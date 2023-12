Elon Musk vuole lanciare un nuova università in Texas

L’università, secondo quanto diffuso da Bloomberg che ha avuto accesso a documenti finanziari, impiegherà “docenti esperti” e offrirà un curriculum tradizionale “insieme a un’esperienza di apprendimento pratica, con simulazioni, case studies, progetti e laboratori”. La richiesta è stata presentata nell’ottobre 2022 e approvata a marzo. Il nuovo istituto cercherà l’accreditamento dalla Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges. Per il nuovo progetto, secondo Bloomberg, Musk starebbe cercando un direttore esecutivo, un insegnante e un amministratore.

LEGGI ANCHE:

Fa gli squat e maneggia le uova: Elon Musk presenta il nuovo Optimus Gen 2 di Tesla

La storia di Ad Astra

Non è la prima avventura legata all’istruzione che Musk intraprende. Già nel 2014, l’uomo più ricco al mondo ha creato Ad Astra, una scuola esclusiva nel campus di Space X in California in cui i criteri di ingresso erano solo due: “Bambini con voglia di apprendere e genitori che lavorano a Space X”.

“La posizione nel campus di Space X e la nostra associazione con Elon Musk”, si legge sul sito della scuola, “facevano di Ad Astra una scuola nel suo genere. Ad Astra era speciale perché avevamo l’opportunità unica di progettare una scuola partendo da principi fondamentali. Non avevamo limitazioni di alcuna struttura o curriculum imposto. La nostra unica direttiva da Elon era: ‘rendila eccezionale’. E da quella sfida, nasceva Astra Nova”.

Quando la scuola era nel campus di Space X gli studenti erano circa 50, poi con il trasferimento in Texas e l’apertura dei corsi online sono diventati 200. Attualmente Astra Nova – il nuovo nome di Ad Astra – offre un programma a tempo pieno completo e un programma supplementare a tempo parziale dedicati a bambini tra i 10 e i 14 anni in ogni continente.

Il piano di Musk per Austin

Austin, sede del campus principale dell’Università del Texas, è diventata un centro importante per l’istruzione statunitense. Vicino ad Austin, Musk sta lavorando alla realizzazione di una sua “città” con strutture ricreative, una scuola e alloggi a prezzi agevolati per i dipendenti di Tesla, SpaceX e Boring Co., come riportato dal Wall Street Journal a marzo.