Non solo Microsoft: ecco i titoli tech che stanno facendo registrare nuovi massimi in Borsa

OpenAI, di cui Microsoft ha acquisito una quota del 49% a gennaio, ha contribuito a stimolare un importante interesse del mercato per i titoli tech, grazie al debutto nel novembre 2022 del fenomeno dell’intelligenza artificiale generativa ChatGPT. Per fare un esempio, se il Nasdaq negli 11 mesi precedenti al rilascio di ChatGPT è andato incontro a una perdita di quasi il 30%, è ridotto di quasi il 30% negli 11 mesi, anche in virtù dei tassi di interesse più elevati che hanno pesato sulla valutazione dell’indice, da quando è stato rilasciato ChatGPT è andato incontro a un aumento di circa il 25%, sfruttando questa scia rialzista scaturita dal potenziale di guadagni offerto dalle grandi tecnologie.

Venerdì, OpenAI, una società privata originariamente fondata come no-profit prima di lanciare la sua divisione “capped profit” nel 2019, ha scioccato il mercato, e persino i suoi investitori, tra cui la stessa Microsoft, quando ha annunciato il licenziamento di Altman. Nonostante molti contraccolpi interni ed esterni , OpenAI alla fine non ha reintegrato Altman, portandolo a unirsi direttamente a Microsoft, anche se The Verge ha riferito lunedì pomeriggio che Altman potrebbe ancora tornare in OpenAI.

Aspetto sorprendente

A novembre il Nasdaq è in rialzo dell’11%. Potrebbe quindi far registrare il suo miglior mese dallo scorso luglio e il quarto miglior mese dell’ultimo decennio. Il balzo del 37% da inizio anno dell’indice ad alto contenuto tecnologico supera il guadagno del 19% dell’S&P.