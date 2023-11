Le azioni di Tesla crollano. E il patrimonio netto di Elon Musk scende di 9 miliardi di dollari

Le azioni dihanno vacillato giovedì dopo che il titolo ha ricevuto un declassamento da parte degli analisti e i concorrenti di veicoli elettrici più piccoli hanno riportato risultati trimestrali più deboli del previsto. Tutto questo ha mandato in forte ribasso la fortuna del ceo di

LEGGI ANCHE: “Il crollo delle azioni Tesla dopo la trimestrale costa a Musk 24 miliardi di dollari”

Aspetti principali

Giovedì le azioni Tesla sono scese del 5,5% a 210 dollari, azzerando 39 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e segnando l’11° calo percentuale giornaliero più elevato del 2023 per questo titolo volatile.

di capitalizzazione di mercato e segnando l’11° calo percentuale giornaliero più elevato del 2023 per questo titolo volatile. Lo scivolone ha fatto seguito all’avvio della copertura di Tesla da parte dell’analista di Hsbc Michael Tyndall con un rating di vendita, con una valutazione del titolo del 21% al di sotto del prezzo attuale di 133 dollari.

con un rating di vendita, con una valutazione del titolo del 21% al di sotto del prezzo attuale di 133 dollari. Sono scivolati anche i titoli dei produttori americani di auto elettriche Rivian (-10% giovedì) e Lucid (-5%), dopo che martedì le due società hanno riportato risultati deludenti per gli investitori e si sono avviate a bruciare miliardi di dollari in contanti quest’anno.

(-10% giovedì) e (-5%), dopo che martedì le due società hanno riportato risultati deludenti per gli investitori e si sono avviate a bruciare miliardi di dollari in contanti quest’anno. La giornata è stata complessivamente negativa per il mercato in generale, ma meno dolorosa rispetto ai titoli Ev, con una perdita dello 0,8% per l’S&P 500, la più forte delle ultime due settimane.

Le stime di Forbes

Musk, che possiede circa il 13% delle azioni Tesla, ha perso 8,7 miliardi di dollari giovedì, un calo di oltre 7 miliardi di dollari superiore a quello di qualsiasi altro miliardario, secondo i calcoli di Forbes.

L’imprenditore rimane comunque la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato di 223,7 miliardi di dollari, anche se rimane circa 100 miliardi di dollari al di sotto del suo picco di fortuna di 320 miliardi di dollari raggiunto nel novembre 2021, quando Tesla era valutata oltre 1.200 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “Un’auto da 25.000 euro prodotta a Berlino: a cosa sta lavorando Tesla per competere in Europa”

Fatti sorprendenti

Tyndall ha definito Musk un “rischio” per la futura performance azionaria di Tesla, e questo non sarebbe legato alle dichiarazioni sopra le righe del miliardario per cui viene spesso criticato.

L’analista ha affermato infatti che “la prominenza di Musk presenta un considerevole rischio di ‘singleman'”, riferendosi alle sfide affrontate dalle aziende il cui successo è legato a un solo leader.

In cifre

20%. Ecco quanto sono scese le azioni Tesla nell’ultimo mese. Gran parte del calo è avvenuto dopo che la società ha mancato le previsioni degli analisti per quanto riguarda gli utili e le vendite trimestrali nella relazione sui risultati del 18 ottobre. Il titolo rimane in rialzo del 94% da un anno all’altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.