

I Goat (Greatest of all time) di ogni mercato verranno svelati in ceremonie di premiazione locali nei diversi paesi europei. Quindi i Greatest TikTok di ogni mercato si ritroveranno insieme per il Grand Prix europeo, che incoronerà il vincitore assoluto. L’evento italiano si svolgerà il 26 ottobre a Milano.

“Siamo entusiasti di celebrare un altro anno di incredibili campagne dei brand nostri partner”, ha affermato Stuart Flint, head of global business solutions for Europe di TikTok. “Su TikTok la creatività non conosce limiti. I premi dell’anno scorso ci hanno confermato che gli annunci di maggior successo sulla piattaforma sono realizzati da brand che valorizzano la creatività per creare campagne autentiche, allegre e divertenti. Ma, soprattutto, capaci di parlare alle loro community generando un’azione”.

Le categorie

Su ogni mercato verranno premiate tre categorie:

Greatest Creative celebra i brand e le agenzie che hanno dato vita alla creatività più innovativa, con annunci dall’aspetto realmente nativo e personalizzato per la piattaforma. La categoria si rivolge alle campagne che nascono ‘TikTok first’, anziché riutilizzate da altre piattaforme, e che illustrano al meglio le regole d’oro per avere successo su TikTok: intrattenere con contenuti che si presentino in modo autentico nella pagina Per Te, fare riferimento a contenuti nativi e utilizzare le potenzialità del suono per coinvolgere la community di TikTok.

La shortlist dei Greatest Creative

Barilla, Chupa Chups (Perfetti Van Melle), Costa Crociere, Disney+, Fiat (Stellantis), Gocciole, Juventus, Labello, Mediaworld, Prime Video Italia, Regina Asciugamani, Sammontana Gruvi, Samsung Electronics Italia, Sky Italia.

Greatest Performance mette in evidenza l’impatto misurabile delle campagne TikTok, in particolare i brand che valorizzano TikTok per raggiungere i loro obiettivi in lower funnel. Saranno premiate quindi le campagne che dimostreranno risultati rilevanti in questa fase del processo di marketing attraverso metriche come il ritorno sulla spesa pubblicitaria, misurando e dimostrando performance eccezionali, adottando un approccio di apprendimento dai test, utilizzando gli insight per guidare la campagna, oltre a ottimizzare la creatività e migliorare i risultati complessivi.

La shortlist dei Greatest Perfomance

American Express, Fastweb, Luisaviaroma, Odstore, Paramount+, Ray-Ban, Sanofi Consumer Healthcare, Trainline, Unieuro, Valentino.

Novità di quest’anno, Greatest Small Business, il riconoscimento per gli esperti di TikTok ads manager nelle piccole imprese con meno di 50 dipendenti. Verrà dato risalto alle aziende che, utilizzando gli annunci TikTok per raggiungere gli obiettivi della loro campagna, hanno ottenuto risultati reali per il loro brand con idee particolarmente innovative: spot che non solo mettono in mostra in modi unici la loro attività, ma sono anche percepiti come veramente nativi della piattaforma.

La shortlist dei Greatest Small Businesses

A-More, Billoo, Ineenos.

Tutte le aziende o agenzia premiate in ogni categoria verranno automaticamente prese in considerazione per il primo premio assoluto, il Greatest TikTok. Un premio che verrà assegnato alla migliore campagna nell’insieme: la campagna che ha rinnovato la creatività con annunci dal look autenticamente nativo, dimostrando la propria efficacia e superando gli obiettivi prefissati.

La Giuria

Riccardo Fregoso, chief creative officer, executive board member di Dentsu Creative, insieme a una selezione di esponenti dei principali gruppi di comunicazione italiani, valuterà i progetti migliori, sempre avendo in mente la mission della piattaforma: ispirare la creatività e portare allegria.

Riccardo Fregoso , chief creative officer, executive board member, Dentsu Creative

, chief creative officer, executive board member, Dentsu Creative Lavinia Francia , executive creative director, Ogilvy Italia

, executive creative director, Ogilvy Italia Serena di Bruno , executive creative director, Bbdo

, executive creative director, Bbdo Alessandro Orlandi , executive creative director, BCube

, executive creative director, BCube Marco Marranini , ceo Italy, coo Europe, Open Influence

, ceo Italy, coo Europe, Open Influence Angelica Siciliani Fendi , content creator & coach angietutorials

, content creator & coach angietutorials Davide Arduini , presidente Una

, presidente Una Matteo Tarolli , managing director, Zenith Italy, Publicis

, managing director, Zenith Italy, Publicis Lorenzo Moltrasio , managing director, Phd, Omg

, managing director, Phd, Omg Marco Magnaghi , chief digital officer, Wavemaker Italy

, chief digital officer, Wavemaker Italy Leonardo Casini , chief Digital officer & board member, Dentsu Italia

, chief Digital officer & board member, Dentsu Italia Nereo Sciutto , ceo, Webranking

, ceo, Webranking Stefania Siani , ceo & ceo Serviceplan Italia, presidente Adci

, ceo & ceo Serviceplan Italia, presidente Adci Nicola Tanzini , executive chairman InTarget

, executive chairman InTarget Simonetta Consiglio, direttrice generale Osservatorio Branded Content

Sul sito web dedicato ai TikTok Awards è possibile scoprire tutti i dettagli del programma dedicato ai premi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.