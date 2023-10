X ora potrebbe valere meno della metà di quanto l’ha pagata Musk

Aspetti principali

Secondo il New York Times, l’azienda ha distribuito titoli azionari ai dipendenti che hanno dimostrato che X valeva circa 19 miliardi di dollari .

. Musk ha acquistato la maggioranza di Twitter nell’ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari .

. Ai dipendenti sono stati assegnati titoli a 45 dollari per azione sotto forma di unità azionarie vincolate, ma riceveranno comunque 54,20 dollari per le azioni assegnate loro prima che Musk acquistasse l’azienda.

Musk ha pagato 54,20 dollari per azione per privatizzare l'azienda nel 2022.

Quest'ultima valutazione è leggermente superiore rispetto ai 16,9 miliardi di dollari stimati da Fidelity, che detiene una piccola quota in X, alla fine di agosto.

Sullo sfondo

Si tratta di unrispetto a quanto Elon Musk aveva pagato per l’azienda lo scorso ottobre. La notizia arriva dopo un anno di profonde trasformazioni e difficoltà di guadagno nell’azienda precedentemente conosciuta come Twitter.

Da quando ha acquistato la piattaforma di social media, Musk ha ripetutamente dichiarato di aver speso troppo. Già prima che l’acquisizione fosse finalizzata, Musk ha dichiarato in una conferenza sugli utili di Tesla nell’ottobre 2022 che stava “chiaramente pagando troppo per Twitter”, anche se riteneva che il potenziale a lungo termine dell’azienda fosse “un ordine di grandezza maggiore del suo valore attuale”. Il miliardario ha cercato di annullare l’accordo per acquistare Twitter a 54,20 dollari per azione l’anno scorso, parlando di preoccupazioni sul numero di account falsi, ma Twitter lo ha citato in giudizio e ha chiesto a un giudice di costringerlo a portare a termine l’accordo, e alla fine ha concluso la transazione nell’ottobre 2022.

Ad aprile, durante un’intervista con il presentatore Tucker Carlson, ha ammesso che l’acquisto non era “intelligente dal punto di vista finanziario” e ha dichiarato che l’azienda valeva circa la metà di quanto aveva pagato per essa. In una nota interna di marzo che è trapelata, Musk ha suggerito che l’azienda valesse meno di 20 miliardi di dollari.

Il patrimonio di Musk

Stimiamo che il patrimonio netto di Musk sia di 214,8 miliardi di dollari. Musk è la persona più ricca sulla Terra, in gran parte grazie alle sue partecipazioni in Tesla e SpaceX.

Vicende da considerare

Dall’acquisizione e dal controllo di Twitter, Musk ha preso una serie di decisioni divisive, tra cui la rinomina della piattaforma in X, il rilassamento delle regole di moderazione dei contenuti del sito, la tariffazione per ottenere segnalazioni di verifica e il limite temporaneo del numero di post che un utente può visualizzare o il numero di messaggi diretti che può inviare. A settembre, Musk ha rivelato che i ricavi pubblicitari erano diminuiti del 60% dall’acquisizione. Inoltre, organizzazioni no profit hanno segnalato un aumento di discorsi d’odio, razzismo e molestie sulla piattaforma.

L’azienda è stata coinvolta in numerose controversie legali sotto la guida di Musk. X è stata citata in giudizio accusata di non aver pagato le indennità promesse ai dipendenti, di non aver pagato l’affitto e le spese d’ufficio e di violazione di un contratto stipulato con una compagnia di aerei locale. Inoltre, X ha citato in giudizio il Center for Countering Digital Hate, sostenendo che l’organizzazione ha violato i termini di servizio di X raccogliendo dati per un’analisi dei discorsi d’odio su X.

