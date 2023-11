Chi sono i 100 direttori marketing e comunicazione selezionati da Forbes nel 2023

Rappresentano la spinta innovativa di un’azienda, modellando posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori. Affrontano con creatività le sfide del nuovo mondo scommettendo sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie. Per il quarto anno consecutivo, Forbes Italia ha selezionato idi successo, si seguito riportati in ordine alfabetico.

Olimpia Angeletti

responsabile comunicazione di Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico

Riccardo Antonioni

marketing director di Cruciani

Stefano Ardito

chief marketing officer di Retex

Ida Arjomand

chief marketing & communication officer di Maire

Paolo Bagnoli

head if marketing and retail divisione mobile eXperience di Samsung Italia

In qualità di head of marketing and retail della divisione mobile eXperience di Samsung Electronics Italia, è responsabile delle strategie di marketing e dello sviluppo dell’area retail in Italia della divisione telefonia della multinazionale coreana dell’elettronica di consumo. In precedenza ha ricoperto, sempre in Samsung nella divisione mobile, il ruolo di head of marketing b2b, focalizzandosi sul mercato enterprise e delle piccole e medie imprese italiane. Prima di approdare nuovamente in Samsung ha avuto un’esperienza in Microsoft Italia, dove ha lavorato nella struttura consumer channel group con la responsabilità di definire le strategie marketing di Xbox nell’area mediterranea. In precedenza ha trascorso nove anni in Samsung, dove ha ricoperto ruoli di sempre crescente responsabilità, arrivando nel tempo a definire la strategia di marketing dell’azienda nel settore mobile.

Daniela Ballabio

channel marketing manager Italy, Spain and France di Pimco

Laura Barberis

head of marketing Italy di Jp Morgan

Chiara Barbieri

head of marketing & communication di Velier

Massimiliano Basile

direttore marketing di Tesisquare

Diana Battelli

senior marketing di Vontobel Wealth Management

Rodolfo Belcastro

chief communication officer di Sace

Rosalba Benedetto

direttore communications, marketing, public affairs & sustainability di Banca Ifis

Lorenzo Berneri

responsabile comunicazione e relazioni esterne di Simest

Francesca Berta

head of marketing di Axa Southern Europe

Miorica Laura Bertolotti

direttore delle comunicazioni di Hermès

Mauro Biraghi

director corporate & marketing communication di E.On

Benedetta Bitozzi

associate director communication, advocacy & policy di Eli Lilly Italia

Sara Bonfiglioli

cmo di Talent Garden

Sara Bonfioli ha alle spalle una vasta esperienza internazionale nel campo del marketing. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera lavorando in diverse città, tra cui Londra, Dublino e San Francisco. Il suo percorso professionale ha avuto inizio in un’agenzia creativa per proseguire poi in Google, dove ha lavorato per 13 anni ricoprendo diverse posizioni fino a diventare global acquisition marketing (Smb) lead.Appassionata da sempre di tecnologia, crede molto nell’importanza di diversity & inclusion come motore del cambiamento ed è recentemente rientrata in Italia per portare la sua esperienza in Talent Garden, tra le principale digital skills academy in Europa.

Marina Buonocore

director, marketing and communication officer di Leonteq

Tonia Calvio

regional marketing director di Sas

Francesca Canaletto

marketing manager di It BeDisruptive

Eleonora Capuano

marketing manager di Schroeders

Priyangika Carluccio

marketing manager di Domori

Giovanni Carparelli

marketing manager di Berebel

Francesco Castellone

head of communications and external relations di Gruppo Iren



Silvio Cavallo

cmo di ParkingGO

Gianluca Cecchini

head of marketing di Emea Vontobel Asset Management

Sara Cesarotti

head of marketing and communication di Garmin Italy

Classe ‘87, laureata in Economia & management all’università Tor Vergata di Roma, ha maturato un solido background nel marketing e nella consumer electronics grazie a esperienze con aziende internazionali. La sua carriera ha avuto inizio nel 2012 a Londra. Al rientro in Italia, nel 2015, si specializza nel retail marketing, fino a ricoprire il ruolo di retail marketing manager in Google Italia. Dal 2021 è head of marketing & communication in Garmin Italia.

Annarita Cicciarelli

global marketing director di Ruffino Estates



Massimiliano Colognesi

direttore comunicazione di Bat Italia

Massimiliano Comisso

head of marketing Italy di Fidelity

Latella Consolato

marketing e communication manager di Wtw

Alberto Contessi

direttore marketing di Extraeconomy Global

Cristina Cossa

global head of marketing Rigoni di Asiago

Luca Crisà

head marketing digital strategy & innovation director di Trivellato

Stefania De Donatis

brand manager di Aim Group International

Daniele De Leonardis

head of customer management office Italy di Stellantis

Tommaso Del Vento

head of business development di Knapp Italia



Tea Della Pergola

direttore comunicazione di Pellegrini

Ivan Dompé

responsabile comunicazione di Terna

Pietro Erbacci

chief marketing officer di Officine Maccaferri



Adrian Fenech

cmo di Moncler

Silvia Fondrieschi

communication e pr manager di Grand Hotel Et de Milan



Viviana Giacalone

marketing manager di Adyen Italia

Elisabetta Giazzi

marketing & communication director di Porsche Consulting



Laureata in economia aziendale e con un master in Gestione d’impresa alla business school Ipsoa, da otto anni è responsabile del marketing e della comunicazione di Porsche Consulting in Italia, dove lavora per incrementare l’awareness del marchio, acquisire reputation nei settori e nelle aree strategiche per l’azienda e per crescere e valorizzare il network Porsche Consulting. Ha 18 anni d’esperienza e ha supportato importanti aziende italiane e internazionali nella definizione della strategia di marchio, nel riposizionamento del brand e nella definizione di strategie multicanale, e ha condotto con successo diverse due diligence per fondi di private equity. Ha iniziato la sua carriera in Value Lab (ora Jakala), per poi proseguire in McKinsey e nella fashion unit di Valdani Vicari & Associati. È anche autrice di diverse pubblicazioni su tendenze di mercato per testate come Mark-up e contribuisce in modo attivo a iniziative di woman empowerment come She Sps, promosso dalla prima fiera italiana dell’automazione e del digitale.

Paolo Iammatteo

responsabile comunicazione di Poste Italiane

Elena Ianni

marketing lead di TikTok

Brenna Lardini

head of communication and press office di Lardini

Fabrizio Lingesso

direttore marketing di Fineco

Dopo la laurea in Economia aziendale all’università Bocconi di Milano, nel 2000 ha iniziato a collaborare con il gruppo Bloomberg come giornalista e analista per diverse testate finanziarie. Nel 2001 è entrato come marketing specialist in Comdirect Bank, banca diretta del gruppo Commerzbank, contribuendo al lancio della startup tedesca sul mercato italiano. Nel 2002 ha fatto il suo ingresso in Fineco e ha iniziato a occuparsi dello sviluppo dei prodotti e dei servizi retail. Negli anni ha ricoperto ruoli chiave in ambito innovazione, business development e comunicazione. Dal 2007 ha assunto la guida della direzione marketing, con responsabilità strategica sulle attività di branding, comunicazione, advertising, user experience ed eventi, sia per la clientela retail che per la rete di consulenti finanziari Fineco.

Giuseppe Lisbo Parella

marketing manager di Pizzium

Francesco Liut

group marketing director di Luxottica

Ilaria Lodigiani

cmo di Gruppo Barilla

Laureata in Economia all’Università di Pavia, ha un’esperienza di circa 20 anni nel mondo del food & beverage e del tech. Dal 2004 al 2009 ha lavorato in Heineken Italia, ricoprendo diversi ruoli fino a diventare senior brand manager. Poi è stata in Ferrero Soremartec e Vodafone Italy, prima di entrare in Microsoft Italy nel 2014 come Lumia marketing director. Nel 2016 è trasferita ad Amsterdam, rientrando in Heineken con il ruolo di global senior director low & no alcohol beverages, nel quale ha diretto lo sviluppo globale della categoria che ancora oggi guida la crescita dei ricavi dell’industria della birra. Nel 2021 è entrata in Barilla come vice president global marketing del brand, ruolo nel quale ha la responsabilità della crescita globale del marchio Barilla, evolvendo la personalità del brand, la sua visual Identity e gestendo l’agenda per l’innovazione a livello globale. Da aprile è chief categories & marketing officer Barilla Group, responsabile della definizione della strategia delle categorie pasta, condiments e bakery e dello sviluppo di un ricco portfolio.

Lorenzo Lupi

marketing director di Lifeanalytics

Clara Magnanini

group communication director di marketing lead di Marcolin

Nicolò Mardegan

head of institutional affairs, sustainability and communications Italy Enel Group

Alice Marinelli

responsabile comunicazione di Pernod Ricard Italia

Luca Mariotti

Head of marketing di Ig Italy

Eleonora Marzi

marketing & communications manager Cantina Arnaldo Caprai

Maurizio Mazzarelli

head of marketing BlackRock e iShares Italia

Responsabile marketing per BlackRock e iShares in Italia, con oltre 20 anni di esperienza maturati in sei paesi europei e uno skill set a tutto tondo che comprende strategia e pianificazione, digital experience, brand&reputation ed eventi. Esplora costantemente i trend in evoluzione per sviluppare percorsi avanzati e personalizzati di engagement che possano rafforzare il posizionamento del brand, della thought leadership e della generazione di opportunità di business e di partnership. Prima di entrare in BlackRock Maurizio ha lavorato con gruppi internazionali e nazionali come Invesco, Natixis, Aegon, Mediolanum, maturando esperienza B2B/B2C su prodotti di investimento, assicurativi e bancari.

Simona Meneghini

communications director di Oracle Italy

Emanuela Mercuri

marketing manager di Europcar Mobility Group

Costanza Mignanelli

marketing and communication manager di Fmg Frittelli Maritime Group

Arianna Nardi

responsabile marketing di Generali Italia e Cattolica

Maria Cristina Paolini

head of media relations di Mundys

Alessandro Papini

direttore comunicazione e relazioni esterne di Assolombarda

Alessandro Papini, milanese, classe 1974, comunicatore, giornalista e docente in Comunicazione e relazioni pubbliche all’università Statale di Milano. È direttore comunicazione e relazioni esterne di Assolombarda. Laurea in Scienze politiche con specializzazione alla George Washington University, in precedenza dirigente responsabile della comunicazione istituzionale di Regione Lombardia e componente dell’unità di crisi sanitaria Covid-19. Già direttore comunicazione di Provincia di Milano e consulente Mef per la comunicazione internazionale nei programmi Phare-Eu. È membro del Comitato di indirizzo dell’International corporate communication hub e dell’Osservatorio comunicazione pubblica dell’università Iulm.

Filippo Parisi

international advertising manager di Benetton Group

Giancarlo Parolini

Head of communication and sustainability Gruppo Zonin1821

Debora Pastore

Head of communication di Amundi

Irene Patruno

communication and mar comms manager di Zafferano

Erica Picciolo

semea senior manager market reputation di Bain & Company

Andrea Pomilio

direttore generale marketing di Pomilio Blumm

Stefania Rausa

direttore marketing & comunicazione di Edenred Italia

Vincenzo Riili

cmo di Google Italia

Gabriele Rondani

marketing e pr director Rinaldi 1957

Michela Rubegni

marketing director Eu Alibaba.com

Michele Samoggia

responsabile comunicazione e sostenibilità di Philip Morris Italia

Gianmarco Savi

head of business development & marketing di Jobtech

Simona Sbarbaro

global chief marketing officer di Qc Terme

È una senior marketing and strategy executive con oltre 20 anni di esperienza maturata in brand, media e contenuti nei più grandi mercati internazionali. Dopo aver lavorato nelle direzioni di realtà come Viacom, Luxottica e Moleskine, nel 2021 ha assunto il ruolo di chief marketing officer del gruppo Qc Terme, società dell’ospitalità e del benessere, con 12 spa e sette hotel dislocati tra Italia, Francia e Stati Uniti. Pensiero strategico, visione creativa e sguardo puntato sull’ospite, di cui anticipa costantemente i desideri: è con questo approccio che guida la direzione marketing, contribuendo al successo e alla crescita dell’azienda. Al centro della sua avventura c’è la famiglia con cui, da instancabile esploratrice , ama scoprire il mondo, nutrendo la sua grande passione per i viaggi, l’arte e la cultura.

Giuseppe Scaramuzzi

responsabile marketing & comunicazione di Mv Line Group

Roberto Selva

chief marketing & customer officer di Gruppo Esselunga

Patrizia Sferrazza

head of communications Banca Sistema

Elena Sgrò

director of sales and marketing di Hotel Principe di Savoia Milano

Nicola Sivilotti

responsabile pubbliche relazioni, marketing e comunicazione di Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Emanuele Siena

direttore marketing di Salov

Cristian Solito

head of communication di Il Prisma

Alice Sommariva

marketing manager di Olio Sommariva

Alberto Spinelli

executive director and Emea chief marketing officer di Lenovo

Virginia Stancheris

responsabile relazioni esterne di Santa Margherita Gruppo Vinicolo

Elena Tassone

responsabile marketing di San Bernardo

Arianna Laura Timeto

consumer marketing di Acer Italy, Greece e Malta

Elena Tondini

responsabile brand strategy, communication e media planning di A2A

Luca Torchia

chief communication officer di Ferrovie dello Stato Italiane

Matteo Tranfaglia

direttore marketing di Paglieri

Vincenzo Tundo

direttore commerciale e marketing di Gruppo Acqua Minerale San Benedetto

Veronica Valentini

communication manager di Doucal’s

Francesca Vallania

head of communications di Montblanc

Elisabetta Vanuzzo

Chief marketing e communication officer Laborability

Valentina Villa

marketing director di Octopus Energy

Marco Visaggio

denior bd & marketing manager di Linklaters

Stefano Zaccaria

marketing director di Toyota Material Handling Italia

