Dopo l’esperto di Pokémon, ora la piattaforma Catawiki cerca un esperto Lego per il mondo del collezionismo

Dalle origini di produttore di giocattoli in legno,ha saputo creare dei pezzi che si sono trasformati nel tempo in potenziali opportunità di investimento e in prodotti molto ricercati., tra i leader in Europa per gli oggetti speciali, ha deciso di dare l’opportunità a un solo fortunato di trasformare la sua passione per i mattoncini dell’azienda danese in un lavoro vero e proprio.

La piattaforma ha annunciato una nuova posizione aperta per un esperto Lego a tempo pieno da inserire nel proprio team. La ricerca coincide con un’impennata di quasi il 40% delle vendite dell’azienda sulla piattaforma rispetto allo stesso periodo del 2022, a dimostrazione della crescente popolarità del produttore di giocattoli, che lo scorso anno ha celebrato il suo 90° anniversario.

Di cosa si occuperà il nuovo esperto Lego?

Le mansioni comprenderanno la valutazione dei set presentati dai venditori, l’utilizzo delle conoscenze degli esperti e della rete per creare inserzioni attraenti e l’offerta di recensioni e stime di valore. L’esperto avrà la possibilità di arricchire ulteriormente questa comunità e di permettere ad altri di perseguire la propria passione su Catawiki.

Non è la prima volta che la piattaforma pubblica annunci di questo tipo. All’inizio di quest’anno, Catawiki ha aggiunto nel suo team di lavoro un esperto di Pokémon:

“Lavoro come esperto di Pokémon a Catawiki da 6 mesi; finora è stata un’esperienza eccezionale. Ho la possibilità di combinare la mia passione di quando ero bambino con la mia vita professionale e mi sento grato di avere l’occasione di potermi interfacciare con così tanti venditori e acquirenti in tutta Europa”, ha dichiarato Mickael Molé, selezionato per questo ruolo.

E Molé potrebbe presto essere raggiunto da altri colleghi come lui. La piattaforma, infatti, ha annunciato di avere iniziato la sua ricerca per trovare un esperto di Tin Toys e Dinky Toys.

