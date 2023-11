L’italiana Planet Farms chiude un aumento di capitale da 40 milioni di dollari. E adesso vale oltre 500 milioni

Continua la corsa di P

,

società italiana leader a livello globale nel settore dell’agricoltura in ambiente controllato. Come dichiarato in una nota ufficiale, la società ha chiuso una

Planet Farms: l’investimento e gli obiettivi

Operazione che fa schizzare il

Come evidenziato dalla società fondata a Milano nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, l’aumento di capitale ha come obiettivo primario quello di continuare i piani di espansione della società in Italia e Regno Unito, dove sta iniziando a commercializzare i propri prodotti tramite le maggiori catene gdo, aprendo la strada alla costruzione di un nuovo stabilimento che sorgerà a nord di Londra e sarà operativo nella seconda metà del 2025. “Il primo stabilimento inglese rispecchierà il credo dell’azienda in termini di innovazione tecnologica ed efficienza produttiva ed energetica, riprendendo tutti gli elementi cardine del dna industriale di Planet Farms: processi totalmente automatizzati, un ambiente di coltivazione controllato e isolato dall’esterno, per escludere il contatto con agenti patogeni e la necessità di ricorrere a fitofarmaci e pesticidi, oltre a consumi idrici e di suolo significativamente ridotti rispetto all’agricoltura in pieno campo”, ha aggiunto la società.

Ma non è tutto. Parte dei fondi verrà anche utilizzata per completare la costruzione del nuovo stabilimento di Cirimido (Como), che sarà operativo a fine estate del 2024. La nuova struttura avrà una superficie di crescita pari a 20.000 mq, posizionandosi tra le più grandi vertical farm a livello globale. L’impianto incrementerà ulteriormente la penetrazione di Planet Farms sul mercato italiano e consentirà all’azienda di esplorare nuove applicazioni per aziende clienti dei settori largo consumo, profumeria e cosmesi.

Un numero

A seguito di questa transazione, il capitale complessivamente raccolto da Planet Farms supererà i 140 milioni di dollari (tra equity, debito e contributi a fondo perduto.

