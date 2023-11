Iveco investe un miliardo nella nuova gamma e parte in tour con i Metallica

Un maxi-investimento dae una partnership con una delle rock band più importanti di tutti i tempi., nel corso dell’evento “Be the change” ha annunciato, attraverso il suo ad, il rinnovo di tutta la gamma di prodotti e l’offerta di servizi con l’investimento più importante della sua storia e la partnership con il gruppo rockche Iveco affiancherà durante la tappa europea del World Tour da maggio a luglio 2024.

“È un nuovo capitolo della storia di Iveco”, ha spiegato Marx, “risultato di una strategia ambiziosa e una forte attenzione ai quattro pilastri del business produttività, esperienza del conducente, sostenibilità e connettività”.

Un nuovo camion full-electric

L’investimento ha interessato due aree chiave della Ricerca & Sviluppo per la nuova gamma Model Year 2024: riduzione delle emissioni di CO 2 e del consumo di carburante per i veicoli con motore a combustione interna e rinnovo del portafoglio di veicoli a zero emissioni.

Inoltre, l’S-eWay è il primo camion pesante a essere stato concepito fin dalla sua nascita come elettrico e con un software specifico progettato e prodotto da Iveco; offre un’autonomia fino a 500 km a pieno carico e in normali condizioni operative, e permette l’80% di ricarica in 90 minuti a 350kW di ricarica rapida.

Iveco ha rinnovato anche il suo logo. È nero, “per riflettere il dinamismo e l’innovazione del marchio, mantenendo un orgoglioso legame con la sua storia. Il lampo di luce blu nel trattino centrale indica il futuro di nuova energia del marchio”, si legge nel comunicato dell’azienda.

La partnership con i Metallica

Iveco supporterà i Metallica durante la tappa europea del loro M72 World Tour, da maggio a luglio 2024, con veicoli elettrici e a gas naturale che accompagneranno la band in varie destinazioni, mentre i minibus elettrici e a gas naturale serviranno come navette durante i concerti. “It’s electric”, eseguita dai Metallica, è la colonna sonora dell’intera gamma MY24.

