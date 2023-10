X introduce le chiamate video e audio sulla piattaforma

I fatti chiave

Alcuni utenti hanno iniziato a notare mercoledì la funzionalità nei messaggi diretti dell’app, sebbene non vi sia stato alcun annuncio formale della nuova funzionalità.

L’app afferma che gli utenti possono “portare la messaggistica a un livello superiore”, effettuando una chiamata audio o video, e consente agli utenti di scegliere se consentire chiamate audio e video da persone nella loro rubrica, persone che seguono o utenti verificati.

L’amministratore delegato di X, Linda Yaccarino , ha confermato ad agosto che la nuova funzionalità sarebbe arrivata presto, ma non ha specificato quando, aggiungendo che sarebbe stata parte del processo di transizione della piattaforma in una “app per tutto”.

, ha confermato ad agosto che la nuova funzionalità sarebbe arrivata presto, ma non ha specificato quando, aggiungendo che sarebbe stata parte del processo di transizione della piattaforma in una “app per tutto”. X non ha risposto subito alla richiesta di un commento di Forbes.

Cosa non sappiamo

, la piattaforma precedentemente nota come, ha lanciato una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di effettuare chiamate video e audio. Si tratta dell’ultima di una serie di espansione dell’app, portata avanti da quandoè subentrato un anno fa.

Non è chiaro se la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti o solo per quelli con un abbonamento X Premium.

Il background

Quando X ha annunciato che la funzionalità aggiornata per consentire agli utenti di effettuare chiamate sarebbe arrivata presto, Musk ha scritto su X che la funzionalità avrebbe funzionato su iOS, Android, Mac e pc e che non sarebbe stato necessario avere un numero di telefono per utilizzare il servizio.

Musk ha descritto la funzionalità come la trasformazione della piattaforma in “un’efficace rubrica globale”. Da quando Musk ha acquistato la piattaforma circa un anno fa, ha apportato una serie di modifiche alle funzionalità.

Durante l’estate, Musk ha annunciato che la piattaforma non avrebbe più consentito agli utenti di bloccare gli account. Musk ha anche creato il modello di abbonamento Blue, che limita la funzionalità precedentemente nota come Tweetdeck agli abbonati Blue.

Un fatto correlato

Altre piattaforme social, come Facebook, Instagram e WhatsApp, includono da anni la possibilità di effettuare chiamate vocali e video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.