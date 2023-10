Il crollo delle azioni Tesla dopo la trimestrale costa a Musk 24 miliardi di dollari

Aspetti principali

Musk, che possiede circa il 21% di Tesla , che rappresenta il 68% della sua ricchezza, ha visto il suo patrimonio netto scendere quasi del 10% giovedì mattina insieme alla caduta del prezzo delle azioni dell’azienda.

Tesla nei risultati del terzo trimestre del 2023 ha riportato un fatturato di 19,6 miliardi di dollari, in calo rispetto al secondo trimestre in cui aveva riportato circa 21,3 miliardi di dollari.

L’azienda ha anche dichiarato un utile di 66 centesimi per azione , in calo rispetto al secondo trimestre in cui aveva riportato 91 centesimi per azione.

Entrambe queste metriche sono state al di sotto delle aspettative degli investitori, secondo FactSet, che aveva previsto che l'azienda avrebbe ottenuto un fatturato di 24,2 miliardi di dollari e un utile per azione di 72 centesimi.

Tuttavia, gli analisti ritengono che la maggior parte della colpa per la caduta del prezzo sia da attribuire alle recenti dichiarazioni di Musk sull’economia globale durante una conferenza sugli utili, in cui ha lamentato che “i costi degli interessi negli Stati Uniti sono aumentati notevolmente” e ha descritto il mercato attuale come “un ambiente economico sfidante”, spiegando la necessità dell’azienda di abbassare i prezzi e moderare le prime aspettative per il nuovo prodotto Cybertruck.

Da considerare

Gli analisti di Bernstein hanno scritto in una nota giovedì mattina che sebbene il rapporto sugli utili non fosse buono, il “commento nella conferenza sugli utili era ancora più preoccupante”. Gli analisti di Wedbush hanno definito la conferenza sugli utili di Tesla un “mini disastro”, in cui Wall Street “voleva capire la diminuzione dei margini e i continui tagli dei prezzi a livello globale”, ma ha invece sentito “un Musk molto più cauto che si è concentrato su tassi di interesse più elevati, investimenti in FSD/AI (guida autonoma completa/intelligenza artificiale) e ha evidenziato il difficile percorso per la produzione del Cybertruck nei prossimi 12-18 mesi”.

Sullo sfondo

Dopo aver registrato enormi guadagni durante i primi giorni della pandemia – il prezzo delle azioni di Tesla è salito di oltre il 1.300% tra marzo 2020 e novembre 2021, raggiungendo un picco di 410 dollari – l’azienda ha visto alti e bassi nei due anni successivi. Nel 2022 il prezzo delle azioni è sceso del 65% a poco più di 100 dollari durante un calo generale del mercato, ma nel 2023 ha registrato un parziale rimbalzo che ha portato il prezzo delle azioni a salire del 130%. Attualmente il prezzo delle azioni si attesta intorno a 221 dollari.

La capitalizzazione di Tesla

695,7 miliardi di dollari. Questa è la capitalizzazione di mercato di Tesla, che la rende l’ottava azienda più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, secondo il Motley Fool.

In cifre

Forbes stima che il patrimonio netto di Musk sia ora di 232,2 miliardi di dollari. Rimane la persona più ricca della Terra. Il patrimonio netto medio delle famiglie negli Stati Uniti nel 2022 era di 192.900 dollari, secondo i dati più recenti della Federal Reserve pubblicati mercoledì 18 ottobre. Ciò significa che Musk ha perso il patrimonio netto combinato di circa 124.000 famiglie americane in un solo giorno.

