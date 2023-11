Torna l’Italian Insurtech Summit: appuntamento dal 23 novembre

È ormai alle porte la quarta edizione dell’evento insurtech più grande in Italia.

Il 23 novembre inizia l’

, l’evento di riferimento per le compagnie assicurative e non solo, che quest’anno amplia le date e i relatori, italiani e internazionali, e approfondisce le tematiche trattate. Il Summit, organizzato dall’

si svolgerà presso Le Village by CA Milano, in Corso di Porta Romana e durerà fino al 1 dicembre, con una combinazione di giornate in presenza e online, offrendo un’occasione unica di conoscenza, ispirazione e networking di alto livello. Il momento chiave sarà venerdì 24 mattina con la presenza anche di Forbes Italia come media partner.









La missione della nuova edizione dell’

Italian Insurtech Summit – Out of the Box

è di far emergere l’ecosistema insurtech dalla propria zona di comfort, ponendo al centro dell’agenda tematiche attuali come la formazione, l’educazione assicurativa/finanziaria e le competenze. Inoltre, per la prima volta, verrà creato un ponte tra gli operatori del settore assicurativo e i giovani talenti, al fine di avvicinare questi ultimi all’industria assicurativa, spesso considerata poco interessante per le nuove generazioni. Infatti, secondo un nuovo rapporto dell’IIA, entro il 2024 saranno necessari oltre 7.000 nuovi profili con competenze tecnologiche avanzate per la transizione digitale del settore assicurativo italiano. Durante il Summit, sarà possibile inviare il proprio curriculum che verrà condiviso con tutte le aziende partecipanti, al fine di favorire una maggiore connessione tra i giovani e i protagonisti del settore.









L’insurtech in Italia ha registrato un aumento degli investimenti dell’85% nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e si prevede di raggiungere un miliardo di euro entro il 2024. Questi dati evidenziano l’attenzione del mercato verso questo settore, che si sta posizionando come un elemento chiave nell’economia del Paese. L’edizione

Out of the box

del Summit vuole esplorare le nuove possibilità dell’insurtech in modo strategico e consapevole, per questo si parlerà digitalizzazione e formazione del consumatore. La previsione che entro il 2030 l’80% delle polizze sarà venduta attraverso piattaforme online rende prioritario la promozione dell’educazione assicurativa al fine di rendere consapevoli tutti gli stakeholders sulla trasformazione in atto.

Il Summit sarà suddiviso in tre moduli: Insurtech Ecosystems & Insurtech Awards (23 e 24 novembre), Italian Insurtech Market (25 e 26 novembre) e Talenti e Competenze & Training Awards (30 novembre e l’1 dicembre). Durante l’evento sono attesi oltre 50.000 partecipanti, 500 relatori e decine di incontri sulla rivoluzione del comparto assicurativo.“La quarta edizione del nostro Summit prende il nome di Out of The Box e sancisce la sfida dell’associazione di voler far uscire l’insurtech dalla cornice in cui è stata rilegata, per dar valore a uno degli asset più importanti del sistema Paese”, commenta Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA. “Il primo semestre del 2023 si è chiuso con un record di 370 milioni di euro investiti in Italia in insurtech, ma le prospettive per la fine dell’anno sono sotto le attese che l’associazione aveva comunicato negli scorsi anni. La crescita del mercato deve arrivare dalla cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti: compagnie, venture capital, startup, istituzioni e università. Promuovere la conoscenza del settore, soprattutto tra i più giovani, allo scopo di attrarre talenti che possano confrontarsi con un mercato, ritenuto finora poco appealing, è l’altra grande sfida in cui l’associazione ha deciso di lanciarsi”.



L’Italian Insurtech Summit – Out of the Box rappresenta un’opportunità unica per le aziende, le istituzioni e gli studenti di riflettere sull’evoluzione digitale del settore assicurativo e sull’importanza della formazione.

