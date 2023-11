Un’auto da 25.000 euro prodotta a Berlino: a cosa sta lavorando Tesla per competere in Europa

Aspetti principali

Secondo Reuters, Tesla punta a un prezzo di 26.800 dollari (25.000 euro) per l’auto, anche se non è chiaro se si tratti di un modello del tutto nuovo o di una versione semplificata di uno già esistente.

per l’auto, anche se non è chiaro se si tratti di un modello del tutto nuovo o di una versione semplificata di uno già esistente. I piani legati a questo nuovo veicolo sono stati discussi la scorsa settimana, quando il ceo Elon Musk, ha visitato la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo situata a Gruenheide , dove viene prodotta la Model Y.

, dove viene prodotta la Model Y. Secondo il rapporto dell’azienda, Tesla ritiene di essere vicina a una svolta nella produzione che le consentirebbe di realizzare la parte inferiore delle sue auto come si trattasse di un unico pezzo, riducendo i costi.

Attualmente, l’auto più economica di Tesla nell’Unione Europea è la Model 3, che parte da 46.200 dollari (42.990 euro).

I piani delle concorrenti

Tesla sta pianificando di costruire un nuovo modello di auto elettrica nella sua fabbrica tedesca vicino Berlino. Questa nuova Tesla potrebbe essere venduta. Secondo quanto riferito da Reuters, questo sarebbe il veicolo più economico prodotto dall’azienda di, che potrebbe consentirle di competere con i produttori di veicoli elettrici europei e cinesi.

Musk ha da tempo accennato a un piano per costruire veicoli elettrici a costi più bassi, ma la sua azienda ha evitato di svelare piani concreti fino ad ora. Tuttavia, le ultime notizie arrivano in mezzo a una serie di annunci di nuovi veicoli elettrici a basso costo per il mercato europeo. All’inizio di quest’anno, Volkswagen ha presentato dei progetti per un’auto elettrica da 27.000 dollari (25.000 euro) chiamata ID.2, che l’azienda ha dichiarato che sarà lanciata nel 2025. L’auto elettrica Dacia Spring di Renault, prodotta in Cina, è considerata il veicolo elettrico più economico dell’Ue, con prezzi a partire da 21.500 dollari (20.800 dollari).

Il mese scorso, Stellantis ha annunciato il lancio della Citroen e-C3 a un prezzo di 25.000 dollari (23.300 dollari) e ha promesso il lancio di un modello a meno di 20.000 euro (21.500 dolalri) nel 2025. Oltre ai principali produttori europei, Tesla deve anche affrontare la concorrenza da parte di produttori cinesi come BYD. All’inizio di quest’anno, l’Ue ha approvato una legge che vieterà la vendita di veicoli a motore termico a partire dal 2035.

La questione salari

I piani di Musk di costruire un nuovo modello giungono nel contesto degli sforzi di Tesla per placare i suoi lavoratori tedeschi sulle questioni salariali. Venerdì, l’azienda ha annunciato un aumento del 4 per cento dei salari per i lavoratori di Gruenheide, oltre a un aumento di 2.688 dollari (2.500 euro) per i lavoratori di produzione. I lavoratori riceveranno anche 1.612 dollari (1.500 euro) come adeguamento all’inflazione. Tesla paga salari inferiori rispetto ad altri grandi produttori automobilistici in Germania, il che ha portato a una reazione da parte di IG Metall, il sindacato più grande del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.